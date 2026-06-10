user icon
icon

Verstappen aast op sportieve revanche in Barcelona

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen aast op sportieve revanche in Barcelona

Max Verstappen gaat aankomend weekend in Barcelona op jacht naar sportieve revanche. De viervoudig wereldkampioen viel afgelopen weekend uit in de straten van Monaco, en hoopt in Spanje weer mee te kunnen vechten voor de podiumposities. Barcelona is een belangrijke plek voor Verstappen, want hij wist hier tien jaar geleden zijn eerste race te winnen.

Verstappen heeft een frustrerende start van het seizoen achter de rug. Hij worstelende met de nieuwe regels en de nieuwe Red Bull, maar in de afgelopen weken ging het steeds beter. In Miami introduceerde Red Bull de nodige updates, en sindsdien zit de snelheid er meer in. Verstappen scoorde in Canada zijn eerste podiumplaats van het jaar, en kende een zeer sterke kwalificatie in Monaco. In de straten van zijn woonplaats wilde hij de aanval openen, maar bij de start viel hij stil met motorproblemen.

Meer over Max Verstappen FIA roept Verstappen direct op in Monaco

FIA roept Verstappen direct op in Monaco

3 jun
 Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

2 jun

Jagen op sportieve revanche

Verstappen is gebrand op revanche, zo laat hij doorschemeren in de preview van Red Bull: "Het was niet het resultaat daar we op hadden gehoopt in Monaco en het was een grote teleurstelling voor het team, aangezien alles zo goed ging dat weekend. Ik heb het gevoel dat we iets recht te zetten hebben."

Nieuwe uitdaging

In Spanje wordt het een andere uitdaging, zo weet Verstappen: "Barcelona is een compleet ander soort circuit, met de snelle bochten, lange doordraaiers en een het lange rechte stuk. Het zal een goede test zijn en het is interessant om te zien of we een goede stap voorwaarts hebben gezet."

Historische grond

Voor Verstappen is Barcelona heilige grond. Hij won er tien jaar geleden zijn eerste race en heeft er in de jaren daarna goede herinneringen opgebouwd. Hij heeft er dan ook zien in: "Ik heb zoveel bijzondere herinneringen aan Barcelona, omdat ik hier tien jaar geleden mijn eerste overwinning behaalde. Het was natuurlijk een doel wat ik wilde bereiken en om dit te doen in de eerste race met het team was echt heel erg speciaal. Dus ik kijk ernaar uit om weer te racen."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 783

    Benieuwd of RB ook de memo heeft gekregen dat ze een "raket motor" hebben, en dat ze dus de versie van de FIA testbank ook in de Auto van Max Verstappen monteren. Volgens mij is RB nog in de ontkennende fase, gezien de 'oorlog' die zij momenteel tegen de fia aan het voeren zijn.

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 13:49
  • Larry Perkins

    Posts: 65.647

    Max Verstappen: "Ik heb zoveel bijzondere herinneringen aan Barcelona, omdat ik hier tien jaar geleden mijn eerste overwinning behaalde."

    Nog weer ff genieten...

    Historisch hoogtepunt Max Verstappen wint Formule 1
    (12,51 minuten)

    https://youtu.be/GPy6GR_IUjk

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 14:48
    • Larry Perkins

      Posts: 65.647

      Verstappen's Maiden Win | Spanish Grand Prix 2016
      (1,24 minuten)
      https://youtu.be/hohuswdeznA

      Max Verstappen - Barcelona 2016 - First Win
      (2,58 minuten)
      https://youtu.be/K87WhO4EJv0

      Niki Lauda zum 1. Sieg von Max Verstappen in Spanien 2016
      (2,56 minuten)
      https://youtu.be/nYN0GdmQ3S8

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 15:15
    • Larry Perkins

      Posts: 65.647

      @Ouw-hordelopert, in het laatste filmpje geeft Niki Lauda 'Jos De Knuppel" een klap voor zijn kop maar Jos slaat niet terug en blijft lachen.

      Het is dus vanaf nu 'Jos De Knuffel'...

      * hoofd

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 15:29

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 239
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar