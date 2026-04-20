user icon
icon

Steiner waarschuwt Red Bull: "Mekies is geen tovenaar"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Steiner waarschuwt Red Bull: "Mekies is geen tovenaar"

Guenther Steiner denkt dat Red Bull Racing nog jaren nodig heeft om terug aan de top te komen. De voormalig teambaas denkt dat Laurent Mekies veel tijd hiervoor nodig zal hebben. Red Bull was jaren dominant en won in 2023 zelfs 21 van de 22 races.

Sinds dat dominante jaar is het team redelijk afgezakt en ook dit seizoen hebben ze een moeilijke start gehad. Het team staat zesde in het constructeurskampioenschap en heeft nog geen één keer meer dan acht punten behaald in een weekend. Max Verstappen is terug te vinden op de negende positie in het wereldkampioenschap en Isack Hadjar staat op de twaalfde plek. 

'Mekies is geen tovenaar'

In de Drive to Wynn-podcast vertelt Steiner dat Mekies geen magische krachten heeft om Red Bull zo snel mogelijk weer bovenaan de grid te krijgen. "Ik denk dat het een combinatie van factoren was; ze wonnen niet meer, dus de kritiek op Christian Horner was dat hij het niet goed deed. Iedereen werd nerveus en mensen zagen kansen", zo begint Steiner. 

Veel toppersoneel vertrok bij het team, zoals Adrian Newey, Jonathan Wheatley en over twee jaar Gianpiero Lambiase. "Adrian was daar niet meer gelukkig. Jonathan Wheatley is vertrokken. Er zijn nogal wat mensen vertrokken", zo ziet Steiner. Toch is dat best 'normaal' bij een F1-team. "Dat gebeurt nu eenmaal, en ik weet zeker dat Laurent zich daar nu op concentreert. Ik vind Laurent een heel aardige kerel, maar hij zal er even over moeten doen, en hij heeft wat tijd nodig."

"Hij kan niet in zes maanden tijd herstellen wat er in de afgelopen 24 maanden is gebeurd; hij is geen tovenaar. Als ze Laurent genoeg tijd geven, zal hij het oplossen; hij zal zijn eigen mensen meenemen en proberen jong talent te vinden dat bij Red Bull wil werken en het team weer succesvol wil maken."

Mekies heeft tijd nodig

Steiner hoopt dan ook dat Mekies de tijd neemt om het team terug te brengen. "Het zal even duren; ze kunnen niet verwachten dat ze binnen een jaar of twee weer de dominante of oppermachtige ploeg zullen zijn." 3 mei keert de Formule 1 terug naar de baan. Het circus strijkt dan neer in Miami.

F1 Nieuws Guenther Steiner Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 9.995

    Mwoah, hij ziet er wel uit als een tovenaar; beetje a la catweazle ;-)

    • + 0
    • 20 apr 2026 - 09:12
    • Larry Perkins

      Posts: 64.434

      Max en GP noemen Mekies al liefkozend Tita Tovenaar...

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 10:27

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Guenther Steiner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 7 apr 1965 (61)
  • Geb. plaats Merano, Italy, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar