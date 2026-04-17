Verstappen onthult hoe er achter de schermen wordt gedacht over F1-regels

Verstappen onthult hoe er achter de schermen wordt gedacht over F1-regels

Max Verstappen heeft iets meer duidelijkheid gegeven over de gesprekken die plaatsvinden tussen de coureurs en de F1-top. Het is immers geen geheim dat Verstappen allesbehalve een fan is van de nieuwe regels, en hij stelt nu dat er iets fundamenteel fout zit met deze reglementen.

Verstappen maakte er tijdens de eerste drie races van het seizoen geen geheim van: hij is niet blij met de nieuwe regels. Hij haalde meerdere keren hard uit, en stelde zelfs dat hij gaat nadenken over zijn toekomst in de sport. Inmiddels lijkt het erop dat hij de sport niet de rug toe wil keren, maar dat hij wel wil dat er iets gaat veranderen. Het feit dat coureurs niet meer vol kunnen pushen, zorgt immers voor veel frustratie.

Wat gebeurt er achter de schermen?

Tijdens het veelbesproken Viaplay-evenement in het theater in Amsterdam, ging Verstappen dieper in op de situatie. Hij legt uit dat de coureurs in gesprek zijn met de FIA en de F1-top: "Dat we praten is al een vooruitgang. Het probleem is alleen dat je deze reglementen wel een beetje aan kunt passen, maar fundamenteel gezien zit er iets fout. Dat zal niet iedereen publiekelijk toegeven, maar het is wel zo."

Verstappen spreekt zich achter de schermen fel uit, en hij doet er alles aan om een verandering te forceren: "Ik probeer het gewoon aan te passen. Ook al stop ik er over een paar jaar mee, ik wil wel gewoon dat het een fatsoenlijke sport blijft."

Wat moet er veranderen?

Verstappen sprak tijdens het evenement in Amsterdam niet hardop uit dat hij door wil gaan met de sport. Hij liet wel doorschemeren dat er werk moet worden gemaakt van zijn kritiekpunten: "Er moet wel iets veranderen." En als Verstappen dan wordt gevraagd wát er moet veranderen, verschijnt er een grijns op zijn gezicht: "Dan zou ik ervoor kiezen dat de V10- of V8-motoren terugkomen."

Verstappen kan zich nu weer laten zien, want hij komt dit weekend in actie op de Nürburgring Nordschleife.

Need5Speed

Posts: 3.695

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (14)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 342

    Ik ben voor de V10 motor laten komen zou top zijn.

    • + 1
    • 17 apr 2026 - 09:40
    • Beri

      Posts: 6.871

      Gaat niet gebeuren. Een V8 turbo motor zonder hybride elementen is het meest waarschijnlijk.

      • + 1
      • 17 apr 2026 - 09:52
    • schwantz34

      Posts: 41.909

      @Beri Waar kan ik tekenen?

      • + 3
      • 17 apr 2026 - 10:07
    • Robin

      Posts: 3.178

      Ik teken ook graag maar dan zonder turbo.
      Toerental wordt altijd minder met turbo’s

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 10:47
    • Beri

      Posts: 6.871

      De (grote hoeveelheid aan) hybride elementen kunnen wel beperkt of afgeschaft worden, maar dan moet er wel iets tegenover staan voor de fabrikanten; en dat is dat de turbo blijft. Deze is inmiddels gemeengoed bij straat autos, dus dat is logisch. Hoe graag ik zelf ook geen turbo geluid zou willen, het is niet realistisch dat we daar ooit nog van af raken.

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 11:39
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.039

      Of zullen we voor het geluid dan maar voor de Mazda R26B vier rotor wankelmotor gaan die in de 787B ligt?.....ja toch!

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 12:42
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.039

    Max: "Ik ga weg.
    Max: "Ik denk dat ik blijf.
    Max: "Ik weet het nog niet zeker.
    Max: "Ik blijf tot eind 2028.
    Max: "Ik twijfel.
    Max: "Ik heb te vroeg gepraat.
    Max: "Ik......

    Het is maar goed dat Max geen blad voor de mond neemt en zegt waar het op staat....dan is het voor iedereen duidelijk....toch?

    • + 0
    • 17 apr 2026 - 09:45
    • schwantz34

      Posts: 41.909

      1 dimg is 100% zeker, Max kan weer lekker vol pushen dit weekend!

      • + 6
      • 17 apr 2026 - 10:00
    • Need5Speed

      Posts: 3.695

      Probeer jij of Max blijft of niet nu los te koppelen van of en hoe de Formule 1 de regels gaat wijzigen?

      • + 7
      • 17 apr 2026 - 10:03
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.039

      Nee hoor.
      Het staat gewoon in het item....en vorige berichten.

      Dit is/was 'n samenvatting.

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 11:11
    • Larry Perkins

      Posts: 64.394

      Dat is geen samenvatting van quotes van Max maar een samenvatting van geroeptoeter van nep-analisten die doen alsof ze weten hoe Max erover denkt.

      Dus overal waar Max staat in jouw samenvatting moet je die naam veranderen in de naam van een prut-analist...

      • + 6
      • 17 apr 2026 - 11:30
  • Pietje Bell

    Posts: 34.342

    viaplayracingnl
    Gisteravond was de theatershow en dit was Max vlak ervoor 🤩

    Helemaal cool, calm & collected precies zoals we hem kennen💪

    Vanavond om 20:00 is ‘Een avond met Max’ exclusief te zien op Viaplay

    www.instagram.com/p/DXOZ1nuDLn-/

    [Vermeulen was er zo te zien ook bij.]

    Is nog nergens te zien op hun site. Wel staat dit onder het kopje "FILM".

    viaplay.com/movies(...)max-verstappen-2026

    • + 2
    • 17 apr 2026 - 11:02
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.091

    V10 motor? Mijn stem heeft hij gelijk!

    • + 1
    • 17 apr 2026 - 12:14

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

