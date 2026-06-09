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Antonelli vergeleken met Senna: Wolff trapt keihard op de rem

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Antonelli vergeleken met Senna: Wolff trapt keihard op de rem

Andrea Kimi Antonelli blijft de Formule 1 verbazen. De negentienjarige Mercedes-coureur schreef in Monaco zijn vijfde Grand Prix op rij op zijn naam en vergrootte daarmee zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 66 punten op Lewis Hamilton. De indrukwekkende reeks zorgt voor vergelijkingen met enkele van de grootste namen uit de geschiedenis van de sport, maar Toto Wolff wil daar niets van weten.

De Mercedes-teambaas ziet hoe Antonelli uitgroeit tot de nieuwe publiekslieveling van het team en zelfs de rol van 'rockster' heeft overgenomen van Hamilton. Toch waarschuwt Wolff voor overdreven verwachtingen rondom het Italiaanse supertalent.

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Wolff wil Antonelli beschermen tegen torenhoge verwachtingen

Na de dominante overwinning in Monaco, waar Antonelli ook de grand slam pakte, trok onder meer voormalig F1-coureur Martin Brundle de vergelijking met Ayrton Senna. Volgens Wolff is het echter veel te vroeg om zulke conclusies te trekken.

"Ik probeer iedereen met beide voeten op de grond te houden. Ik zag na Monaco alweer koppen verschijnen waarin zijn kwalificatieronde werd vergeleken met die van Senna. Dat soort vergelijkingen gaan op dit moment veel te ver", aldus Wolff.

De Oostenrijker heeft de afgelopen maanden bewust geprobeerd om de druk rond Antonelli te beperken. Zo wordt zijn contact met de Italiaanse media zorgvuldig gemanaged, terwijl de jonge coureur op weg lijkt naar de eerste Italiaanse wereldtitel in meer dan zeventig jaar.

Mercedes rekent ook op moeilijke momenten

Hoewel Antonelli momenteel onstuitbaar lijkt, benadrukt Wolff dat ook voor hem minder succesvolle periodes zullen volgen. Volgens de Mercedes-baas hoort dat bij de ontwikkeling van iedere jonge coureur, ongeacht hoeveel talent hij bezit.

"We praten nu over vijf overwinningen, niet over drie wereldkampioenschappen. Natuurlijk is dit een geweldige start, maar er zullen ook moeilijke fases komen waarin hij steun nodig heeft. Dat is heel normaal voor een jonge coureur."

Wolff wil daarom voorkomen dat de verwachtingen onrealistisch worden. "We kunnen niet verwachten dat hij elke race wint. Wat hij nu laat zien is uitzonderlijk, maar zijn carrière staat nog maar aan het begin. Het belangrijkste is dat we hem de tijd geven om zich verder te ontwikkelen."

nr 76

Posts: 7.500

Leclerc trapte ook keihard op de rem...

  • 1
  • 9 jun 2026 - 17:17
F1 Nieuws Formule 1 F1 Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (3)

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  • nr 76

    Posts: 7.500

    Leclerc trapte ook keihard op de rem...

    • + 1
    • 9 jun 2026 - 17:17
  • Larry Perkins

    Posts: 65.623

    Kimi Antonelli JUMPS Into Monaco Harbour with His Team After Winning the Monaco GP 2026
    (5,22 minuten)

    https://youtu.be/VF7xxi_0_G0

    • + 1
    • 9 jun 2026 - 17:24
  • Larry Perkins

    Posts: 65.623

    Snap de vergelijking wel, Senna zou gehakt maken van Russell en Kimi maakt nu ook gehakt van 'Miss T-bone Move'...

    • + 1
    • 9 jun 2026 - 17:32

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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