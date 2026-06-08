Andrea Kimi Antonelli schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Monaco op machtige wijze op zijn naam. Hij won zijn vijfde race op rij en deed dat op een sublieme wijze. Met zijn overwinning brak hij weer records en liet hij George Russell zweten.

Antonelli verrast momenteel vriend en vijand met zijn prestaties in de Formule 1. De Mercedes-coureur liet vorig jaar zien talent te hebben, maar hij ging ook regelmatig de fout in. Nu lijkt hij te hebben geleerd van zijn fouten en heeft hij de sport in zijn greep. Er lijkt geen maat te staan op Antonelli, die om problemen heenrijdt, nog geen pech heeft gehad en de wereldtitel al bijna kan ruiken.

Exclusief rijtje

Antonelli won afgelopen weekend in Monaco op overtuigende wijze. Hij startte de race op pole position, reed alle rondjes aan de leiding, noteerde de snelste raceronde en mocht dus het hoogste treetje van het podium betreden. Daarmee pakte hij zijn eerste Grand Slam uit zijn loopbaan, en met zijn 19 jaar is hij direct de jongste coureur ooit die dit voor elkaar krijgt. Hij is de 28ste coureur in de geschiedenis van de sport die dit kunststukje weet te bereiken, en daarmee staat hij in een exclusief rijtje.

Jagen op Schumacher

Antonelli pakte in Monaco ook zijn vijfde zege op rij, en is daarmee de vijftiende coureur uit de geschiedenis van de sport die dit voor elkaar krijgt. Hij is ook de eerste coureur die zijn eerste vijf races achter elkaar heeft gewonnen. Als hij aankomend weekend in Barcelona weet te winnen, dan stijgt hij hoog op het lijstje van coureurs met de meeste zeges op rij. Hij komt dan op gelijke hoogte met Michael Schumacher, die van de Italiaanse Grand Prix in 2000 tot en met de Maleisische Grand Prix in 2001 zes races op rij won.

Op gelijke hoogte met Russell

Als Antonelli aankomend weekend zijn zesde zege op rij boekt, komt hij ook op gelijke hoogte met zijn teamgenoot George Russell. De Brit wist dit jaar nog maar één Grand Prix te winnen, en heeft in totaal zes races gewonnen in zijn Formule 1-loopbaan. Antonelli kan dat dus evenaren, en kan daarmee de situatie nog pijnlijker maken voor de grote pechvogel Russell.