Stefano Domenicali hoopt dat Max Verstappen ook de komende jaren actief blijft in de Formule 1. De CEO van de sport spreekt van ‘constructieve gesprekken’ met de Nederlander en benadrukt dat een negatieve benadering niemand vooruithelpt. Tegelijkertijd blijft het nieuwe reglement onderwerp van discussie, met Verstappen als een van de meest uitgesproken critici.

Hoewel de Formule 1 wijst op sterke cijfers – van bezoekersaantallen tot tv-kijkers – klinkt er vanuit de paddock en onder fans steeds meer kritiek. Verstappen trok al in een vroeg stadium aan de bel en liet ook na de eerste tests weinig ruimte voor twijfel over zijn standpunt.

Domenicali ziet verandering in aanpak Verstappen

Domenicali steekt zijn waardering voor Verstappen niet onder stoelen of banken. “Ik heb veel respect voor Max en spreek hem regelmatig. Hij is iemand met een uitgesproken mening, maar dat maakt hem ook waardevol in de discussies die we voeren”, legt de Italiaan uit. “Hij denkt kritisch mee en dat helpt ons om de sport verder te verbeteren.”

Volgens Domenicali is het bovendien belangrijk om de context van het reglement te blijven zien. “We moeten niet vergeten waarom we ooit voor deze richting hebben gekozen. Als je dat startpunt uit het oog verliest, begrijp je het grotere geheel niet meer”, stelt hij. “Dat neemt niet weg dat sommige punten van kritiek terecht zijn en dat we daar samen naar moeten kijken.”

‘Formule 1 moet boven individuen uitstijgen’

De F1-voorman benadrukt dat de sport altijd groter is dan de personen die erin actief zijn. “De Formule 1 bestaat al decennia lang en heeft al heel wat grote namen zien komen en gaan. De sport blijft echter overeind en blijft zich ontwikkelen”, aldus Domenicali. “Dat is iets wat iedereen moet beseffen.”

Tegelijk begrijpt hij de steun voor Verstappen, maar plaatst hij die in perspectief. “In Nederland is het logisch dat bijna iedereen achter Max staat, maar wij moeten naar het wereldwijde plaatje kijken. We hebben een enorme fanbase en dragen daar verantwoordelijkheid voor”, zegt hij. Over de toekomst van de Nederlander blijft hij hoopvol: “Max is een viervoudig wereldkampioen en een van de besten ooit. Ik hoop echt dat hij blijft, want de Formule 1 heeft zulke coureurs nodig. Maar uiteindelijk draait het om samenwerking en een constructieve houding, niet om confrontatie.”