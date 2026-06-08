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Antonelli zorgt voor verbazing met bizarre cijfers

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Antonelli zorgt voor verbazing met bizarre cijfers

Andrea Kimi Antonelli schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Monaco op machtige wijze op zijn naam. Hij won zijn vijfde race op rij en deed dat op een sublieme wijze. Met zijn overwinning brak hij weer records en liet hij George Russell zweten.

Antonelli verrast momenteel vriend en vijand met zijn prestaties in de Formule 1. De Mercedes-coureur liet vorig jaar zien talent te hebben, maar hij ging ook regelmatig de fout in. Nu lijkt hij te hebben geleerd van zijn fouten en heeft hij de sport in zijn greep. Er lijkt geen maat te staan op Antonelli, die om problemen heenrijdt, nog geen pech heeft gehad en de wereldtitel al bijna kan ruiken.

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Exclusief rijtje

Antonelli won afgelopen weekend in Monaco op overtuigende wijze. Hij startte de race op pole position, reed alle rondjes aan de leiding, noteerde de snelste raceronde en mocht dus het hoogste treetje van het podium betreden. Daarmee pakte hij zijn eerste Grand Slam uit zijn loopbaan, en met zijn 19 jaar is hij direct de jongste coureur ooit die dit voor elkaar krijgt. Hij is de 28ste coureur in de geschiedenis van de sport die dit kunststukje weet te bereiken, en daarmee staat hij in een exclusief rijtje.

Jagen op Schumacher

Antonelli pakte in Monaco ook zijn vijfde zege op rij, en is daarmee de vijftiende coureur uit de geschiedenis van de sport die dit voor elkaar krijgt. Hij is ook de eerste coureur die zijn eerste vijf races achter elkaar heeft gewonnen. Als hij aankomend weekend in Barcelona weet te winnen, dan stijgt hij hoog op het lijstje van coureurs met de meeste zeges op rij. Hij komt dan op gelijke hoogte met Michael Schumacher, die van de Italiaanse Grand Prix in 2000 tot en met de Maleisische Grand Prix in 2001 zes races op rij won.

Op gelijke hoogte met Russell

Als Antonelli aankomend weekend zijn zesde zege op rij boekt, komt hij ook op gelijke hoogte met zijn teamgenoot George Russell. De Brit wist dit jaar nog maar één Grand Prix te winnen, en heeft in totaal zes races gewonnen in zijn Formule 1-loopbaan. Antonelli kan dat dus evenaren, en kan daarmee de situatie nog pijnlijker maken voor de grote pechvogel Russell.

Need5Speed

Posts: 3.914

Nou, de spin van de eerste Max hater is al binnen.

  • 5
  • 8 jun 2026 - 14:32
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Monaco 2026

Reacties (9)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 747

    Zo zie je maar weer, iedere tijd heeft zijn eigen eens in de honderd jaar talent. (Niki Lauda noemde Max Verstappen een talent dat "eens in de honderd jaar" voorbijkomt.) Ik ben benieuwd hoe het orange army, de cijfers van de goat crusher Kimi gaat spinnen. (ja maar Max had in deze Mercedes allang..... etc)

    • + 2
    • 8 jun 2026 - 14:17
    • Need5Speed

      Posts: 3.914

      Nou, de spin van de eerste Max hater is al binnen.

      • + 5
      • 8 jun 2026 - 14:32
    • Bertrand Gachot

      Posts: 747

      @need, ik ben geen hater, ik gun MV zeker wel meer overwinningen dan Lewis / momenteel de "statistische GOAT" maar wellicht bedoel je hieronder, Shakedown doet al goed zijn best om de boel te spinnen. Dit is er een uit de categorie, "eerst maar eens kijken hoe lang het succes aanblijft"

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 14:40
    • Need5Speed

      Posts: 3.914

      Wat had hij dan moeten schrijven? "Antonelli is erg goed, we hoeven niet eens te kijken hoe dat doorgaat de komende jaren. Gelijk aan Verstappen? Welnee, veel beter natuurlijk! Dit succes gaat nooit meer weg".

      Alles minder dan dat en het is een negatieve spin. Foei @shakedown! ;)

      Zo goed, @Bertrand?

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 14:54
    • racepace1

      Posts: 736

      Helaas nog geen direct gevecht met Leclerc, Hamilton of Max gezien met Kimi A
      die van Russel tellen niet....

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 15:53
  • shakedown

    Posts: 1.836

    Antonelli is erg goed. maar we moeten og ijken hoe dat doorgaat de aankoende jaren. gelijk aan Verstappen? geen idee. mar het zijn wel de smaakmakers van deze tijd!

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 14:33
    • Remco_F1

      Posts: 3.317

      Dat Russell het moeilijk heeft komt ten goede van Max Verstappen, een slecht resultaat voor Russell betekend in mijn optiek een stoeltje voor Verstappen bij Mercedes volgend jaar, mits de resultaten goed zijn bij Red Bull. Ik zie het al voor me Max Verstappen vs Kimi Antonelli

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 14:42
  • Brummbär

    Posts: 712

    Naast fan van Max ben ik bovenall een Formule 1 fan. Ik was altijd fan van coureurs die relatief foutloos konden maximalizeren weekend na weekend. Of dat nou Schumacher, Vettel, Hamilton, Max of Kimi is.

    Als Kimi deze lijn kan doortrekken dan kan hij (als zijn auto goed is) elk jaar meedoen voor de titel.
    Voorlopig heeft hij het goed voor elkaar en ben ik fan. Als hij geen piastritje doet (oftewel een halve zenuwinzinking halverwege het seizoen) kan hij hem dit jaar gelijk pakken. En eerlijk gezegd gun ik hem dat van harte.

    • + 1
    • 8 jun 2026 - 14:34
    • shakedown

      Posts: 1.836

      dat verwacht ik niet. Norris vs Piastri was altijd meer aan elkaar gewaagd en steeds als Piastri de meerdere was van Norris was dat een flinter dun lijntje. Dat Nossir Piastri heeft verslagen is deels door Piastri zelf, als door McLaren. Ik heb niet het idee dat McLaren dusdanig achter Piastri is gaan staan en hem op elke manier mogelijk heeft geholpen ide strijd.

      Iets wat ik bij Mercedes wel zie. Het hele team staat achter Antonelli. meer dan dat ze ooit achter russell gestaan hebben. En dat maakt in mijn ogen dat Antonelli nietd einzinking gaat krijgen als Piastri gehad heeft.

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 15:16

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
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10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 158
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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