Mercedes gewaarschuwd: Ferrari neemt drastisch aangepaste SF-26 mee naar Miami

Ferrari lijkt een flinke stap te willen zetten in de jacht op succes. Volgens geluiden uit de paddock staat er voor de Grand Prix van Miami een omvangrijk updatepakket op de planning, waarbij zelfs de helft van de auto onder handen wordt genomen.

De Italiaanse renstal zou de upgrades eerst uitgebreid willen testen tijdens een speciale filmdag op Monza, nog vóór het raceweekend in de Verenigde Staten. Het goed ingevoerde AutoRacer zette op een rijtje waar Ferrari de SF-26 gaat aanpassen met oog op het restant van het Formule 1-seizoen.

Grote update moet Ferrari terug naar voren brengen

De geplande update is allesbehalve klein. Ferrari zou onder meer een nieuwe voorvleugel introduceren, terwijl ook de achtervleugel wordt aangepakt. Daarnaast wordt er gewerkt aan een aangepaste uitlaat met blaasfunctie, wat invloed kan hebben op de aerodynamica van de wagen.

Ook op het gebied van gewicht wil Ferrari stappen zetten. De renstal mikt op een lichtere auto, wat direct moet bijdragen aan betere prestaties en meer flexibiliteit in de afstelling. Het onderstreept hoe serieus de Scuderia de achterstand wil aanpakken.

Testmoment in Monza als cruciale voorbereiding

Voordat de updates daadwerkelijk hun debuut maken tijdens de Grand Prix van Grand Prix van Miami, wil Ferrari alles eerst finetunen in Monza. Op 22 april staat er een filmdag gepland, waar het team waardevolle data kan verzamelen zonder direct onder raceomstandigheden te opereren.

Die testdag moet duidelijk maken of Ferrari met deze ingreep echt een sprong kan maken richting de top. De verwachtingen zijn hooggespannen, want met zo’n ingrijpend pakket ligt de lat automatisch een stuk hoger voor de Italiaanse grootmacht.

 

 

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Plextor

    Posts: 115

    Waarschijnlijk brengt iedereen een update mee en is er niets veranderd

    • + 1
    • 17 apr 2026 - 09:31
  • Flexwing

    Posts: 342

    Wel te hopen dat regels veranderen anders is er weer geen zak aan.

    • + 0
    • 17 apr 2026 - 09:42
  • DutchTifosi

    Posts: 2.846

    Na 10 flessen van hopium denk ik aan een McLaren 2024 scenario toen de auto in Miami zoveel is verbeterd dat het serieuze plaagstootjes kon uitdelen aan Max en Red Bull.

    • + 0
    • 17 apr 2026 - 10:11
  • Larry Perkins

    Posts: 64.392

    Wie schuiven er aan bij de persco's?

    • + 0
    • 17 apr 2026 - 11:04
  • gridiron

    Posts: 3.357

    "goed ingevoerde" ?

    • + 0
    • 17 apr 2026 - 12:12

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.574
  • Podiums 133
  • Grand Prix 235
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

