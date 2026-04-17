user icon
icon

Nieuwe teamgenoot Verstappen doet boekje open over Nürburgring-avontuur

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Nieuwe teamgenoot Verstappen doet boekje open over Nürburgring-avontuur

Max Verstappen gaat dit weekend op jacht naar nieuwe successen op de Nürburgring Nordschleife. Hij deelt zijn auto dit weekend met een nieuwe teamgenoot: Lucas Auer. De Oostenrijker is enorm onder de indruk van Verstappen.

Verstappen en Auer namen het in de opstapklassen nog tegen elkaar op, maar zullen nu samen gaan jagen op succes op het uitdagendste circuit ter wereld. Ze nemen deel aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring, en dat betekent dat ze aan de bak moeten gaan. Het is de eerste keer dat ze een auto delen, dus ze moeten zich nog goed afstemmen op elkaar.

Hoe kijkt Auer naar de samenwerking met Verstappen?

Auer is nu al onder de indruk, zo laat hij weten in een interview met het Duitse F1-Insider: "Voor mij persoonlijk is het natuurlijk ongelooflijk om de auto te mogen delen met hem. Je ziet gewoon één-op-één de data en de werkwijze van een viervoudig wereldkampioen uit de Formule 1."

Auer heeft veel meer ervaring in GT3's dan Verstappen, maar hij stelt dat er alsnog enorm veel valt te leren van de Nederlandse superster: "Ik kijk naar alles en ik geniet van elke minuut. Uiteindelijk valt er altijd iets te ontdekken."

Waarom is deze race zo belangrijk?

Verstappen en Auer worden dit weekend in het diepe gegooid, want ze kunnen tijdens de race van zaterdag direct in het donker rijden.

Op de lastige Nordschleife vormt dit volgens Auer een extra uitdaging: "Het nachtelijke rijden is uitdagend. Vooral de eerste twee rondjes zijn best moeilijk, daarna wen je er wel aan. Maar de Nordschleife is door zijn lengte nog extra bijzonder bij duisternis."

Auer vindt de kwalificatieraces ook belangrijk, want de volgende race is de 24-uursrace: "Dit is de laatste generale repetitie voor de grote race. Ronden rijden, de juiste afstelling vinden. Dat is nu allemaal extreem belangrijk."

Wie zitten er verder in het team?

Verstappen en Auer delen hun auto tijdens de 24 uur van de Nürburgring met Daniel Juncadella en Jules Gounon. Ze ontbreken dit weekend vanwege verplichtingen in het WEC.

The Wolf

Posts: 629

waarom doet ie een boekje open, laat dicht

  • 1
  • 17 apr 2026 - 14:43
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Lucas Auer Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (8)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 629

    waarom doet ie een boekje open, laat dicht

    • + 1
    • 17 apr 2026 - 14:43
    • Golf-GTI

      Posts: 1.728

      Na ja het was ook maar een schriftje

      • + 1
      • 17 apr 2026 - 15:11
    • Need5Speed

      Posts: 3.699

      Goed boek dat "In de ban van de Nürburgring".

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 16:07
    • Need5Speed

      Posts: 3.699

      Maxo Balings en zijn trouwe tuinman Luuks Gewisses brengen de driepuntige ster naar de Doemburg terwijl die 2 andere hobbits elders verplichtingen hebben..

      • + 1
      • 17 apr 2026 - 16:13
  • Larry Perkins

    Posts: 64.411

    Hou nou maar eens op met die flauwekul van "nieuwe teamgenoot" in de kop, zelfs @Ouw weet nu wel dat dat Lucas Auer is...

    • + 0
    • 17 apr 2026 - 16:16
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.048

      Dat zit er dik in dat ik dat wel in de gaten had.

      De nieuwe teamgenoot van Max bij Redbull mag niets zeggen van de top.

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 16:19
  • HartDeco

    Posts: 13

    Een boekje over iemand open doen is iets negatiefs. Click bait ook.

    • + 0
    • 17 apr 2026 - 18:45
  • Pietje Bell

    Posts: 34.351

    Aangezien het filter al een hele tijd niet nagekeken is hier dan maar de korte linken
    van waar alles morgen en overmorgen te zien is.


    Kwali Duits: https://youtu.be/j6Jg6ehE-kg

    Race 1 Engels: https://youtu.be/1A0ixu7Rias

    Kwali Duits: https://youtu.be/vtt56qfj6ug

    Topkwali Engels: https://youtu.be/DirMEg7kQ-c

    Race 2 Engels: https://youtu.be/N39NJK3G75Q

    • + 0
    • 17 apr 2026 - 18:55

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

Max Verstappen
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar