Max Verstappen heeft iets meer duidelijkheid gegeven over de gesprekken die plaatsvinden tussen de coureurs en de F1-top. Het is immers geen geheim dat Verstappen allesbehalve een fan is van de nieuwe regels, en hij stelt nu dat er iets fundamenteel fout zit met deze reglementen.

Verstappen maakte er tijdens de eerste drie races van het seizoen geen geheim van: hij is niet blij met de nieuwe regels. Hij haalde meerdere keren hard uit, en stelde zelfs dat hij gaat nadenken over zijn toekomst in de sport. Inmiddels lijkt het erop dat hij de sport niet de rug toe wil keren, maar dat hij wel wil dat er iets gaat veranderen. Het feit dat coureurs niet meer vol kunnen pushen, zorgt immers voor veel frustratie.

Wat gebeurt er achter de schermen?

Tijdens het veelbesproken Viaplay-evenement in het theater in Amsterdam, ging Verstappen dieper in op de situatie. Hij legt uit dat de coureurs in gesprek zijn met de FIA en de F1-top: "Dat we praten is al een vooruitgang. Het probleem is alleen dat je deze reglementen wel een beetje aan kunt passen, maar fundamenteel gezien zit er iets fout. Dat zal niet iedereen publiekelijk toegeven, maar het is wel zo."

Verstappen spreekt zich achter de schermen fel uit, en hij doet er alles aan om een verandering te forceren: "Ik probeer het gewoon aan te passen. Ook al stop ik er over een paar jaar mee, ik wil wel gewoon dat het een fatsoenlijke sport blijft."

Wat moet er veranderen?

Verstappen sprak tijdens het evenement in Amsterdam niet hardop uit dat hij door wil gaan met de sport. Hij liet wel doorschemeren dat er werk moet worden gemaakt van zijn kritiekpunten: "Er moet wel iets veranderen." En als Verstappen dan wordt gevraagd wát er moet veranderen, verschijnt er een grijns op zijn gezicht: "Dan zou ik ervoor kiezen dat de V10- of V8-motoren terugkomen."

Verstappen kan zich nu weer laten zien, want hij komt dit weekend in actie op de Nürburgring Nordschleife.