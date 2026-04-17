'FIA en Liberty Media lijnrecht tegenover elkaar: F1-regels op losse schroeven'

De nieuwe motorregels zorgen voor onrust in de Formule 1-wereld. Veel coureurs, waaronder Max Verstappen, zijn niet blij met de nieuwe krachtbronnen, en ze willen dat er snel iets gaat gebeuren. Achter de schermen wordt er druk overlegd, maar het lijkt erop dat F1-eigenaar Liberty Media dwarsligt.

In de Formule 1 gelden er sinds dit jaar nieuwe motorregels. Bij deze nieuwe motoren is er een grotere rol weggelegd voor de elektrische componenten, wat ervoor zorgt dat de coureurs niet langer vol kunnen pushen en meer aan energiemanagement moeten doen. De frustratie is groot, en het feit dat het opladen van de batterijen ook voor gevaarlijke situaties kan zorgen, maakt het niet beter.

Wat ligt er op tafel?

Nu de F1-wereld door het schrappen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië in een soort aprilstop zit, kan er werk worden gemaakt van eventuele veranderingen. Volgens het Italiaanse AutoRacer wordt er met het plan gespeeld om het maximale vermogen van de MGU-K, wat nu op 350 kW ligt, aanzienlijk te verlagen. Tijdens de wintertest in Bahrein hebben een aantal teams al tests uitgevoerd waarbij het vermogen was teruggeschroefd tot 300 kW of lager.

Wat wil de FIA doen?

Autosportfederatie FIA zou dit een goede oplossing vinden. De auto's zouden over het algemeen wel langzamer worden, maar de elektrische energie kan langer worden gebruikt tijdens een ronde, waardoor er minder pieken zijn. Toch zijn er ook tegenstanders, want volgens AutoRacer vinden sommige teams dat de technische balans te veel wordt verstoord als er een reductie komt van 100 kW of zelfs 150 kW.

Waarom ligt Liberty Media dwars?

Deze teams hebben volgens AutoRacer een sterke medestander gevonden in F1-eigenaar Liberty Media, waar men geen grote fan zou zijn van een ingrijpende verandering. Ze zouden alleen akkoord willen gaan met een kleine aanpassing, en niet met een grote reductie van de elektrische componenten. De Amerikaanse F1-eigenaar is namelijk van mening dat dit zou ingaan tegen de technologische en commerciële boodschap waarin de Formule 1 heeft geïnvesteerd.

NicoS

Posts: 20.601

Lekker zo laten, dan kunnen we lachen op spa en Monza.
Dan zal de F1 als lachertje van de klas gezien worden.
Kan niet wachten…..

  • 27
  • 17 apr 2026 - 10:21
  • mordor

    Posts: 2.147

    Dingen slopen is een Amerikaanse deugd.

    • + 10
    • 17 apr 2026 - 10:16
  • Joeppp

    Posts: 8.512

    Hier snap ik niks van, het lijkt mij juist dat Liberty voor zou moeten zijn omdat je er beter racen van krijgt wat in mijn logica meer kijkers oplevert wat het belang van Liberty is. Of verdiend Liberty meer aan de OEM's dan aan de kijkers? De elektrificering moet doorgaan in de auto industrie kijk alleen maar naar het akkefietje nu met de VS en Iran en wat de gevolgen daarvan zijn voor de automobilist. Dat kan alleen door elektrisch te gaan rijden omdat je dan zelf je energie kan opwekken zonder grote afhankelijkheid, dit was natuurlijk niet de eerste rede want dat was verduurzaming. Nu is de F1 hier misschien wel de dupe van want het is wel gebleken dat deze techniek niet past bij de F1. tsja, hoe positioneer je je dan als F1? Als race serie of als innovatiedemonstratie van OEM's? Ik denk dat de kijker kiest voor een raceserie en de OEM's als platform om hun nieuwe technieken te demonstreren die hard nodig zijn in de huidige maatschappij. Ik snap ze beide maar ik kijk F1 voor het racen en de rest haal ik uit andere bronnen.

    • + 5
    • 17 apr 2026 - 10:17
    • Pietje Bell

      Posts: 34.342

      Joeppp

      Hier snap ik niks van, het lijkt mij juist dat Liberty voor zou moeten zijn omdat je er beter racen van krijgt wat in mijn logica meer kijkers oplevert wat het belang van Liberty is.
      =======================================================

      Dat is het hele punt! Liberty vindt dat het racen dit jaar
      vele malen beter is dan voorheen.
      Hoe dat tot stand komt en onveilig is interesseert ze geen ene moer.

      • + 7
      • 17 apr 2026 - 10:23
    • Patrace

      Posts: 6.663

      Liberty ziet geen issues in het racen. Het zijn vooral de doorgewinterde fans en de coureurs zelf die daar problemen mee hebben.
      En de techniek past op zich ook wel bij de F1, alleen is de technologie nog niet ver genoeg ontwikkeld om de 50/50 output goed te benutten. Dus dat moet eerst teruggebracht worden en dat kan dan de komende jaren met de voortgaande technologische ontwikkelingen worden opgeschroefd tot de 50/50.

      De FIA was gewoon te enthousiast om nu al de 50/50 output uit te rollen, terwijl de technologie voor het opladen en benutten van de batterij nog niet toereikend is. Dat duurt nog één of twee jaar, verwacht ik.

      • + 7
      • 17 apr 2026 - 10:40
    • Joeppp

      Posts: 8.512

      Pietje, ik geloof niet dat ze dat vinden maar wel zo naar buiten brengen. Ze kunnen moeilijk als commerciele uitbater zeggen dat het niks is.

      • + 3
      • 17 apr 2026 - 10:41
    • Pietje Bell

      Posts: 34.342

      Joeppp

      Pietje, ik geloof niet dat ze dat vinden maar wel zo naar buiten brengen.
      ==============================================================

      Waarom staan ze dan lijnrecht tegenover de plannen van de FIA
      als ze er van binnen anders over denken?
      De vergaderingen vinden achter gesloten deuren plaats en men zou het dan toch op een akkoordje kunnen gooien?!
      Beiden veel minder gezichtsverlies als er heel snel een acceptabele oplossing komt.

      • + 1
      • 17 apr 2026 - 10:50
    • Joeppp

      Posts: 8.512

      Omdat de belangen enorm zijn en wie gaat de veranderingen betalen. Wanneer Liberty nu zegt dat dit niks is zeggen ze eigenlijk dat de OEM's dit soort auto's niet kunnen bouwen, lekker dan voor de merken. Vervolgens zeg je tegen de kijkers ga lekker kijken naar een mislukt concept, dat verkoopt niet best. De tactiek die Liberty toepast is de al oude van promoten zoals in Amerika is uitgevonden. Don King die bokswedstrijden promoten van nep gevechten en er schatrijk mee werd.

      • + 3
      • 17 apr 2026 - 11:07
    • Larry Perkins

      Posts: 64.394

      Vroeger in mijn tijd ging de vermaledijde FIA over het technisch reglement en de vermaledijde FOM over het uitbaten (commerciële kant) van de Formule 1. Waar en wanneer heeft de vermaledijde FIA de teugels deels uit handen gegeven...

      • + 3
      • 17 apr 2026 - 11:14
    • Klus

      Posts: 2.450

      Het gecreëerde akkefietje in Iran bedoel je? Net zoals de voorgaande akkefietjes om de groene agenda sneller door te drukken. Problem-reaction-solution.

      • + 2
      • 17 apr 2026 - 11:53
    • 919

      Posts: 4.277

      Trump heeft helemaal geen groene agenda.

      Release the Epstein files!!!

      • + 3
      • 17 apr 2026 - 12:06
  • Patrace

    Posts: 6.663

    De FIA zou dit simpelweg kunnen doordrukken onder het mom van veiligheid. Pas als de technologie verder is qua opladen kunnen ze de batterij output weer verhogen.
    Maar zolang superclipping nodig is en dat daarmee zorgt voor levensgevaarlijke situaties, dan moet de FIA gewoon opleggen dat de elektrische output wordt verlaagd naar bijvoorbeeld 200 of 250 kW.

    • + 6
    • 17 apr 2026 - 10:20
    • Need5Speed

      Posts: 3.695

      Hoe minder kW hoe beter - en dan graag ook geen poespas als PoesToePas.

      • + 4
      • 17 apr 2026 - 11:54
  • NicoS

    Posts: 20.601

    Lekker zo laten, dan kunnen we lachen op spa en Monza.
    Dan zal de F1 als lachertje van de klas gezien worden.
    Kan niet wachten…..

    • + 27
    • 17 apr 2026 - 10:21
    • Patrace

      Posts: 6.663

      Dat wordt niet lachen als iemand op volle vermogen en op volle snelheid in de slipstream zit en de auto voor hem opeens 50 km/u aan snelheid verliest. Dat heeft dan hetzelfde effect als een break test.
      En bij 350 km/u is dat natuurlijk levensgevaarlijk. Daar kijk ik niet naar uit.

      • + 2
      • 17 apr 2026 - 12:27
    • 919

      Posts: 4.277

      Dat is inderdaad een break test, en geen brake test.

      Ach, een aanrijding met 50 km/u snelheidsverschil is niet zoveel, de monocoque kan een hoop hebben. 🫣

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 13:24
  • 919

    Posts: 4.277

    Fvck em, en fvck de technologische en commerciële boodschap, en fvck waar Formule 1 in geïnvesteerd heeft. Fvck Liberty Media en Fvck de FIA, vanwege het slopen van de Formule 1.

    Net zoals vele anderen, ik hoef de Formule 1 niet meer te zien, het is niet meer om aan te gluren.

    • + 12
    • 17 apr 2026 - 10:33
    • misstappen

      Posts: 3.514

      je hebt iets met fvck?

      • + 1
      • 17 apr 2026 - 10:47
    • 919

      Posts: 4.277

      Fuck

      • + 3
      • 17 apr 2026 - 10:56
    • 919

      Posts: 4.277

      😄 dat was een test, dacht dat het woord in het f-il-ter zou belanden.

      • + 1
      • 17 apr 2026 - 10:57
    • 919

      Posts: 4.277

      FUCK EM!!!

      • + 4
      • 17 apr 2026 - 10:58
    • Larry Perkins

      Posts: 64.394

      Je bedoelt filter?

      • + 1
      • 17 apr 2026 - 11:10
    • Larry Perkins

      Posts: 64.394

      Filter komt ook niet in het filter...

      • + 1
      • 17 apr 2026 - 11:10
    • 919

      Posts: 4.277

      Nou hij deze dan een ongefilterde;

      FUCK EM!!!

      😄

      • + 3
      • 17 apr 2026 - 11:28
    • Pietje Bell

      Posts: 34.342

      Nee, maar als je Chris L*lham zijn naam noemt komt dat wel in het filter.

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 11:44
    • Larry Perkins

      Posts: 64.394

      Maar Chris Piemelkipfilet dan weer niet...

      • + 2
      • 17 apr 2026 - 11:50
    • 919

      Posts: 4.277

      Lullig

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 13:03
  • Ferrari412T1

    Posts: 508

    Liberty Media....maakt meer kapot dan je lief is!

    • + 4
    • 17 apr 2026 - 11:08
    • hupholland

      Posts: 9.834

      het zijn juist de teams en de FIA die deze regels bedacht hebben. Je kunt gewoon ook niet teveel veranderen, want dan neem je bij bepaalde teams/PU leveranciers een voordeel weg waar ze juist veel in geïnvesteerd hebben. Het zal wat dat betreft zeker niet alleen Liberty zijn die daartegen is. Maar wel een mooie en makkelijke zondebok voor de roeptoeters hier.

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 11:38
    • Pietje Bell

      Posts: 34.342

      [i/]"Maar wel een mooie en makkelijke zondebok voor de roeptoeters hier."[/i]

      🙄

      • + 4
      • 17 apr 2026 - 12:02
    • NicoS

      Posts: 20.601

      @hh,
      Het zijn de fabrikanten die deze motor formule er door hebben gedrukt…..je weet wel, om Audi aan boord te krijgen….
      En dat hebben ze schromelijk overschat, het werkt simpelweg niet.

      • + 4
      • 17 apr 2026 - 12:51
    • 919

      Posts: 4.277

      Ok, fuck ook de teams en fuck ook de motor fabrikanten.

      Fuck het hele circus.

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 13:26
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.063

    Ligt het aan mij of is het hier een stuk prettiger toeven nu bepaalde figuren zich niet zien en horen...?! Fijne verandering in ieder geval...

    • + 2
    • 17 apr 2026 - 12:32

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

