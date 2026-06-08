Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zijn excuses aangeboden aan George Russell. De Brit verloor in Monaco de kans op punten nadat hij tegen meerdere pijnlijke straffen aanliep. Wolff leeft mee met Russell en gaat diep door het stof. Hij geeft toe dat Mercedes fouten heeft gemaakt.

Russell kreeg, net als veel andere coureurs, een tijdstraf van vijf seconden voor het te hard rijden in de pitlane. De Brit leek zijn tijdstraf in te lossen bij zijn pitstop onder de Safety Car, maar dit ging helemaal mis. Mercedes had de tijdstraf op incorrecte wijze uitgevoerd, en dat leverde Russell een drive through penalty op. Het zorgde voor frustratie bij Russell, en na afloop was de frustratie van zijn gezicht af te lezen.

Hoe liep Russell tegen een straf aan?

Mercedes-teambaas Wolff ging na afloop diep door het stof toen hij bij de internationale media reageerde op de straf van Russell: "Ik weet eigenlijk niet wat de reden voor de straf precies was, en ook niet voor al die andere straffen. Of het gaat om afsnijden, of misschien om iets anders. De tijd in de pitstraat is te kort, maar ja, er waren zoveel soortgelijke incidenten. Ik heb daar verder nog geen antwoord op."

Wat ging er verder mis?

Het geklungel met het uitvoeren van de tijdstraf ligt volgens Wolff wel aan Mercedes. De Oostenrijkse teambaas gaat balend verder met zijn verhaal: "Wat betreft het niet inlossen van de straf tijdens de pitstop, dat is duidelijk onze fout. We moeten als team eens naar onze communicatie gaan kijken, of we echt aan hem hebben verteld dat hij naar binnen moest komen."

Volgens Wolff ging het veel mis in de communicatie: "Ik denk namelijk dat we hem hebben verteld om buiten te blijven en juist niet naar binnen te komen. Maar of dat nu wel of niet het geval was, je moet bij de les blijven. We hadden moeten wachten, maar dat hebben we niet gedaan."

Grote gevolgen

Russell kwam door zijn drive through penalty niet in aanmerking voor punten. Tot overmaat van ramp zag hij zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli de race winnen, en verloor hij in de strijd om het wereldkampioenschap zelfs een plekje aan Ferrari-coureur Lewis Hamilton.

Russell staat nu derde in het wereldkampioenschap met 88 punten achter zijn naam. Zijn achterstand op Antonelli is enorm, want de Italiaan staat door zijn zege in de straten van Monaco nu op 156 punten. Aankomend weekend kan Russell zijn achterstand verkleinen in Barcelona.