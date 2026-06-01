George Russell heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. De Brit moet het vooralsnog afleggen tegen zijn jongere Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli en de druk begint toe te nemen. Ralf Schumacher stelt dat Russell moet oppassen dat hij niet de tweede coureur van Mercedes wordt.

Russell begon als de absolute topfavoriet aan het huidige seizoen. In de afgelopen jaren presteerde hij zeer stabiel, en hij zou volgens de kenners geen hinder ondervinden van de onervaren Antonelli. Russell wist nog wel de eerste race in Australië te winnen, maar daarna zakte hij volledig in. Antonelli won vier races op rij, en de frustratie begon zichtbaar toe te nemen bij Russell.

'Dit gaat niet beter worden'

Volgens oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher bevindt Russell zich in een zorgwekkende situatie. Hij spreekt zich uit in de podcast Backstage Boxengasse: "Nou, voor Russell gaat dit er nu niet beter op worden. Dat is wel zeker." De druk op Russell wordt groter: "Hij moet nu gewoon beginnen met het dichten van het gat. Dat betekent dat hij er nu nog meer in gaat investeren, in zichzelf, maar zeker ook op de baan."

Clash in Spanje?

In Canada ontstond er een verhitte strijd tussen Russell en Antonelli, en Schumacher verwacht dat dit snel erger zal worden: "Voor mijn gevoel is Barcelona niet zo ver meer. Laten we kijken of het scenario dat we destijds zagen met Rosberg en Hamilton zich daar zal herhalen. Ik vermoed wel dat die twee elkaar op een gegeven moment op de baan gaan tegenkomen."

Russell als tweede coureur?

Voor Russell worden de komende races dan ook beslissend: "Als Kimi dit niveau nu weet vast te houden, de komende drie of vier races goed weet door te komen en voor George blijft; komt er dan een beslissing van het team? Denken ze dan: 'Oké, we hebben onze eerste coureur en rijden we het seizoen zo uit?'"

Schumacher nuanceert direct zijn eigen woorden, en wijst naar de concurrentie: "Natuurlijk hangt het er ook een beetje van af wat er achter de Mercedessen gebeurt. Als die twee zo ver weg zijn van de rest van het veld, dan zal het team niet gaan ingrijpen."

'Dit gaat escaleren'

Schumacher gaat er stiekem een beetje vanuit dat er snel chaos zal ontstaan: "Dit heeft zeker de potentie om helemaal te escaleren. Eén is namelijk wel zeker: George Russell baalt enorm, daar is geen twijfel over mogelijk. Dat merk je ook aan hem, en dat merkte je toen hij de pole pakte: hoe blij en gelukkig hij was, hij kon het simpelweg niet vaak genoeg herhalen."