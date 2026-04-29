Raymond Vermeulen behartigt al jarenlang de zaken van Max Verstappen. Al sinds hij de manager van Jos Verstappen was, is hij jarenlang nauw betrokken bij de racefamilie. Vermeulen had een paar geweldige anekdotes klaarliggen over zijn samenwerking met de Verstappens.

Vermeulen is al sinds de jaren ‘90 betrokken bij de familie Verstappen en maakte de opmars van dichtbij mee. Waar het in het begin nog om relatief bescheiden contracten ging, is Verstappen inmiddels uitgegroeid tot één van de absolute grootverdieners in de sport.

‘Jos gaf me een schop onder de tafel’

Tijdens de eerste contractgesprekken liep de spanning soms hoog op, herinnert Vermeulen zich met een glimlach. “Op een bepaald moment kreeg ik letterlijk een tik onder de tafel van Jos Verstappen. Hij vond dat ik te hoog inzette”, vertelt hij in Formule 1 Magazine. “Achteraf hebben we daar natuurlijk hard om gelachen.”

Volgens Vermeulen draait alles in de samenwerking om vertrouwen. “Als je kijkt naar de keuzes die we door de jaren heen hebben gemaakt, dan zie je dat vriendschap en vertrouwen altijd de basis zijn geweest. Zonder dat had ik dit nooit zo lang volgehouden. De dynamiek is wel veranderd, want Max is inmiddels volwassen en weet precies wat hij wil.”

Verstappen neemt steeds meer de leiding

De viervoudig wereldkampioen groeit ook buiten de baan in zijn rol. Vermeulen ziet dat Verstappen steeds nadrukkelijker zijn stempel drukt, onder meer met projecten als zijn simrace-activiteiten en plannen richting GT3-racing. “Hij staat nu echt aan het roer en brengt zijn eigen ideeën in om alles verder uit te bouwen”, legt hij uit. “Ik zorg voor de commerciële structuur, maar Max wordt daar steeds intensiever bij betrokken.”

Toch is de band hetzelfde gebleven, benadrukt Vermeulen. “Voor mij blijft hij die jongen van vroeger, met wie ik destijds naar Düsseldorf reed om dat eerste contract te tekenen. Uiteindelijk willen Jos en ik maar één ding: dat hij zich volledig op het racen kan focussen. Daar doen we alles voor, en daarin blijven we elke dag bijleren.”