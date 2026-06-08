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Mercedes plaatst vraagtekens bij straf Russell

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Mercedes plaatst vraagtekens bij straf Russell

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zijn excuses aangeboden aan George Russell. De Brit verloor in Monaco de kans op punten nadat hij tegen meerdere pijnlijke straffen aanliep. Wolff leeft mee met Russell en gaat diep door het stof. Hij geeft toe dat Mercedes fouten heeft gemaakt.

Russell kreeg, net als veel andere coureurs, een tijdstraf van vijf seconden voor het te hard rijden in de pitlane. De Brit leek zijn tijdstraf in te lossen bij zijn pitstop onder de Safety Car, maar dit ging helemaal mis. Mercedes had de tijdstraf op incorrecte wijze uitgevoerd, en dat leverde Russell een drive through penalty op. Het zorgde voor frustratie bij Russell, en na afloop was de frustratie van zijn gezicht af te lezen.

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Hoe liep Russell tegen een straf aan?

Mercedes-teambaas Wolff ging na afloop diep door het stof toen hij bij de internationale media reageerde op de straf van Russell: "Ik weet eigenlijk niet wat de reden voor de straf precies was, en ook niet voor al die andere straffen. Of het gaat om afsnijden, of misschien om iets anders. De tijd in de pitstraat is te kort, maar ja, er waren zoveel soortgelijke incidenten. Ik heb daar verder nog geen antwoord op."

Wat ging er verder mis?

Het geklungel met het uitvoeren van de tijdstraf ligt volgens Wolff wel aan Mercedes. De Oostenrijkse teambaas gaat balend verder met zijn verhaal: "Wat betreft het niet inlossen van de straf tijdens de pitstop, dat is duidelijk onze fout. We moeten als team eens naar onze communicatie gaan kijken, of we echt aan hem hebben verteld dat hij naar binnen moest komen."

Volgens Wolff ging het veel mis in de communicatie: "Ik denk namelijk dat we hem hebben verteld om buiten te blijven en juist niet naar binnen te komen. Maar of dat nu wel of niet het geval was, je moet bij de les blijven. We hadden moeten wachten, maar dat hebben we niet gedaan."

Grote gevolgen

Russell kwam door zijn drive through penalty niet in aanmerking voor punten. Tot overmaat van ramp zag hij zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli de race winnen, en verloor hij in de strijd om het wereldkampioenschap zelfs een plekje aan Ferrari-coureur Lewis Hamilton.

Russell staat nu derde in het wereldkampioenschap met 88 punten achter zijn naam. Zijn achterstand op Antonelli is enorm, want de Italiaan staat door zijn zege in de straten van Monaco nu op 156 punten. Aankomend weekend kan Russell zijn achterstand verkleinen in Barcelona.

Need5Speed

Posts: 3.911

Het was goed om hem meteen naar binnen te roepen ondanks de double stack en ondanks de tijdstraf, als ze die hadden uitgevoerd dan was hij gewoon achter Hadjar weer de baan op gekomen net zoals nu. Na een extra rondje achter de safety car zou hij veel meer plaatsen verloren zijn.

En ja, de tijd ... [Lees verder]

  • 3
  • 8 jun 2026 - 11:51
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws George Russell Toto Wolff Mercedes GP Monaco 2026

Reacties (5)

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  • Need5Speed

    Posts: 3.911

    Het was goed om hem meteen naar binnen te roepen ondanks de double stack en ondanks de tijdstraf, als ze die hadden uitgevoerd dan was hij gewoon achter Hadjar weer de baan op gekomen net zoals nu. Na een extra rondje achter de safety car zou hij veel meer plaatsen verloren zijn.

    En ja, de tijd in de pitstraat wordt gemeten in sectoren en die sectoren zijn afgemeten op de afstand die de auto's af moeten leggen, dus als je op de limiter een stukje afsnijdt door over een pitbox te rijden in plaats van eromheen dan houd je je wel aan de maximum snelheid maar ga je toch te snel door die sector.

    • + 3
    • 8 jun 2026 - 11:51
    • MustFeed

      Posts: 10.543

      Zijn engineer zei duidelijk tegen Russell dat hij buiten moest blijven. Russell besloot echter anders. Dat maakte de hele pitstop chaotisch en daarom werd de tijdstraf ook niet goed uitgevoerd.

      Wat beter is is lastig te zeggen. Eerder in de race verloor Russell enorm veel tijd doordat hij vast zat achter Hadjar. Het team zal hebben berekend dat het beter is om track positie te houden en de straf achteraf te pakken. Dat klinkt ook logischer, want als het niet lukt om op de baan in te halen dan kan je maar beter proberen om 5 seconden weg te rijden.

      Beetje vreemd van Russell om niet naar zijn engineer te luisteren. Dat geeft voor mij ook wel een indicatie dat hij zijn team niet vertrouwt.

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 13:13
  • Bertrand Gachot

    Posts: 744

    Torger vind het wel best zo, een vergroot gat in punten tussen de twee teamgenoten komt hem stiekem wel prima uit.

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 12:21
    • Snork

      Posts: 22.612

      Ja, tuurlijk. Want Mercedes strijdt niet om de WCC titel.

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 12:38
  • AUDI_F1

    Posts: 3.864

    Het was speeding in the pitlane. Daar kun je een vraag teken bij zetten.

    De snelheid wordt berekend over de tijd die je doet tussen 2 lussen.
    Alleen is dit jaar Cadillac erbij gekomen en is de pitstraat iets langer geworden. Omdat de monteurs van Cadillac veilig moeten werken hebben ze vlak voor de pitstraat een bocht gelegd.
    dus als je de bocht afsnijd heb je een kortere weg en kortere tijd om te rijden. Omgerekend levert het een "Speeding in the pitlane" op wat dus niet klopt. Ze hebben de witte lijn voor de fastlane overschreden.

    • + 1
    • 8 jun 2026 - 12:57

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 158
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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