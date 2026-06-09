Andrea Kimi Antonelli blijft de Formule 1 verbazen. De negentienjarige Mercedes-coureur schreef in Monaco zijn vijfde Grand Prix op rij op zijn naam en vergrootte daarmee zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 66 punten op Lewis Hamilton. De indrukwekkende reeks zorgt voor vergelijkingen met enkele van de grootste namen uit de geschiedenis van de sport, maar Toto Wolff wil daar niets van weten.

De Mercedes-teambaas ziet hoe Antonelli uitgroeit tot de nieuwe publiekslieveling van het team en zelfs de rol van 'rockster' heeft overgenomen van Hamilton. Toch waarschuwt Wolff voor overdreven verwachtingen rondom het Italiaanse supertalent.

Wolff wil Antonelli beschermen tegen torenhoge verwachtingen

Na de dominante overwinning in Monaco, waar Antonelli ook de grand slam pakte, trok onder meer voormalig F1-coureur Martin Brundle de vergelijking met Ayrton Senna. Volgens Wolff is het echter veel te vroeg om zulke conclusies te trekken.

"Ik probeer iedereen met beide voeten op de grond te houden. Ik zag na Monaco alweer koppen verschijnen waarin zijn kwalificatieronde werd vergeleken met die van Senna. Dat soort vergelijkingen gaan op dit moment veel te ver", aldus Wolff.

De Oostenrijker heeft de afgelopen maanden bewust geprobeerd om de druk rond Antonelli te beperken. Zo wordt zijn contact met de Italiaanse media zorgvuldig gemanaged, terwijl de jonge coureur op weg lijkt naar de eerste Italiaanse wereldtitel in meer dan zeventig jaar.

Mercedes rekent ook op moeilijke momenten

Hoewel Antonelli momenteel onstuitbaar lijkt, benadrukt Wolff dat ook voor hem minder succesvolle periodes zullen volgen. Volgens de Mercedes-baas hoort dat bij de ontwikkeling van iedere jonge coureur, ongeacht hoeveel talent hij bezit.

"We praten nu over vijf overwinningen, niet over drie wereldkampioenschappen. Natuurlijk is dit een geweldige start, maar er zullen ook moeilijke fases komen waarin hij steun nodig heeft. Dat is heel normaal voor een jonge coureur."

Wolff wil daarom voorkomen dat de verwachtingen onrealistisch worden. "We kunnen niet verwachten dat hij elke race wint. Wat hij nu laat zien is uitzonderlijk, maar zijn carrière staat nog maar aan het begin. Het belangrijkste is dat we hem de tijd geven om zich verder te ontwikkelen."