'Jos Verstappen en Wolff spraken niet over Mercedes-transfer'

'Jos Verstappen en Wolff spraken niet over Mercedes-transfer'

De toekomst van Max Verstappen is al maanden het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Tijdens de mediadag in Canada zaten Verstappens vader Jos en Mercedes-teambaas Toto Wolff uitgebreid te kletsen in het zicht van de camera's. Het zorgde direct voor geruchten, en Sky Sports-verslaggever Craig Slater stelt te weten waar het gesprek overging. 

Verstappen wordt ook dit jaar in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Het is geen geheim dat Mercedes-teambaas Toto Wolff een groot fan van Verstappen is, en de resultaten van Verstappens huidige werkgever Red Bull Racing vallen flink tegen. Het feit dat zijn vader zo uitgebreid met Wolff zat te praten, zorgde vanzelfsprekend voor nieuwe geruchten.

Wat was er aan de hand?

Ook bij de Britse media zorgde het gesprek voor vraagtekens. Craig Slater legde in het Sky Sports-programma Paddock Uncut uit wat hem was opgevallen: "Er kwamen vandaag interessante foto's naar buiten van Toto Wolff en Jos Verstappen die open en bloot buiten zaten te praten."

"Ze zaten buiten bij de hospitality unit van Mercedes, waardoor wij allemaal dachten dat het onderhandelingen waren en dat het ging om een overstap van Max naar Mercedes. We weten dat Toto al lange tijd een bewonderaar van hem is, en Zak Brown zei vorige week nog: 'Als Verstappen ergens heengaat, dan zal het naar Mercedes zijn.'"

Waar ging het gesprek over?

Slater is op onderzoek uitgegaan, en hij stelt dat de gesprekken tussen Wolff en Jos Verstappen ergens anders over gingen: "Ik hem een appje gekregen. Dit is afkomstig van een hooggeplaatst iemand bij Mercedes, het is deputy team principal Bradley Lord, en hij zei: 'We hebben het alleen maar gehad over Verstappen en Mercedes tijdens de 24 uur van de Nürburgring.'"

Hoe liep het Nürburgring-avontuur af?

Verstappen maakte afgelopen weekend zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring, waar hij een Mercedes-AMG GT3 bestuurde. Zijn team kreeg zelfs fabriekssteun, en samen met Jules Gounon, Lucas Auer en Daniel Juncadella joeg Verstappen op de zege. Ze kwamen zeer dichtbij, maar technische problemen op zondagochtend gooiden roet in het eten. Hierdoor konden ze de zege vergeten, maar het gevoel was wel goed.

F1 Nieuws Max Verstappen Jos Verstappen Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (10)

Login om te reageren
  • gridiron

    Posts: 3.452

    Die gaan echt geen "serieuze" gesprekken voor de ogen van de roddelpers.

    • + 3
    • 22 mei 2026 - 12:12
  • Priyantha Bleeker

    Posts: 274

    Us-Joske is dus niet in gesprek over een transfer maarrrr...natuurlijk alleen over de Groene Hel :-)

    • + 1
    • 22 mei 2026 - 12:19
  • walteij

    Posts: 2.100

    --Lollipop mode--

    Hello Jooosssss, the press has been silent about Max mooving to Mercedees for a couple of days now, I would liiikke to talk to you in the paddock to make sure the press starts the gossip again, that waaay wie put some pressure on Geooorge and his contract renewals....

    • + 11
    • 22 mei 2026 - 12:51
    • Snork

      Posts: 22.525

      But I alszo know thisz isz zoo not raaaait.

      • + 1
      • 22 mei 2026 - 14:21
  • Joeppp

    Posts: 8.588

    Dat hele F1 paddock zit 24 weekenden per jaar met elkaar op dezelfde camping. Natuurlijk drink je dan af en toe een bakkie pleur met de buren voor de caravan omdat je elkaar inmiddels door en door kent en neem je wat ditjes en datjes door.

    • + 3
    • 22 mei 2026 - 12:58
  • Larry Perkins

    Posts: 65.157

    Het enige wat Toffe Toto van Jos wou weten is wanneer het bootje van Max gerepareerd is zodat het weer samen met zijn schuitje lepeltje-lepeltje kan liggen in een decadent Italiaans haventje...

    • + 1
    • 22 mei 2026 - 13:13
  • Bertrand Gachot

    Posts: 623

    Krijgen we na pensioen- en sabbatical- gate, nu de vaste rubriek de "Torger Wolff-Fluisteraar"? Ik heb in de jaren 90 ook met Torger gesproken, ik sta volgens mij nog met hem op de foto hij had de pole position bij de formule ford op Zolder, ik was toen hulpje op het circuit en moest bijvoorbeeld de geprinte uitslagen naar de teams brengen, mag ik nu ook meedoen als Torger-fluisteraar?

    • + 1
    • 22 mei 2026 - 13:14
    • Snork

      Posts: 22.525

      Ja, mits je niet dichotoom bent.

      • + 1
      • 22 mei 2026 - 14:22
    • Bertrand Gachot

      Posts: 623

      @snork, ik blijf dichotoom: "het mag wel of het mag niet".

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 15:17
  • Skoda F1

    Posts: 796

    Toto wou gewoon weten bij welke tankstelle hij Benedict het beste achter kan laten langs de Europese snelwegen! zodat hij zo snel mogelijk in max voetsporen kan treden..

    • + 1
    • 22 mei 2026 - 15:10

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

