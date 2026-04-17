Red Bull grijpt in en kondigt grote interne veranderingen aan

Het team van Red Bull Racing heeft per direct ingegrepen op de technische afdeling. De Oostenrijkse renstal voert een aantal personele veranderingen door in de hoop dat de prestaties weer de goede kant opgaan. Technisch directeur Pierre Waché blijft wel op zijn plek zitten.

Red Bull kondigde zojuist in een statement aan dat ze twee belangrijke veranderingen gaan doorvoeren in het technische hart van het team. Ze hebben besloten de functie van Ben Waterhouse per direct uit te breiden. Waterhouse werkt sinds 2014 in de Red Bull-familie, en is sinds 2017 de Head of Performance Engineering. Zijn taken worden nu uitgebreid, en Waterhouse gaat per direct ook aan de slag als Chief Performance en Design Engineer.

Waterhouse zal in deze nieuwe functie direct gaan rapporteren aan technisch directeur Pierre Waché. De Fransman kreeg in de afgelopen weken veel kritiek, maar hij mag gewoon aanblijven. Volgens Red Bull zorgt deze verandering ervoor dat de integratie tussen de verschillende technische afdelingen beter gaat verlopen, en dat ze de ontwikkelingen kunnen versnellen.

Wat gaat er verder gebeuren?

Naast de veranderingen omtrent Waterhouse, gaat Red Bull de technische top versterken. Ze kondigen aan dat Andrea Landi per 1 juli aan de slag gaat als Head of Performance. Vanuit deze functie zal hij direct gaan rapporteren aan Waterhouse. Landi beschikt over een enorme hoeveelheid ervaring, en was in het verleden ook werkzaam bij Ferrari. Recent was de Deputy Technical Director bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls.

Waarom is dit opvallend?

Deze aankondiging van Red Bull komt op een opvallend moment, want de Oostenrijkse renstal is op een zeer tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Daarnaast zijn ze in de afgelopen maanden veel belangrijke namen verloren. Vorige week kondigde Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase zijn overstap naar McLaren aan, terwijl eerder al Rob Marshall, Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Helmut Marko en Will Courtenay vertrokken bij het team uit Milton Keynes.

Reacties (1)

  • Larry Perkins

    Posts: 64.394

    Top! Alles wijst erop dat het kantelpunt dit seizoen al in Q2 op Monza zal komen in plaats van pas in Q3, zoals in 2025)...

    • 17 apr 2026 - 12:28

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

