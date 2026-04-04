Max Verstappen hield zich deze week bezig met zijn voorbereidingen op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen bestuurt daar een Mercedes-AMG GT3, maar in zijn garage staan de nodige zeldzame auto's. Misschien wel de zeldzaamste bolide werd deze week in de straten van Monaco gespot: de Aston Martin Valkyrie.

Verstappen focust zich vooral op zijn bezigheden op de baan, maar naast het asfalt beschikt hij ook over de nodige pk's. Hij is de eigenaar van meerdere auto's, en de zeldzame en zeer snelle hypercar van Aston Martin is met afstand de bijzonderste auto in zijn verzameling. De Valkyrie werd in samenwerking met Verstappens werkgever Red Bull Racing gebouwd, en is ontworpen door huidig Aston Martin-teambaas Adrian Newey.

Veel aandacht in Monaco

Verstappen heeft de Britse bolide al een aantal jaren in zijn bezit, maar hij wordt zelden op de straat gespot. Deze week gingen de beelden van de Valkyrie echter weer viraal, toen voorbijgangers in Verstappens woonplaats Monaco de auto zagen rijden. De auto werd gespot in de bekende tunnel, maar Verstappen leek zelf niet achter het stuur te zitten.

De Valkyrie trok direct de aandacht, en stal de show in Monaco, waar men toch wel gewend is aan de nodige exclusieve auto's. Voor Verstappen zal het weinig uitmaken, maar hij kan dus ook naast het circuit rekenen op de nodige pk's onder zijn rechtervoet.

Hoe bijzonder is de Valkyrie?

De hypercar beschikt namelijk over een V12 en heeft een vermogen van zo'n 1.160 pk. De auto is ook een hybride, en beschikt over een batterijsysteem, al is dit niet te vergelijken met het door Verstappen gehate systeem wat momenteel in de Formule 1 wordt gebruikt. De auto is ook zeker geen koopje, want de nieuwprijs bedroeg zo'n 3 miljoen euro. Over een aantal jaren zal de wagen waarschijnlijk wel iets meer miljoenen waard zijn. Het is overigens ook een echte racewagen, want Aston Martin zet een iets aangepaste versie van de Valkyrie in in het WEC.