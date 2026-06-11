user icon
icon

Honda opvallend positief over Red Bull-motor

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Honda opvallend positief over Red Bull-motor

Aston Martin-motorleverancier Honda is enorm onder de indruk van de krachtbronnen van Red Bull. Honda-kopstuk Shintaro Orihara heeft de AUDO-uitslag van de FIA onder ogen gekregen, en stelt dat alles er vrij eerlijk uitziet. Hij stelt dat dit overeenkomt met de verwachtingen van Honda.

De motorsituatie zorgt al het hele jaar voor de nodige ophef in de Formule 1-wereld. Er is veel kritiek op de nieuwe motorregels, en de FIA liet gisteren weten dat ze een compromis hebben bereikt over het aanpassen van de verhoudingen tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten. Op de achtergrond speelde ook de ADUO-zaak, en werd Red Bull tot verrassing van velen aangewezen als fabrikant met de beste verbrandingsmotor. Red Bull is niet blij, en ze hebben de FIA verzocht om de zaak opnieuw te bekijken.

Meer over Honda Stroll wijst naar Honda na crash in Monaco: "De motor duwde mij de muur in"

Stroll wijst naar Honda na crash in Monaco: "De motor duwde mij de muur in"

9 jun

'We werken aan verbeteringen'

Red Bulls voormalig motorpartner Honda bungelt momenteel helemaal onderaan het lijstje. De Japanners vinden de uitslag van de FIA niet vreemd, zo legde Orihara uit in de paddock in Barcelona: "We hebben informatie van de FIA ontvangen en cijfers gekregen, en we hopen nu onze motorprestaties verder te kunnen ontwikkelen in de zomerperiode. We werken nu aan verbeterde prestaties van de verbrandingsmotor."

Is dit een verrassing voor Honda?

Bij Honda kijken ze nu op tegen Red Bull, en dat is iets wat weinig mensen hadden verwacht. Toch zitten de Japanners iets anders in de wedstrijd en gingen ze er zelf al veel langer vanuit dat Red Bull heel sterk voor de dag zou komen: "Onze verwachtingen en die van de FIA kwamen redelijk overeen, dus ik denk ook dat Red Bull Powertrains echt goed werk heeft geleverd. Ik heb ook heel erg veel respect voor wat ze hebben gedaan. De cijfers die we nu van de FIA hebben ontvangen, waren voor ons vrij eerlijk."

Gaat er nog iets veranderen?

Red Bull dacht daar dus anders over, en ze hebben aan de FIA gevraagd om nog een keertje naar de cijfers te kijken. Dit betekent niet dat Red Bull gelijk gaat krijgen, maar de FIA zal de metingen nogmaals onder de loep gaan nemen. Voor Honda zal er dan ook weinig veranderen, aangezien ze met afstand het langzaamste zijn van het veld. Aston Martin-coureur Fernando Alonso en Lance Stroll jagen het veld vooral voor zich uit, en dat zorgt voor de nodige frustraties.

F1 Nieuws Red Bull Racing Honda GP Barcelona 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • myell

    Posts: 125

    Hoe zit het nu met die aduo regels? Vanaf wanneer mogen de andere teams nu upgrades gaan toepassen? Is dat al vanaf dit weekend? Iemand die me daar meer over kan vertellen?

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 19:39

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar