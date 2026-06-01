Russell zet Mercedes onder druk: "Dit gaat escaleren"

Russell zet Mercedes onder druk: "Dit gaat escaleren"

George Russell heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. De Brit moet het vooralsnog afleggen tegen zijn jongere Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli en de druk begint toe te nemen. Ralf Schumacher stelt dat Russell moet oppassen dat hij niet de tweede coureur van Mercedes wordt.

Russell begon als de absolute topfavoriet aan het huidige seizoen. In de afgelopen jaren presteerde hij zeer stabiel, en hij zou volgens de kenners geen hinder ondervinden van de onervaren Antonelli. Russell wist nog wel de eerste race in Australië te winnen, maar daarna zakte hij volledig in.  Antonelli won vier races op rij, en de frustratie begon zichtbaar toe te nemen bij Russell.

'Dit gaat niet beter worden'

Volgens oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher bevindt Russell zich in een zorgwekkende situatie. Hij spreekt zich uit in de podcast Backstage Boxengasse: "Nou, voor Russell gaat dit er nu niet beter op worden. Dat is wel zeker." De druk op Russell wordt groter: "Hij moet nu gewoon beginnen met het dichten van het gat. Dat betekent dat hij er nu nog meer in gaat investeren, in zichzelf, maar zeker ook op de baan."

Clash in Spanje?

In Canada ontstond er een verhitte strijd tussen Russell en Antonelli, en Schumacher verwacht dat dit snel erger zal worden: "Voor mijn gevoel is Barcelona niet zo ver meer. Laten we kijken of het scenario dat we destijds zagen met Rosberg en Hamilton zich daar zal herhalen. Ik vermoed wel dat die twee elkaar op een gegeven moment op de baan gaan tegenkomen."

Russell als tweede coureur?

Voor Russell worden de komende races dan ook beslissend: "Als Kimi dit niveau nu weet vast te houden, de komende drie of vier races goed weet door te komen en voor George blijft; komt er dan een beslissing van het team? Denken ze dan: 'Oké, we hebben onze eerste coureur en rijden we het seizoen zo uit?'"

Schumacher nuanceert direct zijn eigen woorden, en wijst naar de concurrentie: "Natuurlijk hangt het er ook een beetje van af wat er achter de Mercedessen gebeurt. Als die twee zo ver weg zijn van de rest van het veld, dan zal het team niet gaan ingrijpen."

'Dit gaat escaleren'

Schumacher gaat er stiekem een beetje vanuit dat er snel chaos zal ontstaan: "Dit heeft zeker de potentie om helemaal te escaleren. Eén is namelijk wel zeker: George Russell baalt enorm, daar is geen twijfel over mogelijk. Dat merk je ook aan hem, en dat merkte je toen hij de pole pakte: hoe blij en gelukkig hij was, hij kon het simpelweg niet vaak genoeg herhalen."

  • 3
  • 1 jun 2026 - 15:16
F1 Nieuws George Russell Ralf Schumacher Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (8)

Login om te reageren
  • F1jos

    Posts: 5.307

    De prins match niet met de prinses, dat gaat vast escaleren.

    • + 1
    • 1 jun 2026 - 14:59
  • Dale U

    Posts: 1.933

    Charles gaat escaleren, dat is wel zeker.... vorig jaar winst, Miami slecht, zijn thuisgrandprix dat is vragen om problemen. De boekhouder gaat ook "overdriven" gaat ook de vangrail in.

    • + 1
    • 1 jun 2026 - 15:11
  • The Wolf

    Posts: 931

    ik denk dat het gaat escaleren,
    daar reken ik eigenlijk op,
    en dat hoop ik ook.
    Sterker, ik zou teleurgesteld zijn als het niet gaat escaleren.
    Nog even en de een fileert de ander,
    terwijl de ander weer genadeloos uithaalt naar de een

    • + 3
    • 1 jun 2026 - 15:16
  • JPfx

    Posts: 445

    Hij begon wat mij betreft echt niet als topfavoriet. Wel als één van de favorieten. Ik schat Kimi als sinds midden verleden jaar hoger in dan Russell.

    • + 0
    • 1 jun 2026 - 15:37
  • Pietje Bell

    Posts: 35.044

    Vandaag een enorm groot artikel over Russell in The Times.

    Zijn vriendin Carmen (sinds 6 jaar) moet nog even geduld hebben,
    want Russell wil zeer zeker met haar trouwen vóór 2031 valt er te lezen.


    George Russell: the rise of the kid on the quad bike from Norfolk

    From anxious child to six-time grand prix winner, the 28-year-old reflects on the drive,
    sacrifice and resilience that carried him to the front of the grid —
    and his marriage hopes

    https://archive.is/8NKDv

    • + 0
    • 1 jun 2026 - 16:20
  • f1 benelux

    Posts: 4.272

    "Hij moet nu gewoon beginnen met het dichten van het gat."

    Aldus Ralph!!!






    Zo ..

    • + 3
    • 1 jun 2026 - 16:35
  • Pietje Bell

    Posts: 35.044

    "georgerussell63 en amaffi

    Happy to announce my new partnership with @amaffi.
    I love how their brand embodies true craftsmanship and elegance.
    Excited for what’s to come ✨"

    Enter the world of AMAFFI Perfume House
    ---------------------------------------------------
    georgerussell63 en amaffi

    Monaco - Monte Carlo
    Monaco boat days with @amaffi 🌊

    Op de achtergrond 2x het Mareterra complex waar Leclerc en Max wonen.

    urlr.me/hgGsX8

    • + 0
    • 1 jun 2026 - 16:55
  • Aajd Flupke

    Posts: 200

    Maar waar zet Russell nou Mercedes onder druk, of heb ik daar overheen gelezen?

    • + 0
    • 1 jun 2026 - 17:11

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

