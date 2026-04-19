McLaren verwacht andere reglementen: "Er komen verbeteringen"

McLaren verwacht andere reglementen: "Er komen verbeteringen"

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft een opvallend inkijkje gegeven in de gesprekken binnen de Formule 1 Commission over de regels voor 2026. Volgens de Italiaan draait de discussie allerminst om politieke spelletjes, maar vooral om technische oplossingen om de sport aantrekkelijker en eerlijker te maken.

De gesprekken over de nieuwe reglementen zijn de voorbije weken intensiever geworden, maar Stella benadrukt dat er binnen de paddock vooral constructief wordt gewerkt aan verbeteringen.

Meer over McLaren 'Red Bull en McLaren werken aan ruildeal Verstappen en Piastri'

'Red Bull en McLaren werken aan ruildeal Verstappen en Piastri'

14 apr
 'McLaren-teambaas Stella tekent voorcontract bij Ferrari'

'McLaren-teambaas Stella tekent voorcontract bij Ferrari'

9 apr

‘Iedereen wil gewoon betere races’

Volgens Stella is er tijdens de laatste vergaderingen vooral gesproken over hoe de sport sportiever en spectaculairder kan worden, zonder dat daar politieke belangen in de weg staan. “Ik kan niet voorspellen of bepaalde aanpassingen al richting Miami komen of pas later, maar het is duidelijk dat er richting 2026 nog verbeteringen zullen volgen”, klinkt het.

De McLaren-baas benadrukt dat vooral de kwalificaties onder de loep worden genomen. “Het ging veel over hoe we de spanning in de kwalificatie kunnen behouden. Iedereen was het er snel over eens waar de pijnpunten liggen, en de wil om oplossingen te vinden is er bij alle partijen”, stelt hij. Volgens Stella is er dan ook geen sprake van achterkamerpolitiek. “Het is geen spelletje tussen teams, maar een gedeelde zoektocht naar betere races.”

Kwalificatie moet spectaculair blijven

De kern van de discussie ligt volgens Stella volledig bij de technische uitvoering van de regels. Hij wijst erop dat vooral het gebruik van energie en batterijmanagement tijdens kwalificaties voor discussie zorgt. “Het draait erom hoe je de auto zo aanpast dat een snelle ronde echt beloond wordt, zonder dat je wordt afgestraft door bijvoorbeeld te vroeg energie te gebruiken”, legt hij uit.

Daarbij benadrukt hij dat de gesprekken puur technisch van aard zijn en niet politiek geladen. “Dit gaat niet om strategie of machtsspelletjes, maar om hoe we de regels zo goed mogelijk laten werken”, aldus Stella. Tegelijk verwacht hij wel degelijk veranderingen in de aanloop naar 2026, al blijft de exacte timing nog open.

Reacties (1)

  • NicoS

    Posts: 20.615

    Laten we hopen dat het gezonde verstand zegeviert, en dat men het belang van de sport boven eigenbelang stelt……
    Hij lijkt mij duidelijk dat iedereen inmiddels weet dat er iets zal moeten worden gedaan, om het racen weer enigszins op en natuurlijke wijze te laten verlopen.

    • 19 apr 2026 - 15:24

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar