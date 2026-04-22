Bijzondere claim: "Wolff neemt wraak op Verstappen met Antonelli"

Toto Wolff krijgt opvallende kritiek te verwerken na zijn keuze om Andrea Kimi Antonelli versneld door te schuiven binnen Mercedes. Volgens voormalig teambaas Guenther Steiner speelt er mogelijk meer op de achtergrond, en zou zelfs een ‘wraakgevoel’ richting Max Verstappen een rol kunnen spelen.

Wolff heeft meerdere malen geprobeerd om Verstappen richting Mercedes te halen. In 2014, toen de Nederlander uitstekend debuteerde in de Formule 3 en de afgelopen jaren in de Formule 1 viste hij, maar greep telkens mis. Steiner wijst erop dat de misgelopen kans om Verstappen ooit naar de Duitse fabrikant te halen nog altijd door het hoofd van de Oostenrijker zou spoken.

‘Wolff ziet in Antonelli zijn gemiste Verstappen’

Volgens Steiner behandelt Wolff zijn huidige coureurs eerlijk, maar zit er een diepere gedachte achter de promotie van Antonelli. “George Russell redt zich prima alleen, daar hoeft weinig management bij”, legt hij uit in de Drive to Wynn-podcast. “En Toto behandelt hem en Kimi op dezelfde manier, want ze zijn allebei via de Mercedes-opleiding opgeklommen.”

Toch denkt Steiner dat Antonelli voor Wolff méér is dan zomaar een talent. “Hij kijkt nog altijd terug naar het moment dat hij Verstappen niet kon binnenhalen”, stelt hij. “Met Kimi heeft hij nu het gevoel dat hij alsnog zijn volgende superster in huis heeft.”

‘Geen favoritisme, maar focus op succes’

Ondanks die suggestie benadrukt Steiner dat Wolff zich niet laat leiden door persoonlijke voorkeuren binnen het team. Volgens hem staat het grotere plaatje altijd centraal bij de Mercedes-topman.

“Hij plaatst zichzelf boven zijn coureurs en kiest geen kant”, aldus Steiner. “Voor hem draait alles om één ding: winnen met Mercedes. Dat is uiteindelijk waar hij voor werkt.”

De uitspraken voeden opnieuw de discussie rond de strategie van Mercedes, zeker nu Antonelli zich razendsnel ontwikkelt en de vergelijking met Verstappen steeds vaker wordt gemaakt. Momenteel leidt de Italiaan na zijn eerste twee zeges in China en Japan het WK. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Drunt

    Posts: 610

    Ik denk dat Antonelli na komende races weer met beide beentjes op de grond staat. Talent zeker, vergelijkbaar met verstappen in zn jonge jaren absoluut niet als je het mij vraagt. Overigens hoop dat ik er naast zit want heb wel een zwak voor het ventje (en misgun het russell natuurlijk :)

    • + 2
    • 22 apr 2026 - 08:48
    • f(1)orum

      Posts: 10.014

      "Ik denk dat Antonelli na komende races weer met beide beentjes op de grond staat."
      Nou ben ik geen fan van de Benz 2026 bolide, maar om 'm nou te degraderen tot Flintstone auto, gaat mij ietwat te ver ;-)

      • + 2
      • 22 apr 2026 - 09:55
    • Larry Perkins

      Posts: 64.461

      Heb nog niet gemerkt dat Kimi NIET met beide benen op de grond staat, heb hem niet horen opscheppen.
      Heb WEL gelezen dat diverse (nep-)analisten hem wellicht teveel naar boven hebben geschreven.
      Het is de waan van de dag en op de laatste 'F1-dag' voor de lange pauze won Antonelli in Japan dus dat blijft (extra) lang hangen. 'We' moeten gewoon afwachten hoe de jongen zich ontwikkelt, zeker wat consistentie betreft...

      • + 0
      • 22 apr 2026 - 10:28
  • Need5Speed

    Posts: 3.713

    Op wie zou Wolff wraak moeten nemen?
    Hij kon Max niet vastleggen omdat hij niet bereid was een F1 zitje vrij te maken terwijl Red Bull dat wel deed.

    • + 0
    • 22 apr 2026 - 10:29
  • Larry Perkins

    Posts: 64.461

    Wraak is natuurlijk onzin, maar dat Wolff ervan geleerd heeft lijkt me evident...

    • + 0
    • 22 apr 2026 - 10:31

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

