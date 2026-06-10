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Red Bull wijst Iwasa aan voor VT1 in Barcelona

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Red Bull wijst Iwasa aan voor VT1 in Barcelona

Ayumu Iwasa rijdt aankomend weekend de eerste vrije training voor het team van Red Bull Racing. De Japanse coureur maakt zijn eerste Formule 1-meters van het jaar, en zal plaatsnemen in de auto van Isack Hadjar. Dat betekent dat Max Verstappen tijdelijk een nieuwe teamgenoot krijgt.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om per auto minimaal twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Aangezien het circuit van Barcelona voor veel teams en coureurs bekend terrein is, is het de ideale plek voor rookies om hun meters te maken in de vrije trainingen. Veel teams hebben er dan ook voor gekozen om de jonge coureurs in te zetten op het Catalaanse circuit.

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Voor wie heeft Red Bull gekozen?

Dat geldt ook voor het team van Red Bull, waar de Japanner Ayumu Iwasa aankomende vrijdag in actie mag komen. Hij is de reservecoureur van Red Bull en is ook actief in de Japanse Super Formula, waar hij de regerend kampioen is. Hij zal plaatsnemen in de RB22 van Isack Hadjar, en dat betekent dat hij voor een uurtje een rijdersduo mag vormen met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

Iwasa maakt onderdeel uit van de opleidingsploeg van Red Bull, en is ook verbonden aan voormalig motorleverancier Honda. Hij werkte in de afgelopen twee jaar meerdere vrije trainingen af voor Red Bull en zusterteam Racing Bulls. Het wordt Iwasa's eerste kennismaking met de huidige generatie auto's en hij kan waardevolle data gaan verzamelen voor het team.

Hoeveel rookies komen er in actie?

Voor Red Bull wordt het de eerste rookie-training van het seizoen. De Oostenrijkse renstal is zeker niet het enige team dat een jongeling zal inzetten in de eerste vrije training in Barcelona. Ook Colton Herta (Cadillac), Frederik Vesti (Mercedes), Luke Browning (Williams), Leonardo Fornaroli (McLaren) en Paul Aron (Audi) zullen in actie komen.

Hoe is Red Bull aan het seizoen begonnen?

Het team van Red Bull heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. De Oostenrijkse renstal rijdt dit jaar voor het eerst met eigen krachtbronnen, en ze kenden de nodige tegenslagen. In de afgelopen races ging het echter wat beter, en in Canada pakte Verstappen het eerste podium van het jaar. Afgelopen weekend in Monaco kwam Hadjar als derde over de streep.

F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Ayumu Iwasa Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (1)

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  • AUDI_F1

    Posts: 3.877

    De teller staat al op 6 rookies, maar zou me niet verbazen als ze straks naar 9 of 10 gaan.
    11 zou wel heel leuk zijn.

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 12:29

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Ferrari
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72
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Spanje
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 239
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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