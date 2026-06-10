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Duitse media weet meer: 'Verstappen heeft beperkte opties als hij Red Bull verlaat'

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Duitse media weet meer: 'Verstappen heeft beperkte opties als hij Red Bull verlaat'

De toekomst van Max Verstappen blijft één van de meest besproken onderwerpen in de Formule 1. De Nederlander ligt officieel nog tot eind 2028 vast bij Red Bull Racing, maar door tegenvallende resultaten lijkt een vertrek na 2026 steeds realistischer te worden. Opvallend genoeg lijken de opties voor de viervoudig wereldkampioen momenteel echter bijzonder beperkt.

Verstappen beschikt over een clausule waarmee hij zijn contract vroegtijdig kan ontbinden als hij tijdens de zomerstop van 2026 buiten de top twee van het kampioenschap staat. Met nog vijf races te gaan tot de zomerpauze bevindt de Red Bull-coureur zich momenteel op de zevende plaats in de WK-stand. Daardoor lijkt de deur naar een vertrek uit Milton Keynes verder open te gaan.

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Topteams lijken deur voor Verstappen gesloten te houden

Een overstap naar een ander topteam klinkt op papier logisch, maar volgens het Duitse Bild ligt dat in de praktijk een stuk ingewikkelder. Mercedes, Ferrari en McLaren lijken voorlopig geen interesse te hebben om hun huidige rijdersbezetting open te breken.

Vooral de recente successen van Andrea Kimi Antonelli zouden de situatie hebben veranderd. De jonge Italiaan boekte in Monaco zijn vijfde overwinning op rij en heeft daarmee het vertrouwen van Mercedes volledig gewonnen. Teambaas Toto Wolff maakte na de race duidelijk hoe tevreden hij is met zijn huidige duo. "Ik kan me op dit moment geen betere rijderscombinatie voorstellen dan degene die wij nu hebben."

Ook bij Ferrari lijkt de deur dicht. Charles Leclerc verlengde onlangs zijn verbintenis voor de lange termijn, terwijl Lewis Hamilton naar verwachting eveneens onderdeel blijft van de plannen voor 2027. McLaren wil op zijn beurt koste wat kost vasthouden aan Lando Norris en Oscar Piastri, die binnen het team worden gezien als de ideale basis voor de komende jaren.

Uithoudingsraces lonken voor Verstappen

Mocht Verstappen daadwerkelijk besluiten Red Bull te verlaten, dan blijven volgens de berichten vooral Aston Martin en Audi als Formule 1-opties over. Beide teams zouden de Nederlander met open armen ontvangen, maar zouden momenteel niet bovenaan zijn verlanglijst staan.

Daarmee groeit de kans dat Verstappen zijn blik deels buiten de Formule 1 richt. De Nederlander spreekt al jaren openlijk over zijn passie voor endurance racing en heeft bovendien regelmatig kritiek geuit op de nieuwe motorreglementen die vanaf 2026 gelden. Dat voedt de speculaties over een mogelijke overstap naar andere raceklassen.

Volgens eerdere berichten wil Verstappen bij eventuele onderhandelingen met nieuwe teams bovendien de vrijheid behouden om naast de Formule 1 ook in andere kampioenschappen actief te zijn. Vooral Aston Martin kan daarin een aantrekkelijk pakket bieden. Het Britse merk is actief in de hoogste Hypercar-klasse van het WK Endurance en zou Verstappen zelfs de kans kunnen geven om zijn langverwachte debuut te maken tijdens de legendarische 24 Uur van Le Mans. Daarmee lijkt de toekomst van de Nederlander momenteel verder open te liggen dan ooit tevoren.

AUDI_F1

Posts: 3.876

Als Verstappen bij Mercedes aanklopt (en ik kan me goed bedenken dat hij al een voor contract heeft getekend) dat daar de deur wijd open gaat en dat er een andere ervaren coureur moet vertrekken.

  • 6
  • 10 jun 2026 - 09:20
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (15)

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  • shakedown

    Posts: 1.843

    Verstappen blijft tot 2030 in de F1. En gewoon bij Red Bull. Dan is ie 32 en kan hij mooi lange afstand racen doen.

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 08:04
    • misstappen

      Posts: 3.577

      fijn deze informatie, discussie gesloten dus.. geef het ook even door aan Max zelf..

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 08:15
    • snailer

      Posts: 33.339

      AL dat Verstappen gaat naar team xyz, Vertsappen blijft bij RBR, Verstappen verlaat F1.

      Pure speculatie.

      Wat ik wel denk is dat Verstappen niet naar een team gaat die endurance gaat verbieden. En zeker de ring zal een onderdeel van eventuele contractonderhandelingen zijn.
      Dat betekent dat hij alleen RBR als F1 team als optie zal hebben.

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 08:53
    • AUDI_F1

      Posts: 3.876

      Lange afstand racen, de geruchten zijn dat hij in de 24h van Daytona 30-31 januari 2027 gaat rijden.

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 09:24
    • Pietje Bell

      Posts: 35.217

      @Audi, niet GAAT, maar WIL. Als Max echt als doel heeft om de 24 Uur
      van Daytona overall te winnen, dan is een GT3-auto eigenlijk niet de logische keuze. Een GT3 kan hooguit de GTD Pro-klasse winnen.
      Hij doet alleen mee als hij overall kan winnen en dat lukt niet
      in een GT3 wagen.

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 10:40
  • Pietje Bell

    Posts: 35.217

    De FIA heeft de ADUO uitslag nog steeds zelf niet bekend gemaakt en volgens AutoRacer is dat omdat Red Bull er niet mee akkoord gaat.
    Het schijnt in deze hele lange video ergens besproken te zijn.

    www.youtube.com/watch?v=Y-hRDQb---U

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 09:09
    • Pietje Bell

      Posts: 35.217

      Gevonden met Nederlandse ondertiteling.
      Vanaf +/- 26 minuten gaat het over ADUO.

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 10:33
  • AUDI_F1

    Posts: 3.876

    Als Verstappen bij Mercedes aanklopt (en ik kan me goed bedenken dat hij al een voor contract heeft getekend) dat daar de deur wijd open gaat en dat er een andere ervaren coureur moet vertrekken.

    • + 6
    • 10 jun 2026 - 09:20
    • Dikkedop

      Posts: 792

      Kimi en Max dat zou een geweldige lineup zijn!! I

      • + 1
      • 10 jun 2026 - 10:44
  • Knalpijp

    Posts: 2.446

    Over twee jaar naar Audi

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 09:59
  • fdorp

    Posts: 119

    Ow ze hebben weer een Verstappen verhaaltje uit de bingo balenbak gehaald. Vond het gisteren al verdacht rustig.

    Verstappen vind z'n positie wel prima zo. Dit jaar jagen op dag succes en uitkijken naar volgend jaar.
    Daarnaast lekker hobbyen in de GT3

    • + 1
    • 10 jun 2026 - 10:05
  • powered by bye

    Posts: 515

    Toto sagte wenn du Red Bull verlässt ruf mich an

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 10:18
  • Snelrondje

    Posts: 9.093

    Het is al zo uitgekauwd. Maar ineens wel actueel met de clausule in Max zijn contract.
    Mercedes zet geen sterke coureur naast Kimi. Niet zolang Kimi zo performt. Zolang Gerorge de rol van 2e coureur accepteert, mag hij blijven, met de belofte dat hij het volgende seizoen zijn kansen krijgt. Ferrari ziet hoe Lewis opleeft en zal hem daarom nog niet vervangen.
    McLaren zit in een andere positie. 2 goede coureurs naar geen eentje die wat extra kan brengen, zoals Max kan. De auto zit inmiddels tegen de top aan. Een rijder die er net iets meer uit kan halen, zou interessant zijn.
    En dan zijn eigen team. Er is daar vooruitgang. Ze zullen er alles aan doen om te laten zien dat ze het beste team voor Max zijn.
    Als de komende wedstrijden blijkt dat ze meekunnen met de top, dan denk ikzelf dat Max blijft, ook als de clausule van kracht is. De overige teams kunnen niet leveren wat Max wil.

    • + 2
    • 10 jun 2026 - 10:41
  • d@nny

    Posts: 3.619

    Uithoudingsraces lonken voor Verstappen

    😂😂😂

    Krachtig stukje Google translate.

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 12:15
  • gridiron

    Posts: 3.502

    Alle huidige topteams hebben minstens 1 groot jong talent in hun rangen, die gaan echt geen herrie in de keet schoppen door Verstappen binnen te halen.

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 12:17

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2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
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10
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1
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-
Bahrein
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Datum
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
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Bahrein Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
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Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
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Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 239
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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