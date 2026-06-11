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Verstappen zet Red Bull onder druk: "Barcelona wordt de eerste échte test"

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Verstappen zet Red Bull onder druk: "Barcelona wordt de eerste échte test"

Max Verstappen begint met gemengde gevoelens aan het raceweekend in Barcelona. De Nederlander krijgt bij Red Bull Racing een nieuwe motor, maar benadrukt dat er nog veel vraagtekens zijn rond de prestaties van zijn wagen. Vooral op het vlak van topsnelheid wil Verstappen dit weekend ontdekken waar Red Bull werkelijk staat.

De viervoudig wereldkampioen bewaart wel goede herinneringen aan het Circuit de Barcelona-Catalunya, maar wil zich nog niet vastpinnen op verwachtingen. Volgens Verstappen zal pas na de eerste vrije trainingen duidelijk worden hoe competitief Red Bull daadwerkelijk is.

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Nieuwe motor moet Verstappen vooruithelpen

Voor de Grand Prix van Barcelona beschikt Verstappen over een verse krachtbron. De Nederlander maakte daar tijdens de mediadag meteen een grapje over, maar gaf tegelijkertijd aan dat de wissel noodzakelijk was.

"Ik moest wel een nieuwe motor nemen, want de vorige doet het niet meer. Anders zou ik hier rondrijden als Fred Flintstone", lachte Verstappen.

Toch ligt de focus voor de Red Bull-coureur vooral op de prestaties van de RB26. Volgens Verstappen had de wagen eerder dit seizoen moeite op circuits met veel snelle bochten, waardoor Barcelona een belangrijke graadmeter wordt.

"Begin dit seizoen waren we niet sterk op hoge snelheid. De auto is sindsdien behoorlijk veranderd, dus dit wordt de eerste echte test om te zien of we op dat vlak competitief zijn. Daarna weten we beter waar we staan."

Hitte en banden zorgen voor extra vraagtekens

Naast de prestaties van de wagen houdt Verstappen ook rekening met de verwachte hitte tijdens de race. Voor zondag worden bijzonder hoge temperaturen voorspeld in Barcelona, wat de bandenstrategie mogelijk een cruciale rol zal geven.

"Ik heb eerlijk gezegd nog geen idee hoe deze banden zich gaan gedragen in zulke warme omstandigheden. Daarom zijn de vrije trainingen zo belangrijk. We moeten begrijpen wat er gebeurt en welke richting we uit moeten. Op dit moment is dat nog grotendeels onbekend."

Ondanks zijn succesvolle verleden op het Catalaanse circuit weigert Verstappen vooruit te lopen op de zaken. "Ik heb hier geweldige herinneringen, maar er zijn nog zoveel onbekende factoren. Eerst moeten we zien hoe de auto zich gedraagt tijdens de trainingen, daarna kunnen we pas echt conclusies trekken", besloot de Nederlander.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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