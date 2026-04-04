user icon
icon

Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Max Verstappen hield zich deze week bezig met zijn voorbereidingen op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen bestuurt daar een Mercedes-AMG GT3, maar in zijn garage staan de nodige zeldzame auto's. Misschien wel de zeldzaamste bolide werd deze week in de straten van Monaco gespot: de Aston Martin Valkyrie.

Verstappen focust zich vooral op zijn bezigheden op de baan, maar naast het asfalt beschikt hij ook over de nodige pk's. Hij is de eigenaar van meerdere auto's, en de zeldzame en zeer snelle hypercar van Aston Martin is met afstand de bijzonderste auto in zijn verzameling. De Valkyrie werd in samenwerking met Verstappens werkgever Red Bull Racing gebouwd, en is ontworpen door huidig Aston Martin-teambaas Adrian Newey.

Veel aandacht in Monaco

Verstappen heeft de Britse bolide al een aantal jaren in zijn bezit, maar hij wordt zelden op de straat gespot. Deze week gingen de beelden van de Valkyrie echter weer viraal, toen voorbijgangers in Verstappens woonplaats Monaco de auto zagen rijden. De auto werd gespot in de bekende tunnel, maar Verstappen leek zelf niet achter het stuur te zitten. 

De Valkyrie trok direct de aandacht, en stal de show in Monaco, waar men toch wel gewend is aan de nodige exclusieve auto's. Voor Verstappen zal het weinig uitmaken, maar hij kan dus ook naast het circuit rekenen op de nodige pk's onder zijn rechtervoet.

Hoe bijzonder is de Valkyrie?

De hypercar beschikt namelijk over een V12 en heeft een vermogen van zo'n 1.160 pk. De auto is ook een hybride, en beschikt over een batterijsysteem, al is dit niet te vergelijken met het door Verstappen gehate systeem wat momenteel in de Formule 1 wordt gebruikt. De auto is ook zeker geen koopje, want de nieuwprijs bedroeg zo'n 3 miljoen euro. Over een aantal jaren zal de wagen waarschijnlijk wel iets meer miljoenen waard zijn. Het is overigens ook een echte racewagen, want Aston Martin zet een iets aangepaste versie van de Valkyrie in in het WEC.

Regenrace

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (36)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.127

    Niet vooruit te branden en het enige dat je hoort is "k*tbatterij, k*tbatterij..."

    • + 6
    • 4 apr 2026 - 08:18
    • Golf-GTI

      Posts: 1.692

      Heb je over V12 heen gelezen?

      • + 3
      • 4 apr 2026 - 08:27
    • Larry Perkins

      Posts: 64.127

      Lezen, daar kom ik hier niet voor...

      • + 3
      • 4 apr 2026 - 08:32
    • Golf-GTI

      Posts: 1.692

      Toch wel anders reageer je niet

      • + 2
      • 4 apr 2026 - 08:43
    • Larry Perkins

      Posts: 64.127

      Ja duh, alleen de reacties.

      • + 4
      • 4 apr 2026 - 08:58
    • mario

      Posts: 15.267

      Blijft wel grappig om te zien dan mensen nog steeds denken dat V12 zo fantastisch is, terwijl V10 en zeker ook V8 veel sneller en harder gaat.... V12 is prehistorisch en een lomp stuk metaal.... Enige mooie en goede aan een V12 is het geluid....

      • + 5
      • 4 apr 2026 - 09:34
    • Sander

      Posts: 1.703

      Ik heb die twee AM's aan het werk gezien tijdens de 6 uur van Spa WEC.
      Niet vooruit te branden inderdaad. 6 Uur lang stijf achteraan gereden.
      Maar wel het mooiste geluid, dat dan weer wel.

      • + 1
      • 4 apr 2026 - 09:51
    • hupholland

      Posts: 9.812

      Max heeft al gedreigd Monaco te gaan verlaten als ze de verkeersregels niet aanpassen. HIj kan helemaal niet voluit pushen met zn Valkyrie. Monaco heeft hem een 106 aangeraden, daarmee zit je altijd op de limiet.

      • + 5
      • 4 apr 2026 - 12:13
    • snailer

      Posts: 32.296

      Zet een auto met een v8 per cylinder 100cm3 tegeniver een auto met 10 cylinders en 100cm3, etc.

      Ik grandeer je dat dan de v12 de snelste is. Uiteindelijk verzadigen de verschillen naar mate er nog meer cylinders zouden worden toegevoegd.

      Geef toe. Dit is allemaal wat flauw.

      Dus nu even serieus. De v10 in de periode dat Schumacher oppermachtig was leverde het hoogste vermogen. Tot 1000pk.

      Echter was de v12 van Ferrari de meest efficiente en de lichtste gek genoeg. Het kon ook het hoogste toerental aan.

      Maar 1 ding is zeker. de v8 was niet de motor met het meeste vermogen. Dat was de v10 in de beginjaren vanaf 2000

      Daarmee waren ze ook sneller dan alle ice's uit de hybride periode. Dacht dat Mercedes met de vorige gen tot iets meer dan 850 pk wist te komen, waardoor de Mercedes train inclusief hybride boven de 1000pk uit kon komen.

      Ik merk op dat alles met dimensionering te maken heeft. En met tech. De v10's uit 2000 hadde 3 liter motoren. Daarbij waren ze NIET voorzien van een turbo.

      Om even de v8 er bij te betrekken. Die na de Schumacher periode.
      Dat waren 2.4 liter motoren. Ook zonder turbo.
      Vermogen pas optimaal ongeveer 800pk.

      Ik merk op dat ik ai trutta heb gebruikt voor enige info.

      Zonder haar zeg ik maar 1 ding. Ik vond het geluid van de Ferrari's begin 2000 het absoluut mooiste motor geluid ever. Zonder de v10's en v8's te kort te willen doen qua geluid.

      Daarom zeg ik: Doe maar een 3 liter v12.

      • + 2
      • 4 apr 2026 - 12:37
    • hupholland

      Posts: 9.812

      veels te gevaarlijk, al die ploffende V10's. Ik was in 2002 op Spa, de ene na de andere hield ermee op. Trulli zn geparkeerde auto begon vanzelf weer te rijden herinner ik me nog, zonder bestuurder dus. Als je naar uitslagenlijst van heel 2002 kijkt zie je één en al RET staan. Veels te gevaarlijk zouden we tegenwoordig zeggen, al die langzaam rijdende auto's met daarachter een rookwolk van tientallen meters.

      • + 0
      • 4 apr 2026 - 13:15
    • OneRace

      Posts: 2.788

      Als ik me niet vergis (als oude BMW liefhebber) dan had de M10 motor meer dan 1000 pk.
      Schijnt zelfs tegen de 1400 pk aan te hikken… en dat met een 4 cilinder turbo ✌🏽

      • + 0
      • 4 apr 2026 - 23:47
  • Golf-GTI

    Posts: 1.692

    Met zo’n auto door Monaco te strollen (pun intended) lijkt me gewoon een afstraffing….

    • + 3
    • 4 apr 2026 - 08:26
  • Skoda F1

    Posts: 646

    Ook niet zo slim van Max om de sleutel erin te laten zitten. Als je goed kijkt zie je Micky Mouse achter het stuur. Die zoekt alvast de beste harvasting plekken

    • + 3
    • 4 apr 2026 - 08:27
  • mario

    Posts: 15.267

    1160 PK en dan er 30 km/u mee rijden.... Joepie!!!!

    • + 1
    • 4 apr 2026 - 09:12
  • Regenrace

    Posts: 2.555

    A Welke show?
    B Hoe kun je 'een show' stelen als je zelf niet achter het stuur zit bent?
    C Waarom wordt dit bericht niet opgepimpt met termen als belangrijk of opmerkelijk?
    D Wanneer kunnen we een nog dieper dieptepunt verwachten in berichtgeving?

    • + 28
    • 4 apr 2026 - 09:41
    • Sander

      Posts: 1.703

      A) Show me the money
      B) Zie uitslag AD '21. Een kampioenschap welke nog niemand bezit kan niet worden gestolen.
      C) Zie volgend bericht over een uurtje of zo.
      D) Zie antwoord C

      • + 3
      • 4 apr 2026 - 09:54
    • NicoS

      Posts: 20.572

      Wat maakt het uit @regenrace, je bent hier alleen actief onder Verstappen berichten, wat moet je anders de hele dag doen, dan heb je niks te zeiken.
      Onder andere berichten waar verstappen niet in voorkomt, zie ik je vrijwel nooit…..;)

      • + 8
      • 4 apr 2026 - 10:07
    • Pietje Bell

      Posts: 34.154

      Heb me al vaak afgevraagd waarom jij hier nog altijd bent @Regenrace.
      Je noemt dit altijd een k*tsite en hebt alleen maar kritiek. Vaak onterecht zo ook nu weer.

      De auto werd gespot in de bekende tunnel, maar Verstappen leek zelf niet achter het stuur te zitten.
      De Valkyrie trok direct de aandacht, en stal de show in Monaco

      Jij schrijft vervolgens:

      "B Hoe kun je 'een show' stelen als je zelf niet achter het stuur zit bent?"


      Lees jij eigenlijk wel wat er staat?

      • + 4
      • 4 apr 2026 - 10:11
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.925

      Nico, er staan alleen maar Verstappen berichten hier.

      • + 5
      • 4 apr 2026 - 10:22
    • NicoS

      Posts: 20.572

      Echt niet @Ouw…..

      • + 5
      • 4 apr 2026 - 10:51
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.925

      Nou, vooruit dan, ik zal het 'n beetje afzwakken...
      Van de dagelijkse 15 items gaan er 12 over Max.
      Dus bijna altijd dan.

      • + 5
      • 4 apr 2026 - 11:49
    • hupholland

      Posts: 9.812

      @nicos: de helft van de berichten de laatste weken gaat over Max, zn mogelijke vertrek, de nieuwe regels, zn incident met die Britse 'journalist'... nu ook weer 4 van de laatste 5 art*kelen heeft Verstappen in de t*tel staan.

      • + 4
      • 4 apr 2026 - 12:22
    • hupholland

      Posts: 9.812

      zn nurburgring avonturen niet te vergeten natuurlijk

      • + 2
      • 4 apr 2026 - 12:24
    • hupholland

      Posts: 9.812

      en kijk voor de grap even onder je eigen profiel bij laatste berichten, 1 en al Verstappen

      • + 4
      • 4 apr 2026 - 12:36
    • Pietje Bell

      Posts: 34.154

      hupholland

      en kijk voor de grap even onder je eigen profiel bij laatste berichten, 1 en al Verstappen
      ========================================================


      Sinds wanneer ben je verplicht om onder alle artikelen over diverse onderwerpen te posten!

      Dit zegt natuurlijk helemaal niets over waar de artikelen hier over gaan.

      • + 0
      • 4 apr 2026 - 13:24
    • NicoS

      Posts: 20.572

      @hh,
      Ik klaag toch niet over de artikelen hier? Items die mij niet interesseren sla ik over, zo moeilijk is dat toch niet?
      Als je niet geïnteresseerd bent in meningen van alle analisten over Verstappen, dan sla je ze gewoon over…..
      Jullie lijken Verstappen wel met al dat geklaag…..;)
      Niemand verplicht je om het te lezen of op te reageren.

      • + 4
      • 4 apr 2026 - 13:27
    • Tony

      Posts: 1.610


      Wordt een beetje moe van die analisten die menen te weten wat iemand wel of niet denkt of moet doen.
      Ik denk, ik vermoed……hij had dit of dat….
      Ze luisteren niet, ze brallen maar een eind heen.
      Onder een artikel over Brundle.


      Buiten dat, maar het gaat ook nog nergens over.
      Als die analisten met hun gezeik, kennelijk luisteren ze niet, en braken ze maar een zooitje onzin uit.

      Onder een artikel over Van der Garde.

      Inderdaad Nico’s, jij slaat die artikelen over.

      • + 2
      • 4 apr 2026 - 17:21
    • Mike123

      Posts: 11

      @Pietje Bell Dit is de kop van het artikel. Moeten ze die ook even aanpassen.
      "Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar".

      • + 2
      • 4 apr 2026 - 18:11
    • NicoS

      Posts: 20.572

      @Tony,
      Je leest niet goed, ik zeg dat ik artikelen niet lees die ik niet interessant vindt, en daar reageer ik dan ook niet op…
      Daar ben ik, en ook jullie vrij in.
      Dat ik soms moe wordt van analisten die vinden dat Max dit of dat moet doen, is wat anders.
      Analisten hoeven geen adviezen te geven, laat ze het lekker bij een mening houden. Max weet heel goed wat hij wel en niet wil, daar hoeft hij geen advies in.

      • + 2
      • 4 apr 2026 - 21:15
    • Sander

      Posts: 1.703

      @NicoS, en Max komt natuurlijk ook graag op deze sait om mee te lezen en nog even wat goede adviezen op te pikken. Daar baseert hij toch wel voor een groot gedeelte zijn toekomst op. :-)

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 06:08
  • StevenQ

    Posts: 10.392

    Hij zou er in Nederland zeker de show mee stelen, in Monaco struikel je over de supercars

    • + 2
    • 4 apr 2026 - 10:36
  • f(1)orum

    Posts: 9.925

    Ik snap wel dat Max zelf wss niet achter het stuur zit, want gelet op Stroll inc. schaam je jezelf rot als je nu in een Aston Martin rijdt.

    • + 2
    • 4 apr 2026 - 11:12
  • markos

    Posts: 978

    Ik hoop voor Max dat die gele kentekenplaten geen Nederlandse zijn 🥶 Met de BPM daarvan kan onze regering direct het begrotingstekort dichten...

    • + 0
    • 4 apr 2026 - 19:59
    • StevenQ

      Posts: 10.392

      Als het goed is zie ik een L op die platen staan: Luxemburg dus, daar zit Max zijn Holding ook

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 08:23
    • markos

      Posts: 978

      Goed voor Max, jammer voor ons 😅

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 21:03

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar