Max Verstappen is begonnen aan zijn nieuwe avontuur op de Nürburgring Nordschleife. De training voorafgaand aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring is van start gegaan, en voor Verstappen is dit het uitgelezen moment om weer in actie te komen.

Verstappen was gisteravond nog in Amsterdam, waar hij zich meldde in een theater voor speciale opnames van Viaplay. Na de gezellige avond spoedde hij zich richting Schiphol, en vloog hij direct naar Duitsland waar hij dit weekend twee 4-uursraces voor zijn rekening zal nemen. Hij deelt zijn Mercedes-AMG GT3-bolide met de Oostenrijker Lucas Auer. Zijn andere teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella zijn vanwege verplichtingen in het WEC afwezig.

Wat gaat er vandaag gebeuren?

Verstappen krijgt vandaag de kans om voor het eerst dit weekend weer de nodige meters te maken op de Nürburgring. Tijdens zijn eerdere deelnames aan de NLS kon hij al veel eerder op de dag de baan betreden, maar aangezien het hier om de officiële kwalificatieraces gaat, ziet de weekendplanning er iets anders uit.

Verstappen zal vandaag weer kennis willen maken met de auto, en weet dat de weersomstandigheden heel anders zijn dan tijdens zijn laatste ritje op de Ring. Enkele weken geleden werkte hij namelijk een testdag af op de Nürburgring, maar toen was het veel kouder en sneeuwde het zelfs.

Wat staat er verder op de planning?

Verstappen zal morgen moeten deelnemen aan de kwalificatie, waarna de eerste 4-uursrace van het weekend in de avonduren op het programma staat. Voor Verstappen is dit de uitgelezen kans om te rijden in het donker, iets wat hij nog niet eerder heeft gedaan. Voor zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring, is dit echter wel van belang. Op zondag staat de tweede 4-uursrace van het weekend op het programma, maar deze wordt wel onder het daglicht verreden.

Volgende maand staat de 24 uur van de Nürburgring op het programma, het wordt dé kans voor Verstappen om te jagen op nog meer zilverwerk.