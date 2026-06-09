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Verstappen brengt bliksembezoek aan Nederland na dramatische GP Monaco

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Verstappen brengt bliksembezoek aan Nederland na dramatische GP Monaco

Max Verstappen beleefde een dramatisch einde tijdens de Grand Prix van Monaco. Daar waar de Nederlander hoge ogen gooide in de kwalificatie, viel alles met een uitvalbeurt in de eerste ronde al in het putje. Na afloop weigerde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing om daadwerkelijk stil te gaan zitten. 

De Grand Prix van Monaco in 2026 was er voor Verstappen een om heel snel te vergeten. De 28-jarige mocht na een indrukwekkende kwalificatie vanaf de tweede plek starten maar alles viel in duigen nadat hij, niet voor de eerste keer dit Formule 1-seizoen, tegen motorproblemen aanliep. Een hard gelag voor de Nederlander, waarvoor weinig meer te halen valt dit jaar. 

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Nadien is Verstappen, die woonachtig is in Monaco, vertrokken uit het prinsdom. Volgens informatie van GPToday.net vloog hij richting Londen om daar een bezoek aan te brengen, maar wat hij daar precies gedaan heeft is niet bekend. Normaliter verricht hij zijn simulatorwerk voor Red Bull in Milton Keynes, maar dan vliegt Verstappen via Cranfield en geen Londen. 

Na zijn uitstapje richting Londen, is Verstappen in zijn privéjet vertrokken richting Amsterdam om daar een bliksembezoek aan te brengen. De verwachting is dat hij mogelijk in het gezelschap is van vader Jos Verstappen en dat hij op Schiphol afgezet gaat worden. Nadien zal Max terugvliegen richting Nice om weer af te reizen naar zijn appartement in Monaco.

Drukke weken voor Verstappen

Voor Verstappen en Red Bull breken er drukke weken aan. In de komende vier weken zal er maar liefst drie keer een Grand Prix plaatsvinden, te beginnen in Barcelona komend weekend. 

Op het Circuit de Barcelona-Catalunya zal de viervoudig wereldkampioen aansluiting willen vinden met de top. In de afgelopen races in Miami, Canada en Monaco kwam hij steeds iets dichter bij onder andere Mercedes en Ferrari

Larry Perkins

Posts: 65.632

[i] "In de komende vier weken zal er maar liefst drie keer een Grand Prix plaatsvinden." [/i]

NIETTUS!

Volgens de "Formule 1 kalender - 2026" is Spanje de laatste GP van het jaar...

  • 1
  • 9 jun 2026 - 18:30
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (6)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.632

    "In de komende vier weken zal er maar liefst drie keer een Grand Prix plaatsvinden."

    NIETTUS!

    Volgens de "Formule 1 kalender - 2026" is Spanje de laatste GP van het jaar...

    • + 1
    • 9 jun 2026 - 18:30
  • StevenQ

    Posts: 10.519

    Aha, vandaar die onweer

    • + 1
    • 9 jun 2026 - 18:32
  • Pietje Bell

    Posts: 35.206

    Kelly is iig niet aan boord, waant die heeft een etentje bij haar vriendin Claire Rose.
    Deze Frida plaatst altijd alles meteen in haar story:

    ibb.co/1JhXj7zv

    • + 1
    • 9 jun 2026 - 18:40
  • Pietje Bell

    Posts: 35.206

    Is het zeker dat Max aan boord was en niet Raymond en Jos?
    Max zat nl de hele dag op Discord en als dat op z'n mobiel was dan was
    dat wel/niet/wel/niet geweest.
    Hij moet daarom haast al in huis op de PC op Discord zitten. Hij is nu nog steeds online.
    Dit komt van iemand die ook in die groep zit.

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 18:56
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.393

    Max kwam polshoogte nemen of de horde nog wel achter hem staat na dit zeer tegenvallend seizoen tot nu toe.

    Volgens Max zelf is zijn populariteit tanende en het schijnt zelfs dat het merendeel van de hordelingen terug is gegaan naar het darten en voetballen.....en dat voelt Max naar eigen zeggen.

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 19:52

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

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    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

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Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 239
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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