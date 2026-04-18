Max Verstappen zorgt ook dit weekend weer voor een soort volksverhuizing richting de Nürburgring. De Nederlander neemt deel aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring, en hij kwam gisteren in actie tijdens de test- en trainingsessie. Hij vond tussen zijn werkzaamheden door ook nog wat tijd voor de fans.

Waar de paddock in de Formule 1 een soort afgesloten wereld is, is dat op de Nürburgring een ander verhaal. Het is voor fans veel makkelijker om in de buurt van hun helden te komen, en dat betekent dat fans op de uitkijk staan voor als Verstappen zijn gezicht laat zien. Verstappen is de moeilijkste niet, en toen een jonge fan hem benaderde voor een handtekening, ging dat direct de wereld over.

Prachtige beelden

Op de video die momenteel viraal gaat is te zien hoe Verstappen, met bodyguard naast zich, stilstaat zodra hij de jonge fan in het oog krijgt. Het jongetje ontvangt een handtekening van zijn grote held, maar meerdere handtekeningjagers zien direct hun kans en duiken op de situatie. De bewaker van Verstappen moest direct aan de bak, want meerdere mensen duwden hun petjes en papiertjes in het gezicht van de viervoudig wereldkampioen Formule 1.

Wat staat er dit weekend op het spel?

Verstappen wist daarna met moeite zijn weg te vervolgen, maar hij maakte er eerder al geen geheim van dat hij vooral wil genieten van dit avontuur. Voor Verstappen zijn zijn uitstapjes naar de iconische Nürburgring Nordschleife vooral een soort vermaak. Hij bereidt zich voor op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring van volgende maand, waar hij gaat jagen op de zege.

Verstappen gaat vandaag samen met zijn teamgenoot Lucas Auer de eerste kwalificatierace afwerken. Deze 4-uursrace staat vanavond op het programma, en biedt voor Verstappen de uitgelezen kans om meters te maken in het donker. Daarnaast kan hij morgen nog meer meters maken tijdens de tweede 4-uursrace van het weekend.