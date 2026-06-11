Aston Martin-motorleverancier Honda is enorm onder de indruk van de krachtbronnen van Red Bull. Honda-kopstuk Shintaro Orihara heeft de AUDO-uitslag van de FIA onder ogen gekregen, en stelt dat alles er vrij eerlijk uitziet. Hij stelt dat dit overeenkomt met de verwachtingen van Honda.

De motorsituatie zorgt al het hele jaar voor de nodige ophef in de Formule 1-wereld. Er is veel kritiek op de nieuwe motorregels, en de FIA liet gisteren weten dat ze een compromis hebben bereikt over het aanpassen van de verhoudingen tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten. Op de achtergrond speelde ook de ADUO-zaak, en werd Red Bull tot verrassing van velen aangewezen als fabrikant met de beste verbrandingsmotor. Red Bull is niet blij, en ze hebben de FIA verzocht om de zaak opnieuw te bekijken.

'We werken aan verbeteringen'

Red Bulls voormalig motorpartner Honda bungelt momenteel helemaal onderaan het lijstje. De Japanners vinden de uitslag van de FIA niet vreemd, zo legde Orihara uit in de paddock in Barcelona: "We hebben informatie van de FIA ontvangen en cijfers gekregen, en we hopen nu onze motorprestaties verder te kunnen ontwikkelen in de zomerperiode. We werken nu aan verbeterde prestaties van de verbrandingsmotor."

Is dit een verrassing voor Honda?

Bij Honda kijken ze nu op tegen Red Bull, en dat is iets wat weinig mensen hadden verwacht. Toch zitten de Japanners iets anders in de wedstrijd en gingen ze er zelf al veel langer vanuit dat Red Bull heel sterk voor de dag zou komen: "Onze verwachtingen en die van de FIA kwamen redelijk overeen, dus ik denk ook dat Red Bull Powertrains echt goed werk heeft geleverd. Ik heb ook heel erg veel respect voor wat ze hebben gedaan. De cijfers die we nu van de FIA hebben ontvangen, waren voor ons vrij eerlijk."

Gaat er nog iets veranderen?

Red Bull dacht daar dus anders over, en ze hebben aan de FIA gevraagd om nog een keertje naar de cijfers te kijken. Dit betekent niet dat Red Bull gelijk gaat krijgen, maar de FIA zal de metingen nogmaals onder de loep gaan nemen. Voor Honda zal er dan ook weinig veranderen, aangezien ze met afstand het langzaamste zijn van het veld. Aston Martin-coureur Fernando Alonso en Lance Stroll jagen het veld vooral voor zich uit, en dat zorgt voor de nodige frustraties.