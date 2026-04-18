Nürburgring-comeback Verstappen kan het water vallen

Nürburgring-comeback Verstappen kan het water vallen

Max Verstappen gaat vanavond op jacht naar nieuwe successen op de Nürburgring Nordschleife. Hij neemt dit weekend deel aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring, en de kans is aanwezig dat het vanavond tijdens de eerste race gaat regenen.

Voor Verstappen en zijn teamgenoot Lucas Auer gelden de kwalificatieraces van dit weekend als de laatste voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring, die volgende maand op het programma staat. Verstappen krijgt vandaag ook de kans om kennis te maken met het racen in het donker, aangezien de 4-uursrace om 17:30 van start gaat.

Wat hangt er in de lucht?

Verstappen zal vrijwel zeker in het donker gaan rijden, en hij krijgt mogelijk te maken met het hele pretpakket. De kans is namelijk aannemelijk dat het vanavond gaat regenen op het circuit in de Duitse Eifel. Meerdere weersvoorspellingen laten een grote kans op regen in de avonduren zien, wat er dus voor kan gaan zorgen dat er behoorlijk wat spektakel zal ontstaan.

Het lijkt erop dat het rond 20:00 gaat regenen, wat betekent dat vooral het slot van de race onder natte omstandigheden wordt verreden. De Nürburgring is echter een plek waar het kan spoken, waardoor het zomaar kan voorkomen dat het ene gedeelte van de baan kletsnat is, terwijl het een paar bochten verder kletsnat is.

Onzekerheid zal niet verdwijnen?

De onvoorspelbaarheid past bij de race, en voor Verstappen is het dan ook een goede voorbereiding op het echte werk van volgende maand. Morgen kan hij samen met zijn teamgenoot Auer weer gaan rijden, aangezien dan de tweede kwalificatierace op het programma staat. Verstappen hoeft hier geen rekening te houden met het donker, want deze race wordt in de middag verreden.

Zoals het er nu uitziet, bestaat er een kans dat het ook tijdens de tweede kwalificatierace gaat regenen. De weergoden op de Nürburgring blijven echter onvoorspelbaar, dus het weerbeeld kan in de komende uren weer snel gaan omslaan.

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (2)

  • mario

    Posts: 15.285

    Nu in de uitverkoop bij de kranenwinkel..... De Max-Valt kranendouche....

    • 18 apr 2026 - 09:39
  • Larry Perkins

    Posts: 64.420

    in

    • 18 apr 2026 - 10:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

