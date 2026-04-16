Het seizoen 2026 is voor Max Verstappen dramatisch begonnen. De Nederlander stond vorig jaar nog op twee punten van een vijfde wereldtitel op rij, maar moet na drie races vooral achterom kijken. Red Bull Racing worstelt zichtbaar met de nieuwe RB22 en dat vertaalt zich direct in teleurstellende resultaten.

Met een zesde plaats, een uitvalbeurt en een achtste plek is de start van het seizoen allesbehalve wat Verstappen voor ogen had. De nieuwe reglementen - waar de Nederlander al geen fan van is - lijken de Oostenrijkse renstal voorlopig harder te raken dan verwacht. Formule 1-techneuten Mark Hughes en Giorgio Piola legden de pijnpunten van de RB22 zeer uitgebreid uit op F1.com.

Nieuwe RB22 zorgt voor hoofdpijn

De problemen werden extra pijnlijk zichtbaar in Suzuka. Daar reed Verstappen met een zwaar aangepaste versie van de RB22, terwijl teamgenoot Isack Hadjar vasthield aan de oorspronkelijke specificatie. Het contrast was veelzeggend: Hadjar schopte het tot Q3, terwijl Verstappen al in Q2 strandde.

De verschillen tussen beide configuraties onderstrepen dat Red Bull nog zoekende is naar de juiste richting met de auto. De updates lijken voorlopig eerder vragen op te roepen dan antwoorden te geven.

Grote ingrepen, maar weinig resultaat

Voor Suzuka werd de RB22 op meerdere cruciale punten aangepast, met name rond de sidepods en de vloer. De nieuwe vorm van de sidepods moest de koeling verbeteren en de luchtstromen efficiënter maken, terwijl ook de diffuser en ondervloer stevig onder handen werden genomen.

Toch lijken die ingrepen voorlopig niet het gewenste effect te hebben. Binnen het team wordt inmiddels gekeken naar verdere aanpassingen, waaronder een mogelijke verschuiving van de gewichtsverdeling om de balans van de auto te verbeteren.

Het is duidelijk dat Red Bull Racing nog een lange weg te gaan heeft. Pas na verdere ontwikkeling zal blijken of Verstappen zich opnieuw kan mengen in de strijd om de overwinningen.