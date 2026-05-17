Aston Martin loopt al het hele jaar achter de feiten aan. Voormalig Honda-ingenieur Yasuaki Asaki heeft het management van Adrian Newey zwaar bekritiseerd. Volgens de Japanner stort het team van Lawrence Stroll in als Newey aan de leiding blijft.

Newey werd begin 2025 overgeheveld naar Aston en kwam met enorm veel verwachtingen. De auto is alleen allesbehalve wat verwacht is en dat valt Asaki ook op. Honda en Aston Martin werken voor het eerst in de geschiedenis van het team samen. De groene bolide werkte voorheen met een Mercedes-motor.

'Newey maakt Aston kapot'

Newey is een geweldige ontwerper en is een groot onderdeel van de jarenlange dominantie van Red Bull en daarvoor McLaren en Williams. Tijdens een interview met het Japanse Web Sportiva vertelde Asaki dat de genialiteit van Newey juist het probleem van de Aston Martin-bolide is. "Om heel eerlijk te zijn, geloof ik dat wanneer een genie als Adrian Newey zich aansluit bij een organisatie die niet weet hoe ze met uitzonderlijk talent moet omgaan, die organisatie uit elkaar valt."

Een goed, sterk team is nodig om Newey aan de praat te krijgen, aldus de Japanse ingenieur. "Om een ​​excentriek genie effectief te benutten, is een sterke teamgeest absoluut essentieel. Als een genie zich aansluit bij een slecht georganiseerde organisatie en niet alleen de machine ontwikkelt, maar ook het team naar eigen inzicht aanstuurt, zal die organisatie instorten", zo is Asaki keihard voor het team van Lawrence Stroll.

De auto van Newey is baanbrekend

Toch denkt Asaki dat Newey wel degelijk een topontwerper is en dan ook een goed ontwerp heeft gemaakt voor het team van Aston. "Ik ben van mening dat het naar boven halen van het beste in een genie een buitengewoon moeilijke opgave is. Ik geloof dat de nieuwe Aston Martin, ontworpen door Adrian Newey, een baanbrekend ontwerp is."

Dat lijkt toch ook het pijnpunt van de bolide te zijn. "Aan de andere kant vermoed ik dat de unieke lay-out aanzienlijke schade aan de motor en de accu heeft veroorzaakt. Dat is de reden waarom Aston Martin Honda al vanaf de tests voorafgaand aan het seizoen last heeft van abnormale trillingen."