user icon
icon

Ferrari de favoriet in Monaco? "Wordt een gevecht tussen Leclerc en Hamilton"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ferrari de favoriet in Monaco? "Wordt een gevecht tussen Leclerc en Hamilton"

Juan Pablo Montoya verwacht dat Ferrari tijdens de Grand Prix van Monaco de te kloppen ploeg zal zijn. De voormalig Formule 1-coureur ziet de karakteristieken van de nieuwe generatie auto's perfect aansluiten bij de sterke punten van de Italiaanse renstal. Daarbij kijkt hij met extra belangstelling uit naar het onderlinge duel tussen Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

Met de introductie van de nieuwe 2026-bolides zijn de auto's een stuk compacter en lichter geworden. Volgens Montoya gaat dat vooral in de nauwe straten van Monte Carlo een belangrijke rol spelen. De Colombiaan denkt bovendien dat de aangepaste energiehuishouding voor spectaculaire snelheden zal zorgen op iconische delen van het circuit.

Meer over Ferrari FIA opent onderzoek naar Hamilton

FIA opent onderzoek naar Hamilton

23 mei
 Ferrari incasseert financiële dreun na veelbesproken onthulling

Ferrari incasseert financiële dreun na veelbesproken onthulling

27 mei

Nieuwe auto's maken Monaco nóg uitdagender

Montoya verwacht dat de kleinere auto's beter tot hun recht komen in het prinsdom. "Het grootste verschil is dat de wagens een stuk compacter zijn geworden. Dat alleen al is een enorm voordeel in Monaco. Daarnaast zal het gebruik van elektrische energie een gigantische impact hebben, waardoor de snelheden op plaatsen als het Casino en de chicane flink zullen oplopen."

Volgens de oud-coureur zullen de nieuwe reglementen ook meer nadruk leggen op de kwaliteiten van de coureur zelf. "Qua pure prestaties wordt Monaco waarschijnlijk hét circuit waarop deze generatie auto's het best tot zijn recht komt. Door de lagere downforce zal het verschil vaker door de rijder gemaakt worden dan door de auto."

Ferrari krijgt volgens Montoya ideale kans

Ondanks de sterke start van Mercedes met kampioenschapsleider Kimi Antonelli en nummer twee George Russell ziet Montoya Ferrari als de favoriet. Volgens hem zijn de eigenschappen van de Ferrari perfect afgestemd op de eisen van Monaco. "Ferrari blinkt nog altijd uit in langzame bochten en juist daar draait alles om in Monaco. Het tekort aan vermogen speelt er nauwelijks een rol, waardoor één van hun grootste zwakke punten vrijwel wegvalt."

Vooral Charles Leclerc krijgt van Montoya veel vertrouwen. Toch kijkt hij ook uit naar wat Lewis Hamilton kan laten zien. "Als Lewis erin slaagt Charles in Monaco te verslaan, zou dat een flinke mentale tik zijn voor Leclerc en tegelijkertijd een enorme boost voor Hamilton. Toch verwacht ik nog altijd dat Charles aan het langste eind trekt. Als ik mijn geld ergens op moest zetten, dan zou dat op hem zijn. Maar wie op zoek is naar een gewaagde gok, kan zeker naar Lewis kijken."

shakedown

Posts: 1.811

zal een leuke strijd worden om plek 5 en 6....

  • 4
  • 1 jun 2026 - 15:37
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Juan Pablo Montoya Ferrari

Reacties (5)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.811

    zal een leuke strijd worden om plek 5 en 6....

    • + 4
    • 1 jun 2026 - 15:37
  • Flexwing

    Posts: 388

    Montoya de voorspeller ha ha

    • + 2
    • 1 jun 2026 - 16:06
  • f(1)orum

    Posts: 10.059

    Mwoah, er is geen straight mode en geen active aero en de max topsnelheid is teruggedraaid, dus de langzame auto's zijn favoriet, vandaar dat ik denk dat Lance Stroll 'm gaat winnen.....

    • + 1
    • 1 jun 2026 - 16:16
  • Bertrand Gachot

    Posts: 709

    ik doe even een voorspelling Kwalificatie: MB 's, McLarens, 1 ferrari, MV, volgende dag race, alles blijft hetzelfde, iedereen weer janken je kan niet inhalen, dit kan echt niet meer.

    • + 0
    • 1 jun 2026 - 16:34
    • snailer

      Posts: 33.228

      Als je nog eens van een Monaco GP zou wil genieten, dan is het een aanrader om Monaco 1984 te kijken.
      2 rookie reden daar de gevestigde orde voor snottebel.

      Dan zie je ook direct 't wat er met de F1 regels is gebeurd.

      • + 0
      • 1 jun 2026 - 18:08

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.603
  • Podiums 134
  • Grand Prix 237
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar