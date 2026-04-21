McLaren-coureur wil niet de F1 in: "Dit is geen Mario Kart, maar autosport"

Pato O’Ward heeft definitief een streep gezet door zijn Formule 1-droom. De Mexicaanse coureur, die de voorbije jaren als reserverijder nauw betrokken was bij McLaren, stelt dat de koningsklasse hem simpelweg niet meer aanspreekt door de nieuwe reglementen.

De huidige generatie F1-auto’s, waarin de balans tussen verbrandingsmotor en elektrische kracht nagenoeg gelijk is verdeeld, zorgt volgens O’Ward voor een compleet andere beleving. Dat is voor hem reden genoeg om zijn blik volledig op de IndyCar Series te richten.

O’Ward haalt hard uit naar nieuwe F1-regels

O’Ward maakt duidelijk dat zijn motivatie om ooit de overstap naar de Formule 1 te maken nooit om status draaide. “Mijn drijfveer om de Formule 1 te halen had niets te maken met geld of bekendheid, maar puur met hoe indrukwekkend die auto’s waren om te besturen”, legt hij uit tegenover FOX Deportes.

Dat gevoel is volgens de McLaren-reserverijder volledig verdwenen. “Door de jaren heen is dat steeds verder veranderd. Als ik eerlijk ben, vind ik dat de nieuwe richting van de Formule 1 een verkeerde keuze is. De auto’s voelen kunstmatig aan en dat haalt voor mij de charme weg.”

‘Dit is geen Mario Kart, maar autosport’

Met name de manier waarop inhaalacties tot stand komen, kan op weinig begrip rekenen bij O’Ward. “Het idee dat je een knop moet indrukken om iemand voorbij te gaan, klopt gewoon niet. Dit is geen Mario Kart, dit is autosport”, klinkt het scherp.

De Mexicaan trekt dan ook een duidelijke conclusie over zijn toekomst. “Ik heb totaal geen behoefte meer om daar deel van uit te maken. Voor mij is IndyCar momenteel de beste plek om echt te racen. De Formule 1 voelt tegenwoordig meer als een kunstmatige show, en dat spreekt me niet meer aan.”

Opvallend genoeg bewandelt Colton Herta, een voormalige rivaal van O’Ward in de IndyCar, juist de omgekeerde weg. De Amerikaan probeert via de Formule 2 alsnog zijn superlicentie veilig te stellen, in de hoop volgend seizoen een zitje in de Formule 1 te bemachtigen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Patricio O'Ward McLaren

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Ferrari412T1

    Posts: 511

    Ik geef hem 100% gelijk.

    • + 12
    • 21 apr 2026 - 13:29
  • The Wolf

    Posts: 656

    Pato is geen knip voor de neus O’Ward

    • + 1
    • 21 apr 2026 - 13:30
    • The Wolf

      Posts: 656

      hij blijft liever in de Indycars want Eigen haard is goud O’Ward

      • + 1
      • 21 apr 2026 - 13:31
    • schwantz34

      Posts: 41.925

      That man deserves an O'Ward he will never forget!!

      • + 1
      • 21 apr 2026 - 15:49
  • ILMOP

    Posts: 1.258

    Ik snap z’n punt wel, maar het is wat overdreven. Zowel in F1 (DRS) als IndyCar (push-to-pass) heb je hulpmiddelen om inhalen te stimuleren, alleen op een andere manier. F1 voelt soms wat “gecontroleerder” aan en DRS-treintjes zijn een ding, maar het is zeker niet zo dat je alleen maar op een knop drukt en er zomaar voorbij bent. Er komt nog steeds genoeg skill, strategie en bandenmanagement bij kijken.
    IndyCar heeft vaak meer directe gevechten, maar F1 is technischer en complexer. Maar om F1 weg te zetten als “kunstmatige show” is wel erg kort door de bocht.
    En laten we eerlijk zijn: als O’Ward morgen een competitief F1-stoeltje krijgt, verandert die mening héél snel😅

    • + 4
    • 21 apr 2026 - 13:42
    • harry stotter

      Posts: 1.076

      De verhouding Ev en brandstof is vergelijkbaar met de F1-auto's van de vorige generatie. En nu ze het drama in de F1 zien, zal de Indy zich daar nooit aan wagen.

      • + 4
      • 21 apr 2026 - 13:49
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.262

      Dat is niet helemaal waar Harry. Indycar gaat ook meer naar elektrisch. Volgens mij veranderen vanaf volgend jaar de motor regelementen en dan wordt de hybride ook meer een ding.

      • + 0
      • 21 apr 2026 - 14:26
    • snailer

      Posts: 32.485

      Van push to pass heb ik geen idee, maar drs verziekt het bochtenwerk niet. Daarbij komt over het algemeen geen enkele rijder een rivaal voorbij zonder enig voordeel. Bijvoorbeeld bandenvoordeel of rijderskwaliteiten. Die had je nog steeds nodig bij DRS.

      Dat is nu anders geworden. Het is puur op auto power dat er in wordt gehaald. De bochten worden met de huidige auto's gecompromiteerd.

      Dus nee. DRS verziekt het racen niet. Verdedigen is nog steeds mogelijk en het is onderdeel van het race talent, dat verdedigen.

      • + 1
      • 21 apr 2026 - 16:16
  • snailer

    Posts: 32.485

    Ik vermoed dat O.Ward binnenkort ook in het Verstappen punt com rce team rijdt. Wordt druk in die GT3 auto van Verstappen.

    • + 0
    • 21 apr 2026 - 15:48
    • schwantz34

      Posts: 41.925

      Ja de stoeltjes voor coureurs die bij Max in échte race auto's willen stappen zijn niet aan te slepen, de F1 is zo f.cking 2026.

      • + 0
      • 21 apr 2026 - 15:59
    • Snelrondje

      Posts: 9.016

      Yep, Max kan beter de Merc inruilen voor een bus

      • + 0
      • 21 apr 2026 - 16:02
    • snailer

      Posts: 32.485

      "Yep, Max kan beter de Merc inruilen voor een bus"

      Zolang er maar echt geracet mee kan worden.

      • + 0
      • 21 apr 2026 - 16:17
  • Spearhead

    Posts: 480

    Dit zegt genoeg toch? Een racer die gewoonweg geen interesse meer heeft om in de F1 te racen. Had je dat 20 jaar geleden aan iemand verteld, had die je voor gek verklaard.

    • + 1
    • 21 apr 2026 - 16:33

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

