De toekomst van Max Verstappen blijft één van de meest besproken onderwerpen in de Formule 1. De Nederlander ligt officieel nog tot eind 2028 vast bij Red Bull Racing, maar door tegenvallende resultaten lijkt een vertrek na 2026 steeds realistischer te worden. Opvallend genoeg lijken de opties voor de viervoudig wereldkampioen momenteel echter bijzonder beperkt.

Verstappen beschikt over een clausule waarmee hij zijn contract vroegtijdig kan ontbinden als hij tijdens de zomerstop van 2026 buiten de top twee van het kampioenschap staat. Met nog vijf races te gaan tot de zomerpauze bevindt de Red Bull-coureur zich momenteel op de zevende plaats in de WK-stand. Daardoor lijkt de deur naar een vertrek uit Milton Keynes verder open te gaan.

Topteams lijken deur voor Verstappen gesloten te houden

Een overstap naar een ander topteam klinkt op papier logisch, maar volgens het Duitse Bild ligt dat in de praktijk een stuk ingewikkelder. Mercedes, Ferrari en McLaren lijken voorlopig geen interesse te hebben om hun huidige rijdersbezetting open te breken.

Vooral de recente successen van Andrea Kimi Antonelli zouden de situatie hebben veranderd. De jonge Italiaan boekte in Monaco zijn vijfde overwinning op rij en heeft daarmee het vertrouwen van Mercedes volledig gewonnen. Teambaas Toto Wolff maakte na de race duidelijk hoe tevreden hij is met zijn huidige duo. "Ik kan me op dit moment geen betere rijderscombinatie voorstellen dan degene die wij nu hebben."

Ook bij Ferrari lijkt de deur dicht. Charles Leclerc verlengde onlangs zijn verbintenis voor de lange termijn, terwijl Lewis Hamilton naar verwachting eveneens onderdeel blijft van de plannen voor 2027. McLaren wil op zijn beurt koste wat kost vasthouden aan Lando Norris en Oscar Piastri, die binnen het team worden gezien als de ideale basis voor de komende jaren.

Uithoudingsraces lonken voor Verstappen

Mocht Verstappen daadwerkelijk besluiten Red Bull te verlaten, dan blijven volgens de berichten vooral Aston Martin en Audi als Formule 1-opties over. Beide teams zouden de Nederlander met open armen ontvangen, maar zouden momenteel niet bovenaan zijn verlanglijst staan.

Daarmee groeit de kans dat Verstappen zijn blik deels buiten de Formule 1 richt. De Nederlander spreekt al jaren openlijk over zijn passie voor endurance racing en heeft bovendien regelmatig kritiek geuit op de nieuwe motorreglementen die vanaf 2026 gelden. Dat voedt de speculaties over een mogelijke overstap naar andere raceklassen.

Volgens eerdere berichten wil Verstappen bij eventuele onderhandelingen met nieuwe teams bovendien de vrijheid behouden om naast de Formule 1 ook in andere kampioenschappen actief te zijn. Vooral Aston Martin kan daarin een aantrekkelijk pakket bieden. Het Britse merk is actief in de hoogste Hypercar-klasse van het WK Endurance en zou Verstappen zelfs de kans kunnen geven om zijn langverwachte debuut te maken tijdens de legendarische 24 Uur van Le Mans. Daarmee lijkt de toekomst van de Nederlander momenteel verder open te liggen dan ooit tevoren.