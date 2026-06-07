Damon Hill is erg kritisch op George Russell. De coureur krijgt het keer op keer niet voor elkaar om het zijn teamgenoot lastig te maken, maar blijft wel bezig met psychologische spelletjes. Volgens Hill moet de Brit gewoon door rijden in plaats van bezig zijn met randzaken.

Russell was de grote favoriet van dit seizoen, maar zijn teamgenoot Kimi Antonelli dacht daar anders over. Antonelli heeft vier van de eerste vijf races gewonnen en Russell moet dus alles op alles zetten om in de buurt van zijn teamgenoot te komen.

Stoppen met psychologische spelletjes

Hill vertelt dat hij geen fan is van de spelletjes die Russell probeert te spelen. Tijdens BBC Radio 5 Live vertelt Hill dat hij geen fan is van de Brit. Russell start als zesde in Monaco terwijl zijn teamgenoot vanaf pole-position begint. "Je kunt nog zoveel psychologische spelletjes spelen, maar uiteindelijk moet je gewoon sneller zijn."

Antonelli houdt zich erg rustig, maar Russell maakt zich druk om veel meer dingen. Dat merkt Hill ook op. "Op dit moment laat Kimi zich door dit circuit totaal niet intimideren en blijft hij geweldige prestaties neerzetten. Ik zou zeggen dat hij in deze sessie steeds een stapje voor is op George." Russell heeft geen goed trackrecord met Monaco en daar lijkt de Brit last van te hebben.

Antonelli heeft voorlopig de overhand

Hill verwacht niet dat Russell binnenkort terugslaat op de leider in het wereldkampioenschap. "Als hij een risicovolle aanval aan het voorbereiden is en die voor later bewaart, dan kan hij die maar beter achter de hand hebben. Op dit moment hebben we daar nog geen tekenen van gezien." Met Barcelona, Oostenrijk en zijn thuisrace op Silverstone op het programma kan de Brit zijn achterstand rechtzetten. Hij heeft namelijk flinke ervaring op deze circuits. In Oostenrijk heeft hij zelfs gewonnen, dat deed hij in 2024.