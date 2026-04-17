Verstappen-Hamilton-discussie gaat door: "Masi nam de juiste beslissing"

Verstappen-Hamilton-discussie gaat door: "Masi nam de juiste beslissing"

Voormalig Formule 1-wedstrijdleider Niels Wittich heeft zich uitgesproken over de veelbesproken ontknoping van de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. De Duitser neemt het op voor zijn voorganger Michael Masi en stelt dat diens handelen binnen de mogelijkheden van het reglement viel.

De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton werd destijds beslist in de slotronde, na een controversiële safety car-procedure. Het besluit van Masi zorgde voor wereldwijde discussie, maar volgens Wittich is de kritiek niet volledig terecht.

Wittich verdedigt keuzes van Masi

“Vanuit mijn perspectief heeft Michael niet veel verkeerd gedaan”, stelt Wittich in gesprek met het Duitse Formel1.de. “De regels waren op dat moment niet tot in detail uitgewerkt en hij had ruimte om zelf beslissingen te nemen. Wat hij deed, viel binnen die bevoegdheden.”

Volgens de Duitser speelde ook mee dat de Formule 1 races liefst onder groene vlag wil laten eindigen. “Niemand zit te wachten op een finish achter de safety car”, legt hij uit. “In Abu Dhabi was elke keuze nadelig voor iemand. Een rode vlag was eigenlijk geen realistische optie, omdat daar simpelweg de omstandigheden niet naar waren.”

‘Controverse hoort bij dit soort momenten’

Wittich begrijpt dat de beslissing voor veel discussie zorgde, maar ziet dat als onderdeel van de sport. “Een late safety car zorgt altijd voor opschudding. De ene profiteert, de ander verliest – dat is nu eenmaal hoe racen werkt”, aldus de voormalig wedstrijdleider. “Zonder het incident met Latifi was het waarschijnlijk een vrij saaie finale geweest.”

Ook benadrukt hij dat een kampioenschap niet op één moment wordt beslist. “Je kunt niet alleen naar die ene race wijzen. Over een heel seizoen laten coureurs punten liggen en die wegen net zo zwaar”, stelt Wittich. “Daarnaast vind ik dat Michael na afloop onvoldoende steun heeft gekregen. Het leek erop dat er een zondebok werd gezocht, terwijl juist in zulke situaties steun vanuit de top cruciaal is.”

Kijk, hij snapt hem, Masi is geslachtofferd, niets meer, niets minder.

  • 28
  • 17 apr 2026 - 13:22
  • 919

    Posts: 4.281

    Kijk, hij snapt hem, Masi is geslachtofferd, niets meer, niets minder.

    • + 28
    • 17 apr 2026 - 13:22
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.195

    Nou Larry, kom er maar weer in met That night in Abu Dhabi video's van je.

    • + 5
    • 17 apr 2026 - 13:24
    • markos

      Posts: 988

      Graag! Dat was het spannendste seizoen in tijden, ik krijg daar nooit genoeg van 😁

      • + 5
      • 17 apr 2026 - 13:27
    • Larry Perkins

      Posts: 64.411

      Daar zijn ze!

      Nog een keer heerlijk nagenieten, zeker tijdens deze 'race-droogte' en het diepe dal waarin de Formule 1 zich nu bevindt...

      That Night in Abu Dhabi - Formula 1 Short film
      (14,26 minuten)
      https://youtu.be/Z3zUcAwOs1A

      Amazing Haas Garage Reaction Abu Dhabi Last Lap Battle Max-Lewis F1
      (1,14 minuten)
      https://youtu.be/v9X-XPJipFs

      Christian Horner's reaction to the new world champion Max Verstappen HD
      (2,23 minuten)
      https://youtu.be/UETFGbhdy40

      Behind The Charge as Max Verstappen WINS 2021 F1 Championship
      (28,06 minuten)
      https://youtu.be/0Ml_lqhkysM

      Max Verstappen Crying After Watching The Abu Dhabi GP (English Subtitles)
      (2,41 minuten)
      https://youtu.be/OvW8-a3cQv0

      Max Verstappen Whatever it Takes 2020 1080p
      (1 uur en 40 minuten)
      https://youtu.be/eaTpY420R_0

      Epic Fan Reactions to Max Verstappens first World Championship in Abu Dhabi
      (25,37 minuten)
      https://youtu.be/V6Cfal0-rds

      • + 9
      • 17 apr 2026 - 15:17
    • Larry Perkins

      Posts: 64.411

      En het toetje, Barcelona 2016...

      Historisch hoogtepunt Max Verstappen wint Formule 1
      (12,51 minuten)

      https://youtu.be/GPy6GR_IUjk

      • + 4
      • 17 apr 2026 - 15:18
    • Larry Perkins

      Posts: 64.411

      Trouwens, één Nederlandse wist de uitslag van Abu Dhabi 2021 al in 2019...

      https://youtu.be/Hyz31tXMcNI

      • + 2
      • 17 apr 2026 - 15:33
    • Pleen

      Posts: 899

      Lang leve Larry Perkins!!!
      Lang leve Michael Masi!!!
      :-)

      • + 2
      • 17 apr 2026 - 16:54
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.195

    En toch is dit nog steeds de meest schandelijke ronde ooit. Ongeacht de uitkomst. Het spektakel en bijbehorende drama en sensatie voor de televisie won het van de sport. Een script die je haast niet uit je dikke duim gezogen krijgt werdt hier geïmproviseerd. En de media smulde er van.

    The end.

    • + 5
    • 17 apr 2026 - 13:30
    • hupholland

      Posts: 9.837

      Zo gek was het niet, je kunt je alleen afvragen of het binnen de regels viel. T is natuurlijk wel lullig als je zo ver voorop rijdt en er eigenlijk niks meer mis kan gaan, het toch nog misgaat. Wat dat betreft kun je beter je pech in Baku, Silverstone of Hongarije hebben, midden in het seizoen.

      • + 5
      • 17 apr 2026 - 13:45
    • vroegerwasallesbeter

      Posts: 10

      hier is helemaa niksl geimproviseerd. het kon en mocht via de regels. maar zoals velen hier denken ze het allemaal beter te weten.
      in de regels stond ANY cars can/may overtake the SC. dat is veranderd naar ALL cars can/may overtake the SC. hou op met steeds enorme onzin hier te verkondigen

      • + 17
      • 17 apr 2026 - 13:54
    • NicoS

      Posts: 20.602

      Dit soort situaties zal altijd winnaars en verliezers hebben, of het nu een saftycar, rode vlag is of wat dan ook.
      Er zijn altijd mensen die het niet goed uitkomt.
      Of het nu de eerste of de laatste race is, het beïnvloedt nou eenmaal het wedstrijdbeeld, en dus punten.
      Soms heb je geluk, soms pech. Ook dit hoort bij sport….

      • + 6
      • 17 apr 2026 - 15:12
    • Need5Speed

      Posts: 3.699

      Het is alleen maar om hoe het uitpakte, Mercedes gokte dat het achter de safety car zou worden beslist en ze gokten mis.
      Als Mercedes gekozen had om Lewis binnen te halen bij de laatste safety car en Max buiten was gebleven, en Masi had de wedstrijd dan juist wel achter de safety car laten eindigen - dan waren ze bij Mercedes pas echt witheet geweest.

      • + 2
      • 17 apr 2026 - 15:33
    • snailer

      Posts: 32.418

      " je kunt je alleen afvragen of het binnen de regels viel"

      Het was absoluut binnen de regels. Alle regels rond de safety car waren bijna exact het zelfde als vanaf 2022. Het grote verschil was dat de raceleider (In dat geval dus Masi) van de beschreven safety car regels kon afwijken als daar een valide reden voor was. Voorwaarde was het tegen de stewards te houden.
      Dat heeft Masi gedaan. Die gaven toestemming.

      En de valide regel is gecreeerd door alle teambazen. Men had afgesproken dat indien enigsinds mogelijk er niet zou worden gefinished achter een afetycar. Iedereen was het er mee eens en Masi heeft daar naar gehandeld.

      • + 1
      • 17 apr 2026 - 18:03
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.195

    De beste finale ooit blijft i m.o. toch Hamilton v.s. Massa. Brazilië 2008. Ook hier won mijn favoriet destijds niet. Net als in Abu Dhabi 2021. Eerstgenoemde uitslag was makkelijker te verwerken dan AD21. Die vind ik nog steeds lelijk.
    Nou vind ik het _achteraf_ meer dan prima dat Lewis geen 8ste titel won. Het bevalt mij beter dat hij er ook 7 heeft net als Michael.
    Maar destijds stonden me de nekharen recht overeind na die finale.
    Het voelt me nog steeds onwerkelijk. Als een onrealistisch script in The Fast And The Furious categorie. Die films zijn gemaakt om ver over de rand te gaan, en dat verwacht je ook.

    Maar van een sport, blijf ik dit een klote finale vinden. Nog steeds.

    • + 2
    • 17 apr 2026 - 13:39
    • hupholland

      Posts: 9.837

      Het script van Interlagos 2008 had je ook niet zo maar uit je duim gezogen. Het kan soms raar lopen in de F1 en ook heel oneerlijk of oneerlijk aanvoelen.

      • + 3
      • 17 apr 2026 - 13:47
    • Larry Perkins

      Posts: 64.411

      1976, dat was ook een dromfinale met de ge-wel=di-ge JAMES HUNT als super wereldkampioen!

      • + 1
      • 17 apr 2026 - 15:43
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.047

    Natuurlijk was die beslissing discutabel.
    Maar de beste heeft dat jaar gewonnen ....zo simpel is het gewoon.

    • + 8
    • 17 apr 2026 - 13:40
    • vroegerwasallesbeter

      Posts: 10

      nee, die beslissing was NIET discutabel maar binnen de regels die op dat moment gelde. hou nou eens op met dat domme gelul hier op deze site. als je de regels niet kent zeg dan ook gewoon niks.


      Mercedes based their argument on Article 48.12 of the 2021 FIA Formula One Sporting Regulations, which stipulated that if a message for lapped cars to overtake is issued, then all lapped cars are required to unlap, and that the safety car was required to wait until the end of the following lap to return to the pit lane. If this had been complied with, so Mercedes' argument goes, Hamilton would have won the race. They thus requested that the classification be amended as such. Red Bull, in turn, argued that (a) "ANY CARS" in the regulations did not mean "ALL CARS", (b) Article 48.13 stated that the safety car is withdrawn the same lap as such message is propagated, overriding Article 48.12, (c) the race director assumes overriding authority over the use of the safety car according to Article 15.3, and (d) the race result would not have changed if all eight lapped cars had been permitted to unlap. Masi argued that Article 48.12 was intended to remove cars that "interfered" with drivers racing on the lead lap and that all teams had earlier, in principle, agreed that all races should end under racing conditions

      • + 18
      • 17 apr 2026 - 14:02
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.195

      De lelijkste, bedoel je 😀

      • + 1
      • 17 apr 2026 - 14:03
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.047

      Zo, das 'n lekkere binnenkomer zeg.
      Max fan zeker?

      • + 4
      • 17 apr 2026 - 14:23
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.047

      We ageren op Ouw-sjagerijn en plusjes verzekerd....
      Ik zit echt in de put nu!

      • + 1
      • 17 apr 2026 - 15:56
    • snailer

      Posts: 32.418

      Je zwaffelende grapjes scoren overigens wel een constante stroom van plusjes, ouw. Dus niet klagen. Dat doe je maar bij Nellie als ze weer eens niet wil.

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 18:06
  • schwantz34

    Posts: 41.910

    No Mikey no Mikey no, zis iz so not raaiit!!!


    Blijft voor eeuwig een klassiekertje haha

    • + 14
    • 17 apr 2026 - 13:56
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.195

      Zou je dit ook vinden als de rollen omgedraaid waren? Zou je het dan ook nog oprecht mooi vinden?

      • + 1
      • 17 apr 2026 - 14:02
    • 919

      Posts: 4.281

      Als je vooraf bespreekt dat onder geen enkel beding onder de safetycar afgevlagd wordt in de laatste race, en de regels toestaan wat er gebeurde, wat het geval is...

      Dan was het;

      Yes Mikey yes Mikey yes, zis iz so raaiit!!!

      En dat hat Toto vast gezegd, als het andersom was geweest.

      Toto heeft het voor elkaar gekregen om Masi te laten slachtofferen.

      Dan is het verder niet klagen maar dragen. En als hij er nog steeds elke week een keer wakker van ligt, dan is hem dat gegund.

      • + 9
      • 17 apr 2026 - 14:16
    • The Wolf

      Posts: 629

      @ScuderiaSjonno,
      De jaren van Mercedes dominantie hadden van Toto Wolff een stuitend arrogante vent gemaakt, dus ja, ik zal niet ontkennen dat ik wat leedvermaak had. Niet dat ik van het lachen over de grond rolde............. maar, zat daar niet ver vanaf ;)

      • + 12
      • 17 apr 2026 - 14:17
    • The Wolf

      Posts: 629

      zag trouwens poos terug zelfs iemand met een T-shirt lopen met de opdruk; No Michael No No Michael That Was so Not Right!

      • + 3
      • 17 apr 2026 - 14:22
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.047

      Dat was ik!!

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 14:25
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.259

      Achterop een Max Verstappen bus staat de mooie slogan ook vermeld.

      • + 1
      • 17 apr 2026 - 14:36
    • Larry Perkins

      Posts: 64.411

      En het wordt nog mooier met de kop van Wolff in beeld @Schwantz...

      Sigma Race Director Michael "Mikey" Masi
      https://youtu.be/YJAcQFeSoZA

      * hoofd

      • + 1
      • 17 apr 2026 - 15:50
    • Pietje Bell

      Posts: 34.350

      Deze zijn ook leuk.

      ibb.co/W4ZgP9rs

      • + 1
      • 17 apr 2026 - 15:55
    • Pietje Bell

      Posts: 34.350

      Haha @Larry, die horen bij jouw fragment.

      • + 1
      • 17 apr 2026 - 15:58
    • Larry Perkins

      Posts: 64.411

      Zijn die mokken nog te koop?

      • + 2
      • 17 apr 2026 - 16:00
    • Pietje Bell

      Posts: 34.350

      🤷

      Die T-shirts wel.

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 16:33
    • 919

      Posts: 4.281

      Enne.... Bose koptelefoons met de opdruk? Zijn die er ook?

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 16:35
    • Pietje Bell

      Posts: 34.350

      Het schijnt 1 mok te zijn met aan de ene kant Masi en de andere Toto
      en is nog steeds te koop.

      ibb.co/fYnGZXRm

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 16:49
    • Larry Perkins

      Posts: 64.411

      Misschien een leuk idee om elk jaar op 12 december Toffe Toto er eentje cadeau te doen.

      Of beter: twee, eentje die hij meteen aan gruzelementen gooit en eentje zodat hij er nog een tijdje over blijft nadenken...

      • + 2
      • 17 apr 2026 - 16:57
  • snailer

    Posts: 32.418

    Wordt het niet eens tijd dat er hier mee wordt gestopt? Gedaan en gelaten.

    • + 0
    • 17 apr 2026 - 18:08

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

