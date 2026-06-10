Max Verstappen gaat aankomend weekend in Barcelona op jacht naar sportieve revanche. De viervoudig wereldkampioen viel afgelopen weekend uit in de straten van Monaco, en hoopt in Spanje weer mee te kunnen vechten voor de podiumposities. Barcelona is een belangrijke plek voor Verstappen, want hij wist hier tien jaar geleden zijn eerste race te winnen.

Verstappen heeft een frustrerende start van het seizoen achter de rug. Hij worstelende met de nieuwe regels en de nieuwe Red Bull, maar in de afgelopen weken ging het steeds beter. In Miami introduceerde Red Bull de nodige updates, en sindsdien zit de snelheid er meer in. Verstappen scoorde in Canada zijn eerste podiumplaats van het jaar, en kende een zeer sterke kwalificatie in Monaco. In de straten van zijn woonplaats wilde hij de aanval openen, maar bij de start viel hij stil met motorproblemen.

Jagen op sportieve revanche

Verstappen is gebrand op revanche, zo laat hij doorschemeren in de preview van Red Bull: "Het was niet het resultaat daar we op hadden gehoopt in Monaco en het was een grote teleurstelling voor het team, aangezien alles zo goed ging dat weekend. Ik heb het gevoel dat we iets recht te zetten hebben."

Nieuwe uitdaging

In Spanje wordt het een andere uitdaging, zo weet Verstappen: "Barcelona is een compleet ander soort circuit, met de snelle bochten, lange doordraaiers en een het lange rechte stuk. Het zal een goede test zijn en het is interessant om te zien of we een goede stap voorwaarts hebben gezet."

Historische grond

Voor Verstappen is Barcelona heilige grond. Hij won er tien jaar geleden zijn eerste race en heeft er in de jaren daarna goede herinneringen opgebouwd. Hij heeft er dan ook zien in: "Ik heb zoveel bijzondere herinneringen aan Barcelona, omdat ik hier tien jaar geleden mijn eerste overwinning behaalde. Het was natuurlijk een doel wat ik wilde bereiken en om dit te doen in de eerste race met het team was echt heel erg speciaal. Dus ik kijk ernaar uit om weer te racen."