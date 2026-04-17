Ferrari lijkt een flinke stap te willen zetten in de jacht op succes. Volgens geluiden uit de paddock staat er voor de Grand Prix van Miami een omvangrijk updatepakket op de planning, waarbij zelfs de helft van de auto onder handen wordt genomen.

De Italiaanse renstal zou de upgrades eerst uitgebreid willen testen tijdens een speciale filmdag op Monza, nog vóór het raceweekend in de Verenigde Staten. Het goed ingevoerde AutoRacer zette op een rijtje waar Ferrari de SF-26 gaat aanpassen met oog op het restant van het Formule 1-seizoen.

Grote update moet Ferrari terug naar voren brengen

De geplande update is allesbehalve klein. Ferrari zou onder meer een nieuwe voorvleugel introduceren, terwijl ook de achtervleugel wordt aangepakt. Daarnaast wordt er gewerkt aan een aangepaste uitlaat met blaasfunctie, wat invloed kan hebben op de aerodynamica van de wagen.

Ook op het gebied van gewicht wil Ferrari stappen zetten. De renstal mikt op een lichtere auto, wat direct moet bijdragen aan betere prestaties en meer flexibiliteit in de afstelling. Het onderstreept hoe serieus de Scuderia de achterstand wil aanpakken.

Testmoment in Monza als cruciale voorbereiding

Voordat de updates daadwerkelijk hun debuut maken tijdens de Grand Prix van Grand Prix van Miami, wil Ferrari alles eerst finetunen in Monza. Op 22 april staat er een filmdag gepland, waar het team waardevolle data kan verzamelen zonder direct onder raceomstandigheden te opereren.

Die testdag moet duidelijk maken of Ferrari met deze ingreep echt een sprong kan maken richting de top. De verwachtingen zijn hooggespannen, want met zo’n ingrijpend pakket ligt de lat automatisch een stuk hoger voor de Italiaanse grootmacht.