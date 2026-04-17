Domenicali om de tafel met Verstappen: "Ik wil dat Max blijft"

Stefano Domenicali hoopt dat Max Verstappen ook de komende jaren actief blijft in de Formule 1. De CEO van de sport spreekt van ‘constructieve gesprekken’ met de Nederlander en benadrukt dat een negatieve benadering niemand vooruithelpt. Tegelijkertijd blijft het nieuwe reglement onderwerp van discussie, met Verstappen als een van de meest uitgesproken critici.

Hoewel de Formule 1 wijst op sterke cijfers – van bezoekersaantallen tot tv-kijkers – klinkt er vanuit de paddock en onder fans steeds meer kritiek. Verstappen trok al in een vroeg stadium aan de bel en liet ook na de eerste tests weinig ruimte voor twijfel over zijn standpunt.

Domenicali ziet verandering in aanpak Verstappen

Domenicali steekt zijn waardering voor Verstappen niet onder stoelen of banken. “Ik heb veel respect voor Max en spreek hem regelmatig. Hij is iemand met een uitgesproken mening, maar dat maakt hem ook waardevol in de discussies die we voeren”, legt de Italiaan uit. “Hij denkt kritisch mee en dat helpt ons om de sport verder te verbeteren.”

Volgens Domenicali is het bovendien belangrijk om de context van het reglement te blijven zien. “We moeten niet vergeten waarom we ooit voor deze richting hebben gekozen. Als je dat startpunt uit het oog verliest, begrijp je het grotere geheel niet meer”, stelt hij. “Dat neemt niet weg dat sommige punten van kritiek terecht zijn en dat we daar samen naar moeten kijken.”

‘Formule 1 moet boven individuen uitstijgen’

De F1-voorman benadrukt dat de sport altijd groter is dan de personen die erin actief zijn. “De Formule 1 bestaat al decennia lang en heeft al heel wat grote namen zien komen en gaan. De sport blijft echter overeind en blijft zich ontwikkelen”, aldus Domenicali. “Dat is iets wat iedereen moet beseffen.”

Tegelijk begrijpt hij de steun voor Verstappen, maar plaatst hij die in perspectief. “In Nederland is het logisch dat bijna iedereen achter Max staat, maar wij moeten naar het wereldwijde plaatje kijken. We hebben een enorme fanbase en dragen daar verantwoordelijkheid voor”, zegt hij. Over de toekomst van de Nederlander blijft hij hoopvol: “Max is een viervoudig wereldkampioen en een van de besten ooit. Ik hoop echt dat hij blijft, want de Formule 1 heeft zulke coureurs nodig. Maar uiteindelijk draait het om samenwerking en een constructieve houding, niet om confrontatie.”

  • Larry Perkins

    Posts: 64.394

    Domenicali om de tafel met Verstappen: "Ik wil dat Max blijft."

    Helaas voor Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1, had Max na het voorgerecht al gegeten en gedronken en scheurde weg in zijn Mercedes-AMG GT3...

    • + 3
    • 17 apr 2026 - 12:13
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.039

    "Domenicali om de tafel met Verstappen: "Ik wil dat Max blijft"

    Dat Stefano dit zegt onder druk van Jos wordt niet duidelijk, maar ik vermoed van wel.

    • + 1
    • 17 apr 2026 - 12:30
  • Snelrondje

    Posts: 8.996

    Domenicali gaat op glad ijs. Natuurlijk is de soort groter dan een coureur. Maar blijft wel afhankelijk van de fans. Zodra er 30% minder toeschouwers komen omdat de kwaliteit niet meer in verhouding tot de kosten zijn, komen circuits in problemen. Oude circuits voldoen niet meer omdat rechte stukken te lang worden. Dus investeringen en wellicht lagere inkomsten. Circuits zijn afgelopen jaren behoorlijk uitgenepen door de F1. Daarnaast waarschijnlijk een afname van het aantal verkochte tv abonnementen. De sport wordt meer elektrisch, dus op termijn ook minder sponsoring door oliemaatschappijen. De sport is ook groter dan de FIA en Liberty. Uiteindelijk draait het circus om de gunsten van de fans.

    • + 3
    • 17 apr 2026 - 12:42
  • Nomar

    Posts: 860

    Die wereldwijde fanbase is behoorlijk aan het afbrokkelen Stefano, ik zou mij daar maar druk over maken.

    • + 1
    • 17 apr 2026 - 12:55
  • 919

    Posts: 4.274

    Ik wil de formule zo houden, want die is fantastisch.
    Coureurs en fan moeten niet zo zeiken, die snappen er niks van. Ook Max moet niet zo zeiken.

    Maar ik heb hem wel nodig, dus hij moet blijven, om de kijkcijfers hoog te houden...

    You can't have the cake, and eat it to.

    Buigen kreng!

    • + 0
    • 17 apr 2026 - 13:07

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

