Voormalig Formule 1-wedstrijdleider Niels Wittich heeft zich uitgesproken over de veelbesproken ontknoping van de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. De Duitser neemt het op voor zijn voorganger Michael Masi en stelt dat diens handelen binnen de mogelijkheden van het reglement viel.

De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton werd destijds beslist in de slotronde, na een controversiële safety car-procedure. Het besluit van Masi zorgde voor wereldwijde discussie, maar volgens Wittich is de kritiek niet volledig terecht.

Wittich verdedigt keuzes van Masi

“Vanuit mijn perspectief heeft Michael niet veel verkeerd gedaan”, stelt Wittich in gesprek met het Duitse Formel1.de. “De regels waren op dat moment niet tot in detail uitgewerkt en hij had ruimte om zelf beslissingen te nemen. Wat hij deed, viel binnen die bevoegdheden.”

Volgens de Duitser speelde ook mee dat de Formule 1 races liefst onder groene vlag wil laten eindigen. “Niemand zit te wachten op een finish achter de safety car”, legt hij uit. “In Abu Dhabi was elke keuze nadelig voor iemand. Een rode vlag was eigenlijk geen realistische optie, omdat daar simpelweg de omstandigheden niet naar waren.”

‘Controverse hoort bij dit soort momenten’

Wittich begrijpt dat de beslissing voor veel discussie zorgde, maar ziet dat als onderdeel van de sport. “Een late safety car zorgt altijd voor opschudding. De ene profiteert, de ander verliest – dat is nu eenmaal hoe racen werkt”, aldus de voormalig wedstrijdleider. “Zonder het incident met Latifi was het waarschijnlijk een vrij saaie finale geweest.”

Ook benadrukt hij dat een kampioenschap niet op één moment wordt beslist. “Je kunt niet alleen naar die ene race wijzen. Over een heel seizoen laten coureurs punten liggen en die wegen net zo zwaar”, stelt Wittich. “Daarnaast vind ik dat Michael na afloop onvoldoende steun heeft gekregen. Het leek erop dat er een zondebok werd gezocht, terwijl juist in zulke situaties steun vanuit de top cruciaal is.”