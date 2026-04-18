Prachtige beelden: Verstappen maakt jonge fan blij om de Nürburgring

Max Verstappen zorgt ook dit weekend weer voor een soort volksverhuizing richting de Nürburgring. De Nederlander neemt deel aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring, en hij kwam gisteren in actie tijdens de test- en trainingsessie. Hij vond tussen zijn werkzaamheden door ook nog wat tijd voor de fans.

Waar de paddock in de Formule 1 een soort afgesloten wereld is, is dat op de Nürburgring een ander verhaal. Het is voor fans veel makkelijker om in de buurt van hun helden te komen, en dat betekent dat fans op de uitkijk staan voor als Verstappen zijn gezicht laat zien. Verstappen is de moeilijkste niet, en toen een jonge fan hem benaderde voor een handtekening, ging dat direct de wereld over.

Prachtige beelden

Op de video die momenteel viraal gaat is te zien hoe Verstappen, met bodyguard naast zich, stilstaat zodra hij de jonge fan in het oog krijgt. Het jongetje ontvangt een handtekening van zijn grote held, maar meerdere handtekeningjagers zien direct hun kans en duiken op de situatie. De bewaker van Verstappen moest direct aan de bak, want meerdere mensen duwden hun petjes en papiertjes in het gezicht van de viervoudig wereldkampioen Formule 1.

Wat staat er dit weekend op het spel?

Verstappen wist daarna met moeite zijn weg te vervolgen, maar hij maakte er eerder al geen geheim van dat hij vooral wil genieten van dit avontuur. Voor Verstappen zijn zijn uitstapjes naar de iconische Nürburgring Nordschleife vooral een soort vermaak. Hij bereidt zich voor op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring van volgende maand, waar hij gaat jagen op de zege.

Verstappen gaat vandaag samen met zijn teamgenoot Lucas Auer de eerste kwalificatierace afwerken. Deze 4-uursrace staat vanavond op het programma, en biedt voor Verstappen de uitgelezen kans om meters te maken in het donker. Daarnaast kan hij morgen nog meer meters maken tijdens de tweede 4-uursrace van het weekend.

Reacties (1)

  • Verstoppen

    Posts: 2.110

    Werkelijk schitterende beelden. Ik denk dat ik voor iedereen spreek als ik zeg dat dit diep ontroert.

    • 18 apr 2026 - 09:58

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
