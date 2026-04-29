user icon
icon

Vermeulen goud waard voor Verstappen: "Jos schopte mij toen onder de tafel"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Raymond Vermeulen behartigt al jarenlang de zaken van Max Verstappen. Al sinds hij de manager van Jos Verstappen was, is hij jarenlang nauw betrokken bij de racefamilie. Vermeulen had een paar geweldige anekdotes klaarliggen over zijn samenwerking met de Verstappens. 

Vermeulen is al sinds de jaren ‘90 betrokken bij de familie Verstappen en maakte de opmars van dichtbij mee. Waar het in het begin nog om relatief bescheiden contracten ging, is Verstappen inmiddels uitgegroeid tot één van de absolute grootverdieners in de sport.

Meer over Jos Verstappen Jos Verstappen zwaar gecrasht tijdens Belgische rally

Jos Verstappen zwaar gecrasht tijdens Belgische rally

26 apr
 Jos Verstappen dient Stella van repliek: Hierom vertrekt Lambiase bij Red Bull

Jos Verstappen dient Stella van repliek: Hierom vertrekt Lambiase bij Red Bull

20 apr

‘Jos gaf me een schop onder de tafel’

Tijdens de eerste contractgesprekken liep de spanning soms hoog op, herinnert Vermeulen zich met een glimlach. “Op een bepaald moment kreeg ik letterlijk een tik onder de tafel van Jos Verstappen. Hij vond dat ik te hoog inzette”, vertelt hij in Formule 1 Magazine. “Achteraf hebben we daar natuurlijk hard om gelachen.”

Volgens Vermeulen draait alles in de samenwerking om vertrouwen. “Als je kijkt naar de keuzes die we door de jaren heen hebben gemaakt, dan zie je dat vriendschap en vertrouwen altijd de basis zijn geweest. Zonder dat had ik dit nooit zo lang volgehouden. De dynamiek is wel veranderd, want Max is inmiddels volwassen en weet precies wat hij wil.”

Verstappen neemt steeds meer de leiding

De viervoudig wereldkampioen groeit ook buiten de baan in zijn rol. Vermeulen ziet dat Verstappen steeds nadrukkelijker zijn stempel drukt, onder meer met projecten als zijn simrace-activiteiten en plannen richting GT3-racing. “Hij staat nu echt aan het roer en brengt zijn eigen ideeën in om alles verder uit te bouwen”, legt hij uit. “Ik zorg voor de commerciële structuur, maar Max wordt daar steeds intensiever bij betrokken.”

Toch is de band hetzelfde gebleven, benadrukt Vermeulen. “Voor mij blijft hij die jongen van vroeger, met wie ik destijds naar Düsseldorf reed om dat eerste contract te tekenen. Uiteindelijk willen Jos en ik maar één ding: dat hij zich volledig op het racen kan focussen. Daar doen we alles voor, en daarin blijven we elke dag bijleren.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Jos Verstappen Raymond Vermeulen Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • misstappen

    Posts: 3.518

    Jos en schoppen..., het blijft maar doorgaan..

    • + 2
    • 29 apr 2026 - 08:18
  • The Wolf

    Posts: 692

    De titel: "Jos trapte mij toen de intensive care op"

    in het artikel: "Jos gaf me een tikje onder tafel" :)

    • + 5
    • 29 apr 2026 - 08:21
    • Need5Speed

      Posts: 3.746

      Een gemiste kans van de titelmakers. "Jos trapte Vermeulen compleet plat".

      • + 1
      • 29 apr 2026 - 08:48
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.125

    Vermeulen: "Jos schopte mij toen onder de tafel".

    Waarom sta ik hier niet van te kijken?
    En dan heeft Vermeulen nog geluk gehad hé....voor hetzelfde geld schopte hij hem niet onder tafel, maar sloeg hij hem met een van zijn knuppels onder tafel.

    Maar ja, alles is goed gekomen tussen hun...gelukkig maar.

    • + 1
    • 29 apr 2026 - 09:49
    • John6

      Posts: 11.584

      Ik zag deze oude artikel en dacht nou Ouw die zal wel reageren, en je laat ook niet verstek gaan, dat siert je dan wel weer, lol.

      • + 0
      • 29 apr 2026 - 11:16
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.125

      Ik doe daar niet moeilijk over John.

      • + 0
      • 29 apr 2026 - 11:45
    • gridiron

      Posts: 3.383

      Jos kreeg de tafelpoot niet om tijd los geschroefd.

      • + 1
      • 29 apr 2026 - 12:10
    • John6

      Posts: 11.584

      Gelijk heb je ook Ouw.

      • + 0
      • 29 apr 2026 - 12:14
    • snailer

      Posts: 32.570

      De Vermeulen is echt echt echt (en nog een aantal keren echt, 1 minder dan Larry echt heeft geroepen...) enorm goed in het begeleiden van de Verstappens.

      Hij geeft Jos zelfs kickbox training zodat Jos ook uit de voeten kan zonder honkbal knuppel.

      • + 0
      • 29 apr 2026 - 12:44

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar