Guenther Steiner denkt dat Red Bull Racing nog jaren nodig heeft om terug aan de top te komen. De voormalig teambaas denkt dat Laurent Mekies veel tijd hiervoor nodig zal hebben. Red Bull was jaren dominant en won in 2023 zelfs 21 van de 22 races.

Sinds dat dominante jaar is het team redelijk afgezakt en ook dit seizoen hebben ze een moeilijke start gehad. Het team staat zesde in het constructeurskampioenschap en heeft nog geen één keer meer dan acht punten behaald in een weekend. Max Verstappen is terug te vinden op de negende positie in het wereldkampioenschap en Isack Hadjar staat op de twaalfde plek.

'Mekies is geen tovenaar'

In de Drive to Wynn-podcast vertelt Steiner dat Mekies geen magische krachten heeft om Red Bull zo snel mogelijk weer bovenaan de grid te krijgen. "Ik denk dat het een combinatie van factoren was; ze wonnen niet meer, dus de kritiek op Christian Horner was dat hij het niet goed deed. Iedereen werd nerveus en mensen zagen kansen", zo begint Steiner.

Veel toppersoneel vertrok bij het team, zoals Adrian Newey, Jonathan Wheatley en over twee jaar Gianpiero Lambiase. "Adrian was daar niet meer gelukkig. Jonathan Wheatley is vertrokken. Er zijn nogal wat mensen vertrokken", zo ziet Steiner. Toch is dat best 'normaal' bij een F1-team. "Dat gebeurt nu eenmaal, en ik weet zeker dat Laurent zich daar nu op concentreert. Ik vind Laurent een heel aardige kerel, maar hij zal er even over moeten doen, en hij heeft wat tijd nodig."

"Hij kan niet in zes maanden tijd herstellen wat er in de afgelopen 24 maanden is gebeurd; hij is geen tovenaar. Als ze Laurent genoeg tijd geven, zal hij het oplossen; hij zal zijn eigen mensen meenemen en proberen jong talent te vinden dat bij Red Bull wil werken en het team weer succesvol wil maken."

Mekies heeft tijd nodig

Steiner hoopt dan ook dat Mekies de tijd neemt om het team terug te brengen. "Het zal even duren; ze kunnen niet verwachten dat ze binnen een jaar of twee weer de dominante of oppermachtige ploeg zullen zijn." 3 mei keert de Formule 1 terug naar de baan. Het circus strijkt dan neer in Miami.