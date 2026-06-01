Juan Pablo Montoya verwacht dat Ferrari tijdens de Grand Prix van Monaco de te kloppen ploeg zal zijn. De voormalig Formule 1-coureur ziet de karakteristieken van de nieuwe generatie auto's perfect aansluiten bij de sterke punten van de Italiaanse renstal. Daarbij kijkt hij met extra belangstelling uit naar het onderlinge duel tussen Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

Met de introductie van de nieuwe 2026-bolides zijn de auto's een stuk compacter en lichter geworden. Volgens Montoya gaat dat vooral in de nauwe straten van Monte Carlo een belangrijke rol spelen. De Colombiaan denkt bovendien dat de aangepaste energiehuishouding voor spectaculaire snelheden zal zorgen op iconische delen van het circuit.

Nieuwe auto's maken Monaco nóg uitdagender

Montoya verwacht dat de kleinere auto's beter tot hun recht komen in het prinsdom. "Het grootste verschil is dat de wagens een stuk compacter zijn geworden. Dat alleen al is een enorm voordeel in Monaco. Daarnaast zal het gebruik van elektrische energie een gigantische impact hebben, waardoor de snelheden op plaatsen als het Casino en de chicane flink zullen oplopen."

Volgens de oud-coureur zullen de nieuwe reglementen ook meer nadruk leggen op de kwaliteiten van de coureur zelf. "Qua pure prestaties wordt Monaco waarschijnlijk hét circuit waarop deze generatie auto's het best tot zijn recht komt. Door de lagere downforce zal het verschil vaker door de rijder gemaakt worden dan door de auto."

Ferrari krijgt volgens Montoya ideale kans

Ondanks de sterke start van Mercedes met kampioenschapsleider Kimi Antonelli en nummer twee George Russell ziet Montoya Ferrari als de favoriet. Volgens hem zijn de eigenschappen van de Ferrari perfect afgestemd op de eisen van Monaco. "Ferrari blinkt nog altijd uit in langzame bochten en juist daar draait alles om in Monaco. Het tekort aan vermogen speelt er nauwelijks een rol, waardoor één van hun grootste zwakke punten vrijwel wegvalt."

Vooral Charles Leclerc krijgt van Montoya veel vertrouwen. Toch kijkt hij ook uit naar wat Lewis Hamilton kan laten zien. "Als Lewis erin slaagt Charles in Monaco te verslaan, zou dat een flinke mentale tik zijn voor Leclerc en tegelijkertijd een enorme boost voor Hamilton. Toch verwacht ik nog altijd dat Charles aan het langste eind trekt. Als ik mijn geld ergens op moest zetten, dan zou dat op hem zijn. Maar wie op zoek is naar een gewaagde gok, kan zeker naar Lewis kijken."