Max Verstappen gaat dit weekend op jacht naar nieuwe successen op de Nürburgring Nordschleife. Hij deelt zijn auto dit weekend met een nieuwe teamgenoot: Lucas Auer. De Oostenrijker is enorm onder de indruk van Verstappen.

Verstappen en Auer namen het in de opstapklassen nog tegen elkaar op, maar zullen nu samen gaan jagen op succes op het uitdagendste circuit ter wereld. Ze nemen deel aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring, en dat betekent dat ze aan de bak moeten gaan. Het is de eerste keer dat ze een auto delen, dus ze moeten zich nog goed afstemmen op elkaar.

Hoe kijkt Auer naar de samenwerking met Verstappen?

Auer is nu al onder de indruk, zo laat hij weten in een interview met het Duitse F1-Insider: "Voor mij persoonlijk is het natuurlijk ongelooflijk om de auto te mogen delen met hem. Je ziet gewoon één-op-één de data en de werkwijze van een viervoudig wereldkampioen uit de Formule 1."

Auer heeft veel meer ervaring in GT3's dan Verstappen, maar hij stelt dat er alsnog enorm veel valt te leren van de Nederlandse superster: "Ik kijk naar alles en ik geniet van elke minuut. Uiteindelijk valt er altijd iets te ontdekken."

Waarom is deze race zo belangrijk?

Verstappen en Auer worden dit weekend in het diepe gegooid, want ze kunnen tijdens de race van zaterdag direct in het donker rijden.

Op de lastige Nordschleife vormt dit volgens Auer een extra uitdaging: "Het nachtelijke rijden is uitdagend. Vooral de eerste twee rondjes zijn best moeilijk, daarna wen je er wel aan. Maar de Nordschleife is door zijn lengte nog extra bijzonder bij duisternis."

Auer vindt de kwalificatieraces ook belangrijk, want de volgende race is de 24-uursrace: "Dit is de laatste generale repetitie voor de grote race. Ronden rijden, de juiste afstelling vinden. Dat is nu allemaal extreem belangrijk."

Wie zitten er verder in het team?

Verstappen en Auer delen hun auto tijdens de 24 uur van de Nürburgring met Daniel Juncadella en Jules Gounon. Ze ontbreken dit weekend vanwege verplichtingen in het WEC.