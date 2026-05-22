De toekomst van Max Verstappen is al maanden het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Tijdens de mediadag in Canada zaten Verstappens vader Jos en Mercedes-teambaas Toto Wolff uitgebreid te kletsen in het zicht van de camera's. Het zorgde direct voor geruchten, en Sky Sports-verslaggever Craig Slater stelt te weten waar het gesprek overging.

Verstappen wordt ook dit jaar in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Het is geen geheim dat Mercedes-teambaas Toto Wolff een groot fan van Verstappen is, en de resultaten van Verstappens huidige werkgever Red Bull Racing vallen flink tegen. Het feit dat zijn vader zo uitgebreid met Wolff zat te praten, zorgde vanzelfsprekend voor nieuwe geruchten.

Wat was er aan de hand?

Ook bij de Britse media zorgde het gesprek voor vraagtekens. Craig Slater legde in het Sky Sports-programma Paddock Uncut uit wat hem was opgevallen: "Er kwamen vandaag interessante foto's naar buiten van Toto Wolff en Jos Verstappen die open en bloot buiten zaten te praten."

"Ze zaten buiten bij de hospitality unit van Mercedes, waardoor wij allemaal dachten dat het onderhandelingen waren en dat het ging om een overstap van Max naar Mercedes. We weten dat Toto al lange tijd een bewonderaar van hem is, en Zak Brown zei vorige week nog: 'Als Verstappen ergens heengaat, dan zal het naar Mercedes zijn.'"

Waar ging het gesprek over?

Slater is op onderzoek uitgegaan, en hij stelt dat de gesprekken tussen Wolff en Jos Verstappen ergens anders over gingen: "Ik hem een appje gekregen. Dit is afkomstig van een hooggeplaatst iemand bij Mercedes, het is deputy team principal Bradley Lord, en hij zei: 'We hebben het alleen maar gehad over Verstappen en Mercedes tijdens de 24 uur van de Nürburgring.'"

Hoe liep het Nürburgring-avontuur af?

Verstappen maakte afgelopen weekend zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring, waar hij een Mercedes-AMG GT3 bestuurde. Zijn team kreeg zelfs fabriekssteun, en samen met Jules Gounon, Lucas Auer en Daniel Juncadella joeg Verstappen op de zege. Ze kwamen zeer dichtbij, maar technische problemen op zondagochtend gooiden roet in het eten. Hierdoor konden ze de zege vergeten, maar het gevoel was wel goed.