Antonelli krijgt dringend advies voor verhitte titelstrijd met Russell

Andrea Kimi Antonelli is na drie raceweekenden de trotse leider in het wereldkampioenschap. De Italiaanse tiener lijkt af te stevenen op een titelduel met zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Volgens Johnny Herbert en Damon Hill moet Antonelli één ding niet doen: vrienden zijn met Russell.

Antonelli is bezig met zijn tweede seizoen in de Formule 1. Vorig jaar kende hij de nodige ups en downs en was hij niet in staat om Russell bij te houden. De Brit gold dan ook als de grote favoriet voor de wereldtitel, maar na drie races heeft hij een kleine achterstand op Antonelli. De jongeling maakt een sterke indruk, en wist al twee races te winnen.

Hoe moet Antonelli deze strijd aanpakken?

Voor Antonelli is een mogelijke titelstrijd compleet nieuw, en hij krijgt dan ook veel ongevraagde adviezen. In de podcast Stay on Track is de Britse oud-coureur Johnny Herbert duidelijk: "Hij is een jonge gast, hij leidt het wereldkampioenschap en hij heeft nu een mooi duel met Russell."

Maar wat zou Herbert hem adviseren? "Wat ik tegen hem zou zeggen? Ik denk dat ik zou zeggen dat hij geen vriendjes moet worden met George. Je moet gewoon heel egoïstisch zijn over de positie waarin je je bevindt."

Wat is het advies van Hill?

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill haakt in op de woorden van Herbert, en stelt ook dat Antonelli niet te aardig moet zijn: "Je hebt gelijk. Het is een professionele relatie en ik ben het volledig met je eens. Ik had het erover met Jacques Villeneuve. We doen nu wat zaken voor Williams en we hadden het over onze tijd samen daar."

Volgens Hill moet Antonelli nu hetzelfde gaan doen als hij toentertijd bij Williams deed: "Er was zeker wel onderling respect, maar we begrepen ook van elkaar dat we er alles aan zouden doen om elkaar te verslaan, binnen de grenzen van het sportieve. Kimi is dat nu aan het leren."

Reacties (1)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.046

    "Volgens Johnny Herbert en Damon Hill moet Antonelli één ding niet doen: vrienden zijn met Russell."

    Ho ho, wacht even.
    Johnny en Damon moeten zich daar helemaal niet mee bemoeien.
    Vriend hoeft/heeft maar één vriend...en dat ben ik...klaar!

    • 17 apr 2026 - 17:31

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.095
  • Podiums 26
  • Grand Prix 155
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Mercedes
