Andrea Kimi Antonelli is na drie raceweekenden de trotse leider in het wereldkampioenschap. De Italiaanse tiener lijkt af te stevenen op een titelduel met zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Volgens Johnny Herbert en Damon Hill moet Antonelli één ding niet doen: vrienden zijn met Russell.

Antonelli is bezig met zijn tweede seizoen in de Formule 1. Vorig jaar kende hij de nodige ups en downs en was hij niet in staat om Russell bij te houden. De Brit gold dan ook als de grote favoriet voor de wereldtitel, maar na drie races heeft hij een kleine achterstand op Antonelli. De jongeling maakt een sterke indruk, en wist al twee races te winnen.

Hoe moet Antonelli deze strijd aanpakken?

Voor Antonelli is een mogelijke titelstrijd compleet nieuw, en hij krijgt dan ook veel ongevraagde adviezen. In de podcast Stay on Track is de Britse oud-coureur Johnny Herbert duidelijk: "Hij is een jonge gast, hij leidt het wereldkampioenschap en hij heeft nu een mooi duel met Russell."

Maar wat zou Herbert hem adviseren? "Wat ik tegen hem zou zeggen? Ik denk dat ik zou zeggen dat hij geen vriendjes moet worden met George. Je moet gewoon heel egoïstisch zijn over de positie waarin je je bevindt."

Wat is het advies van Hill?

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill haakt in op de woorden van Herbert, en stelt ook dat Antonelli niet te aardig moet zijn: "Je hebt gelijk. Het is een professionele relatie en ik ben het volledig met je eens. Ik had het erover met Jacques Villeneuve. We doen nu wat zaken voor Williams en we hadden het over onze tijd samen daar."

Volgens Hill moet Antonelli nu hetzelfde gaan doen als hij toentertijd bij Williams deed: "Er was zeker wel onderling respect, maar we begrepen ook van elkaar dat we er alles aan zouden doen om elkaar te verslaan, binnen de grenzen van het sportieve. Kimi is dat nu aan het leren."