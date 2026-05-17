Voormalig Honda-engineer snoeihard voor Newey: "Aston stort in"

Aston Martin loopt al het hele jaar achter de feiten aan. Voormalig Honda-ingenieur Yasuaki Asaki heeft het management van Adrian Newey zwaar bekritiseerd. Volgens de Japanner stort het team van Lawrence Stroll in als Newey aan de leiding blijft. 

Newey werd begin 2025 overgeheveld naar Aston en kwam met enorm veel verwachtingen. De auto is alleen allesbehalve wat verwacht is en dat valt Asaki ook op. Honda en Aston Martin werken voor het eerst in de geschiedenis van het team samen. De groene bolide werkte voorheen met een Mercedes-motor. 

'Newey maakt Aston kapot'

Newey is een geweldige ontwerper en is een groot onderdeel van de jarenlange dominantie van Red Bull en daarvoor McLaren en Williams. Tijdens een interview met het Japanse Web Sportiva vertelde Asaki dat de genialiteit van Newey juist het probleem van de Aston Martin-bolide is. "Om heel eerlijk te zijn, geloof ik dat wanneer een genie als Adrian Newey zich aansluit bij een organisatie die niet weet hoe ze met uitzonderlijk talent moet omgaan, die organisatie uit elkaar valt."

Een goed, sterk team is nodig om Newey aan de praat te krijgen, aldus de Japanse ingenieur. "Om een ​​excentriek genie effectief te benutten, is een sterke teamgeest absoluut essentieel. Als een genie zich aansluit bij een slecht georganiseerde organisatie en niet alleen de machine ontwikkelt, maar ook het team naar eigen inzicht aanstuurt, zal die organisatie instorten", zo is Asaki keihard voor het team van Lawrence Stroll. 

De auto van Newey is baanbrekend

Toch denkt Asaki dat Newey wel degelijk een topontwerper is en dan ook een goed ontwerp heeft gemaakt voor het team van Aston. "Ik ben van mening dat het naar boven halen van het beste in een genie een buitengewoon moeilijke opgave is. Ik geloof dat de nieuwe Aston Martin, ontworpen door Adrian Newey, een baanbrekend ontwerp is."

Dat lijkt toch ook het pijnpunt van de bolide te zijn. "Aan de andere kant vermoed ik dat de unieke lay-out aanzienlijke schade aan de motor en de accu heeft veroorzaakt. Dat is de reden waarom Aston Martin Honda al vanaf de tests voorafgaand aan het seizoen last heeft van abnormale trillingen."

F1 Nieuws Adrian Newey Aston Martin

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.292

    Meerdere mensen, zelfs enkele geniale geesten op dit forum, hebben vooraf al aangegeven dat Adrian briljant is maar dat hij ook een team om zich heen moet hebben dat hem in staat stelt het beste uit zichzelf te halen.
    Het kostte Horner jaren om zo’n team om Adrian heen te bouwen.
    Het zal Aston ook jaren kosten in het meest gunstige scenario. Meerdere mensen, zelfs enkele geniale geesten op dit forum, roepen echter ook al jaren dat Lawrence een idioot is die een angstcultuur creëert en elke vorm van spontaniteit en eigen inbreng de nek omdraait. Iets dat funest is in een sport die draait om teamgeest en inbreng.
    Deze mensen, waaronder enkele geniale geesten op dit forum, werden na het benoemen van deze inzichten vaak belachelijk gemaakt door andere mensen, waaronder enkele minder geniale geesten hier op dit forum, met de woorden dat Lawrence een hele succesvolle zakenman (in kleding) is en echt wel weet wat hij doet.
    Deze mensen, waaronder enkele minder geniale geesten hier op dit forum, zijn de laatste tijd wel wat stiller geworden. Het lijkt er zelfs voorzichtig op dat deze mensen, waaronder de minder geniale geesten op dit forum, het een klein beetje bij het verkeerde eind hadden. Een zeer goed verstaander zou zelfs kunnen concluderen dat Lawrence misschien niet de juiste man op de juiste plek is. Dat Lawrence misschien wel succesvol is in kleding die door kindertjes gemaakt wordt maar dat dit niet automatisch betekent dat die kindertjes ook F1 auto’s kunnen maken. Maar goed, uit mijn mond zal je dat soort zaken nooit horen. Ik sta er zelf volledig neutraal in.

    + 5
    • 17 mei 2026 - 08:55
    • HarryLam

      Posts: 5.445

      Uiteraard weet Lawrence geen F1 team te leiden, hij is beter in investeren, hij zou een stap terug moeten doen en de leiding overlaten aan bv een Horner.

      + 0
      • 17 mei 2026 - 11:59
  • Regenrace

    Posts: 2.643

    Voor wie het boeit: "Ik geloof dit, ik geloof dat."
    Maar bewijzen of aanwijzingen ho maar. Maar goed, daarom noemen ze het ook een geloof.

    + 1
    • 17 mei 2026 - 09:42
  • shakedown

    Posts: 1.794

    Stroll zal er goed aan doen om Horner zo snel mogelijk aan te nemen.

    + 0
    • 17 mei 2026 - 10:06

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
