Raymond Vermeulen heeft zich uitgesproken over de invloeden van Max Verstappen binnen zijn eigen merk. Volgens de manager van de viervoudig wereldkampioen komen de meeste ideeën gewoon uit de koker van Verstappen zelf. De viervoudig wereldkampioen is enorm veel veranderd over de jaren heen in positieve zin, aldus zijn manager.

In 2014 begon Verstappen als driemanschap met Jos en Max Verstappen en Vermeulen. Ondertussen heeft de Nederlander erg veel stappen gezet op sportief vlak en is zijn merk, mede door vier wereldkampioenschappen, een wereldbedrijf geworden.

Verstappen beslist veel zelf

Hoewel het geen standaard is, heeft Verstappen erg veel inspraak op het bedrijf. "Vooral omdat Max volwassen is geworden en meer een eigen stem heeft. Sterker, hij is nu volledig in de lead en brengt steeds meer zijn eigen DNA in om door te ontwikkelen waar we ooit mee begonnen zijn", aldus Vermeulen tegenover Formule 1 MAGAZINE. Vermeulen zelf doet ook nog veel, maar ook daar helpt Verstappen veel in mee. "Ik zet nog steeds de commerciële structuren neer, maar ook in dat proces wordt Max steeds meer en intensiever betrokken. De creatieve ideeën komen doorgaans uit zijn koker."

Als Vermeulen aan Verstappen denkt, denkt hij nog altijd terug aan de jonge Verstappen, die zijn allereerste F1-contract heeft getekend. "Voor mij is hij nog steeds de Max zoals ik die ken van vroeger. Hij is nog steeds hetzelfde lieve ventje dat destijds in 2014 met zijn ouders naar Düsseldorf ging. Dat is voor mij ook wel een beetje de batterij waarop ik dit kan doen."

Erg druk schema voor Vermeulen

Vermeulen heeft een enorm druk schema, maar dat heeft hij allemaal over voor de viervoudig wereldkampioen. "Ik ben zeven dagen in de week met alles bezig. Van privézaken en zakelijke dingen tot werkzaamheden die in een normale setting nooit tot mijn takenpakket zouden behoren. Dat is omdat ik het gewoon voor hem zo goed mogelijk wil doen. In alle facetten. Ik wil dat hij lekker in zijn vel zit en alleen maar bezig hoeft te zijn met racen. Jos en ik proberen dat zo goed mogelijk in te richten."

In de Formule 1 kan je veel leren, maar het wordt ook al snel een slangenkuil genoemd. Zo heeft Vermeulen ook veel geleerd door fouten te maken. "Ja, de beste scholing heb ik gehad in Jos z’n tijd met de Eddie Jordans en de Tom Walkinshaws van deze wereld. Feit is ook dat je met een talent als Max natuurlijk wel iets in je winkelmandje hebt zitten. Dat is lekker werken, maar je moet nog steeds bij de les blijven. Je wilt geen clausules en passages in contracten waardoor je later klem kan komen te zitten. Het contract met Red Bull is het leading contract; daaromheen modereren we de andere contracten."