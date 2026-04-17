De nieuwe motorregels zorgen voor onrust in de Formule 1-wereld. Veel coureurs, waaronder Max Verstappen, zijn niet blij met de nieuwe krachtbronnen, en ze willen dat er snel iets gaat gebeuren. Achter de schermen wordt er druk overlegd, maar het lijkt erop dat F1-eigenaar Liberty Media dwarsligt.

In de Formule 1 gelden er sinds dit jaar nieuwe motorregels. Bij deze nieuwe motoren is er een grotere rol weggelegd voor de elektrische componenten, wat ervoor zorgt dat de coureurs niet langer vol kunnen pushen en meer aan energiemanagement moeten doen. De frustratie is groot, en het feit dat het opladen van de batterijen ook voor gevaarlijke situaties kan zorgen, maakt het niet beter.

Wat ligt er op tafel?

Nu de F1-wereld door het schrappen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië in een soort aprilstop zit, kan er werk worden gemaakt van eventuele veranderingen. Volgens het Italiaanse AutoRacer wordt er met het plan gespeeld om het maximale vermogen van de MGU-K, wat nu op 350 kW ligt, aanzienlijk te verlagen. Tijdens de wintertest in Bahrein hebben een aantal teams al tests uitgevoerd waarbij het vermogen was teruggeschroefd tot 300 kW of lager.

Wat wil de FIA doen?

Autosportfederatie FIA zou dit een goede oplossing vinden. De auto's zouden over het algemeen wel langzamer worden, maar de elektrische energie kan langer worden gebruikt tijdens een ronde, waardoor er minder pieken zijn. Toch zijn er ook tegenstanders, want volgens AutoRacer vinden sommige teams dat de technische balans te veel wordt verstoord als er een reductie komt van 100 kW of zelfs 150 kW.

Waarom ligt Liberty Media dwars?

Deze teams hebben volgens AutoRacer een sterke medestander gevonden in F1-eigenaar Liberty Media, waar men geen grote fan zou zijn van een ingrijpende verandering. Ze zouden alleen akkoord willen gaan met een kleine aanpassing, en niet met een grote reductie van de elektrische componenten. De Amerikaanse F1-eigenaar is namelijk van mening dat dit zou ingaan tegen de technologische en commerciële boodschap waarin de Formule 1 heeft geïnvesteerd.