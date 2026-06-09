Max Verstappen beleefde een dramatisch einde tijdens de Grand Prix van Monaco. Daar waar de Nederlander hoge ogen gooide in de kwalificatie, viel alles met een uitvalbeurt in de eerste ronde al in het putje. Na afloop weigerde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing om daadwerkelijk stil te gaan zitten.

De Grand Prix van Monaco in 2026 was er voor Verstappen een om heel snel te vergeten. De 28-jarige mocht na een indrukwekkende kwalificatie vanaf de tweede plek starten maar alles viel in duigen nadat hij, niet voor de eerste keer dit Formule 1-seizoen, tegen motorproblemen aanliep. Een hard gelag voor de Nederlander, waarvoor weinig meer te halen valt dit jaar.

Verstappen in het vliegtuig gestapt

Nadien is Verstappen, die woonachtig is in Monaco, vertrokken uit het prinsdom. Volgens informatie van GPToday.net vloog hij richting Londen om daar een bezoek aan te brengen, maar wat hij daar precies gedaan heeft is niet bekend. Normaliter verricht hij zijn simulatorwerk voor Red Bull in Milton Keynes, maar dan vliegt Verstappen via Cranfield en geen Londen.

Na zijn uitstapje richting Londen, is Verstappen in zijn privéjet vertrokken richting Amsterdam om daar een bliksembezoek aan te brengen. De verwachting is dat hij mogelijk in het gezelschap is van vader Jos Verstappen en dat hij op Schiphol afgezet gaat worden. Nadien zal Max terugvliegen richting Nice om weer af te reizen naar zijn appartement in Monaco.

Verstappen's 8X jet just touched ground!



🛬England, United Kingdom 🇬🇧



🦁 #UnleashTheLion pic.twitter.com/6XDS3Wl7Zv — Max Verstappen’s Jet 🛩 (@VerstappenJet) June 9, 2026

Drukke weken voor Verstappen

Voor Verstappen en Red Bull breken er drukke weken aan. In de komende vier weken zal er maar liefst drie keer een Grand Prix plaatsvinden, te beginnen in Barcelona komend weekend.

Op het Circuit de Barcelona-Catalunya zal de viervoudig wereldkampioen aansluiting willen vinden met de top. In de afgelopen races in Miami, Canada en Monaco kwam hij steeds iets dichter bij onder andere Mercedes en Ferrari.