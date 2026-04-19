McLaren-teambaas Andrea Stella heeft een opvallend inkijkje gegeven in de gesprekken binnen de Formule 1 Commission over de regels voor 2026. Volgens de Italiaan draait de discussie allerminst om politieke spelletjes, maar vooral om technische oplossingen om de sport aantrekkelijker en eerlijker te maken.

De gesprekken over de nieuwe reglementen zijn de voorbije weken intensiever geworden, maar Stella benadrukt dat er binnen de paddock vooral constructief wordt gewerkt aan verbeteringen.

‘Iedereen wil gewoon betere races’

Volgens Stella is er tijdens de laatste vergaderingen vooral gesproken over hoe de sport sportiever en spectaculairder kan worden, zonder dat daar politieke belangen in de weg staan. “Ik kan niet voorspellen of bepaalde aanpassingen al richting Miami komen of pas later, maar het is duidelijk dat er richting 2026 nog verbeteringen zullen volgen”, klinkt het.

De McLaren-baas benadrukt dat vooral de kwalificaties onder de loep worden genomen. “Het ging veel over hoe we de spanning in de kwalificatie kunnen behouden. Iedereen was het er snel over eens waar de pijnpunten liggen, en de wil om oplossingen te vinden is er bij alle partijen”, stelt hij. Volgens Stella is er dan ook geen sprake van achterkamerpolitiek. “Het is geen spelletje tussen teams, maar een gedeelde zoektocht naar betere races.”

Kwalificatie moet spectaculair blijven

De kern van de discussie ligt volgens Stella volledig bij de technische uitvoering van de regels. Hij wijst erop dat vooral het gebruik van energie en batterijmanagement tijdens kwalificaties voor discussie zorgt. “Het draait erom hoe je de auto zo aanpast dat een snelle ronde echt beloond wordt, zonder dat je wordt afgestraft door bijvoorbeeld te vroeg energie te gebruiken”, legt hij uit.

Daarbij benadrukt hij dat de gesprekken puur technisch van aard zijn en niet politiek geladen. “Dit gaat niet om strategie of machtsspelletjes, maar om hoe we de regels zo goed mogelijk laten werken”, aldus Stella. Tegelijk verwacht hij wel degelijk veranderingen in de aanloop naar 2026, al blijft de exacte timing nog open.