Pato O’Ward heeft definitief een streep gezet door zijn Formule 1-droom. De Mexicaanse coureur, die de voorbije jaren als reserverijder nauw betrokken was bij McLaren, stelt dat de koningsklasse hem simpelweg niet meer aanspreekt door de nieuwe reglementen.

De huidige generatie F1-auto’s, waarin de balans tussen verbrandingsmotor en elektrische kracht nagenoeg gelijk is verdeeld, zorgt volgens O’Ward voor een compleet andere beleving. Dat is voor hem reden genoeg om zijn blik volledig op de IndyCar Series te richten.

O’Ward haalt hard uit naar nieuwe F1-regels

O’Ward maakt duidelijk dat zijn motivatie om ooit de overstap naar de Formule 1 te maken nooit om status draaide. “Mijn drijfveer om de Formule 1 te halen had niets te maken met geld of bekendheid, maar puur met hoe indrukwekkend die auto’s waren om te besturen”, legt hij uit tegenover FOX Deportes.

Dat gevoel is volgens de McLaren-reserverijder volledig verdwenen. “Door de jaren heen is dat steeds verder veranderd. Als ik eerlijk ben, vind ik dat de nieuwe richting van de Formule 1 een verkeerde keuze is. De auto’s voelen kunstmatig aan en dat haalt voor mij de charme weg.”

‘Dit is geen Mario Kart, maar autosport’

Met name de manier waarop inhaalacties tot stand komen, kan op weinig begrip rekenen bij O’Ward. “Het idee dat je een knop moet indrukken om iemand voorbij te gaan, klopt gewoon niet. Dit is geen Mario Kart, dit is autosport”, klinkt het scherp.

De Mexicaan trekt dan ook een duidelijke conclusie over zijn toekomst. “Ik heb totaal geen behoefte meer om daar deel van uit te maken. Voor mij is IndyCar momenteel de beste plek om echt te racen. De Formule 1 voelt tegenwoordig meer als een kunstmatige show, en dat spreekt me niet meer aan.”

Opvallend genoeg bewandelt Colton Herta, een voormalige rivaal van O’Ward in de IndyCar, juist de omgekeerde weg. De Amerikaan probeert via de Formule 2 alsnog zijn superlicentie veilig te stellen, in de hoop volgend seizoen een zitje in de Formule 1 te bemachtigen.