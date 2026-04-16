Jos Verstappen haalt genadeloos uit naar Jack Plooij

Jos Verstappen heeft gereageerd op een opvallende bewering van Jack Plooij. De verslaggever van Ziggo Sport suggereerde dat Max Verstappen gaat overstappen naar Mercedes, en dat hij dit uit de mond van Jos heeft genomen. Volgens Verstappen senior is dit echter grote onzin.

De toekomst van Max Verstappen is een heet onderwerp in de Formule 1-wereld, en iedereen lijkt er zijn plasje over te willen doen. Het onderwerp werd dan ook uitgebreid besproken in het Race Café op Ziggo Sport, waar Plooij aan tafel zat. De voormalig pitreporter gooide daar een sterk verhaal op tafel, en stelde dat hij samen met Robert Doornbos achter Verstappen senior in de pitbox had gestaan, en dat hij had gezegd dat ze naar Mercedes gaan overstappen.

Meer over Jos Verstappen Plooij stelt: "Verstappen heeft al getekend bij Mercedes"

Plooij stelt: "Verstappen heeft al getekend bij Mercedes"

14 apr
 Jos Verstappen neemt belangrijk besluit over rallytoekomst

Jos Verstappen neemt belangrijk besluit over rallytoekomst

15 apr

Hoe reageert Jos Verstappen?

Plooijs woorden werden direct opgepikt, en gingen al snel het internet over. Zijn uitspraken belandden ook op Instagram, waar Jos Verstappen ze ook zag langskomen. Hij plaatste een reactie onder de post, en hij kan zich duidelijk niet vinden in de woorden van Plooij: "Dan moet je toch even naar een hoorspecialist gaan. Of even zijn oren laten uitspuiten."

Verstappens reactie levert hem veel likes op, maar daar zal het hem vermoedelijk niet omgaan. Jos Verstappen reageert vaker op sociale media op uitspraken van analisten en verslaggevers. Eerder deze week haalde hij bijvoorbeeld uit naar Ralf Schumacher, die beweerde dat het vertrek van Helmut Marko de positie van Max Verstappen binnen Red Bull had verzwakt.

Waarom de geruchten voorlopig niet verdwijnen

De situatie in de Formule 1 en bij Red Bull Racing zorgen ervoor dat er nu veel geruchten over de toekomst van Verstappen rondgaan. Hij stelde zelf dat hij gaat nadenken over zijn toekomst in de sport, maar Jos Verstappen stelde daarna dat hij niet verwacht dat zijn zoon echt gaat stoppen. De geruchten blijven echter komen, en sommigen denken zelfs dat Verstappen nu een sabbatical gaat nemen. Duidelijkheid is er echter niet, waardoor de verhalen maar blijven komen.

  • f(1)orum

    Posts: 9.988

    Volgens Jos moet Plooij gewoon eerst even de feiten jacken.

    • + 2
    • 16 apr 2026 - 12:52
  • Need5Speed

    Posts: 3.686

    Daar staat Jack toch mooi met een mond vol tanden.

    • + 3
    • 16 apr 2026 - 12:58
  • Larry Perkins

    Posts: 64.353

    Krijg nou tieten!

    Dat is wel een zeer korte en bondige reactie van Jos...

    • + 1
    • 16 apr 2026 - 12:58
  • DutchTifosi

    Posts: 2.845

    Een van de weinige keren dat ik aan de kant van Jos sta ;)

    • + 0
    • 16 apr 2026 - 12:59
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.032

    Ik kan nu wel 'n geintje maken over Jos en zijn knuppel, maar dat doe ik in dit geval niet.

    • + 1
    • 16 apr 2026 - 13:02
    • Larry Perkins

      Posts: 64.353

      Je verrekt het gewoon om de knuppel uit het hoenderhok te halen...

      • + 2
      • 16 apr 2026 - 13:09
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.032

    Ik ben het aan mezelf verplicht om er toch iets van te zeggen.

    Jos is op weg naar de Ziggo studio om Jack Plooij ff 'n flinke afranseling te geven....pats, tegen Plooij z'n oren...
    "Geeft niets, die moesten toch uitgespoten worden"...aldus Jos.

    • + 2
    • 16 apr 2026 - 13:06
  • Ferrari412T1

    Posts: 507

    Dat was gewoon te verwachten dat Plooij weer wat onnozels de wereld ingooide. Kap maar gewoon met die onzin en zie maar wat er gaat gebeuren.

    • + 2
    • 16 apr 2026 - 13:12

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

