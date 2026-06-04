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Leclerc de favoriet in Monaco: "Hij deelt een tik uit aan Hamilton"

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Leclerc de favoriet in Monaco: "Hij deelt een tik uit aan Hamilton"

Ferrari reist als topfavoriet af naar de Grand Prix van Monaco. Dat is althans de overtuiging van voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese, die verwacht dat de Italiaanse renstal komend weekend de lakens uitdeelt in het prinsdom. Volgens hem beschikt Ferrari over precies de juiste eigenschappen om op het stratencircuit het verschil te maken.

De Scuderia kende een wisselvallig seizoen, maar Monaco zou volgens Patrese weleens het keerpunt kunnen worden. De Italiaan verwacht zelfs dat Ferrari een flinke tik kan uitdelen aan de concurrentie in aanloop naar de belangrijke updates die een week later in Barcelona worden geïntroduceerd.

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Patrese ziet Ferrari als grote favoriet

Patrese twijfelt er niet aan welk team momenteel de beste uitgangspositie heeft voor de race in Monaco. Volgens de voormalig Grand Prix-winnaar sluit het karakter van het circuit perfect aan bij de sterke punten van de Ferrari.

"Op dit moment zie ik Ferrari als het sterkste team voor Monaco. Alles wijst erop dat zij daar het tempo gaan bepalen en de beste kaarten in handen hebben voor de overwinning", voorspelde Patrese bij Vision4Sport.

Daarnaast denkt hij dat Ferrari ook tijdens de race een belangrijk voordeel kan benutten. Zelfs als poleposition buiten bereik blijft, zou de Italiaanse renstal volgens hem nog steeds over een krachtig wapen beschikken.

"Zelfs wanneer ze niet vanaf de eerste startplaats vertrekken, kunnen ze profiteren van hun specifieke motorconfiguratie. Daardoor hebben ze de mogelijkheid om bij de start of herstarts direct terrein goed te maken", legde hij uit.

Leclerc op weg naar thuiszege?

Patrese ging zelfs nog een stap verder door zijn volledige podiumvoorspelling prijs te geven. Daarbij ziet hij Charles Leclerc eindelijk opnieuw schitteren voor eigen publiek.

"Ik verwacht dat Charles Leclerc deze race gaat winnen. Achter hem zie ik Lewis Hamilton als tweede eindigen, terwijl George Russell het podium compleet maakt", aldus de Italiaan.

Een sterk resultaat zou Ferrari volgens Patrese een enorme mentale opsteker geven. Zeker met het oog op de geplande updates voor de Grand Prix van Spanje kan een dubbel succes in Monaco de verwachtingen rond de Scuderia verder aanwakkeren.

"Een één-twee voor Ferrari zou een enorme boost betekenen voor het team. Daarna kan iedereen met nog meer belangstelling kijken naar de ontwikkelingen in Barcelona, waar duidelijk moet worden of Ferrari opnieuw een grote stap vooruit heeft gezet", besloot Patrese.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari

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    15:00 - 17:00

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    Kwalificatie

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    15:00 - 17:00

MCGrand Prix van Monaco

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  • Vrije training 1

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  • Race

    15:00 - 17:00

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  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

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  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.751
  • Podiums 52
  • Grand Prix 178
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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