user icon
icon

Manager Vermeulen geniet van Verstappen: "Max is volwassen geworden"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Raymond Vermeulen heeft zich uitgesproken over de invloeden van Max Verstappen binnen zijn eigen merk. Volgens de manager van de viervoudig wereldkampioen komen de meeste ideeën gewoon uit de koker van Verstappen zelf. De viervoudig wereldkampioen is enorm veel veranderd over de jaren heen in positieve zin, aldus zijn manager. 

In 2014 begon Verstappen als driemanschap met Jos en Max Verstappen en Vermeulen. Ondertussen heeft de Nederlander erg veel stappen gezet op sportief vlak en is zijn merk, mede door vier wereldkampioenschappen, een wereldbedrijf geworden. 

Meer over Max Verstappen Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

16 apr
 Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

10 apr

Verstappen beslist veel zelf

Hoewel het geen standaard is, heeft Verstappen erg veel inspraak op het bedrijf. "Vooral omdat Max volwassen is geworden en meer een eigen stem heeft. Sterker, hij is nu volledig in de lead en brengt steeds meer zijn eigen DNA in om door te ontwikkelen waar we ooit mee begonnen zijn", aldus Vermeulen tegenover Formule 1 MAGAZINE. Vermeulen zelf doet ook nog veel, maar ook daar helpt Verstappen veel in mee. "Ik zet nog steeds de commerciële structuren neer, maar ook in dat proces wordt Max steeds meer en intensiever betrokken. De creatieve ideeën komen doorgaans uit zijn koker."

Als Vermeulen aan Verstappen denkt, denkt hij nog altijd terug aan de jonge Verstappen, die zijn allereerste F1-contract heeft getekend. "Voor mij is hij nog steeds de Max zoals ik die ken van vroeger. Hij is nog steeds hetzelfde lieve ventje dat destijds in 2014 met zijn ouders naar Düsseldorf ging. Dat is voor mij ook wel een beetje de batterij waarop ik dit kan doen."

Erg druk schema voor Vermeulen

Vermeulen heeft een enorm druk schema, maar dat heeft hij allemaal over voor de viervoudig wereldkampioen. "Ik ben zeven dagen in de week met alles bezig. Van privézaken en zakelijke dingen tot werkzaamheden die in een normale setting nooit tot mijn takenpakket zouden behoren. Dat is omdat ik het gewoon voor hem zo goed mogelijk wil doen. In alle facetten. Ik wil dat hij lekker in zijn vel zit en alleen maar bezig hoeft te zijn met racen. Jos en ik proberen dat zo goed mogelijk in te richten."

In de Formule 1 kan je veel leren, maar het wordt ook al snel een slangenkuil genoemd. Zo heeft Vermeulen ook veel geleerd door fouten te maken. "Ja, de beste scholing heb ik gehad in Jos z’n tijd met de Eddie Jordans en de Tom Walkinshaws van deze wereld. Feit is ook dat je met een talent als Max natuurlijk wel iets in je winkelmandje hebt zitten. Dat is lekker werken, maar je moet nog steeds bij de les blijven. Je wilt geen clausules en passages in contracten waardoor je later klem kan komen te zitten. Het contract met Red Bull is het leading contract; daaromheen modereren we de andere contracten."

F1 Nieuws Max Verstappen Raymond Vermeulen Red Bull Racing

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar