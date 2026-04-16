Jos Verstappen heeft gereageerd op een opvallende bewering van Jack Plooij. De verslaggever van Ziggo Sport suggereerde dat Max Verstappen gaat overstappen naar Mercedes, en dat hij dit uit de mond van Jos heeft genomen. Volgens Verstappen senior is dit echter grote onzin.

De toekomst van Max Verstappen is een heet onderwerp in de Formule 1-wereld, en iedereen lijkt er zijn plasje over te willen doen. Het onderwerp werd dan ook uitgebreid besproken in het Race Café op Ziggo Sport, waar Plooij aan tafel zat. De voormalig pitreporter gooide daar een sterk verhaal op tafel, en stelde dat hij samen met Robert Doornbos achter Verstappen senior in de pitbox had gestaan, en dat hij had gezegd dat ze naar Mercedes gaan overstappen.

Hoe reageert Jos Verstappen?

Plooijs woorden werden direct opgepikt, en gingen al snel het internet over. Zijn uitspraken belandden ook op Instagram, waar Jos Verstappen ze ook zag langskomen. Hij plaatste een reactie onder de post, en hij kan zich duidelijk niet vinden in de woorden van Plooij: "Dan moet je toch even naar een hoorspecialist gaan. Of even zijn oren laten uitspuiten."

Verstappens reactie levert hem veel likes op, maar daar zal het hem vermoedelijk niet omgaan. Jos Verstappen reageert vaker op sociale media op uitspraken van analisten en verslaggevers. Eerder deze week haalde hij bijvoorbeeld uit naar Ralf Schumacher, die beweerde dat het vertrek van Helmut Marko de positie van Max Verstappen binnen Red Bull had verzwakt.

Waarom de geruchten voorlopig niet verdwijnen

De situatie in de Formule 1 en bij Red Bull Racing zorgen ervoor dat er nu veel geruchten over de toekomst van Verstappen rondgaan. Hij stelde zelf dat hij gaat nadenken over zijn toekomst in de sport, maar Jos Verstappen stelde daarna dat hij niet verwacht dat zijn zoon echt gaat stoppen. De geruchten blijven echter komen, en sommigen denken zelfs dat Verstappen nu een sabbatical gaat nemen. Duidelijkheid is er echter niet, waardoor de verhalen maar blijven komen.