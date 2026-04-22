Toto Wolff krijgt opvallende kritiek te verwerken na zijn keuze om Andrea Kimi Antonelli versneld door te schuiven binnen Mercedes. Volgens voormalig teambaas Guenther Steiner speelt er mogelijk meer op de achtergrond, en zou zelfs een ‘wraakgevoel’ richting Max Verstappen een rol kunnen spelen.

Wolff heeft meerdere malen geprobeerd om Verstappen richting Mercedes te halen. In 2014, toen de Nederlander uitstekend debuteerde in de Formule 3 en de afgelopen jaren in de Formule 1 viste hij, maar greep telkens mis. Steiner wijst erop dat de misgelopen kans om Verstappen ooit naar de Duitse fabrikant te halen nog altijd door het hoofd van de Oostenrijker zou spoken.

‘Wolff ziet in Antonelli zijn gemiste Verstappen’

Volgens Steiner behandelt Wolff zijn huidige coureurs eerlijk, maar zit er een diepere gedachte achter de promotie van Antonelli. “George Russell redt zich prima alleen, daar hoeft weinig management bij”, legt hij uit in de Drive to Wynn-podcast. “En Toto behandelt hem en Kimi op dezelfde manier, want ze zijn allebei via de Mercedes-opleiding opgeklommen.”

Toch denkt Steiner dat Antonelli voor Wolff méér is dan zomaar een talent. “Hij kijkt nog altijd terug naar het moment dat hij Verstappen niet kon binnenhalen”, stelt hij. “Met Kimi heeft hij nu het gevoel dat hij alsnog zijn volgende superster in huis heeft.”

‘Geen favoritisme, maar focus op succes’

Ondanks die suggestie benadrukt Steiner dat Wolff zich niet laat leiden door persoonlijke voorkeuren binnen het team. Volgens hem staat het grotere plaatje altijd centraal bij de Mercedes-topman.

“Hij plaatst zichzelf boven zijn coureurs en kiest geen kant”, aldus Steiner. “Voor hem draait alles om één ding: winnen met Mercedes. Dat is uiteindelijk waar hij voor werkt.”

De uitspraken voeden opnieuw de discussie rond de strategie van Mercedes, zeker nu Antonelli zich razendsnel ontwikkelt en de vergelijking met Verstappen steeds vaker wordt gemaakt. Momenteel leidt de Italiaan na zijn eerste twee zeges in China en Japan het WK.