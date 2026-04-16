Red Bull worstelt: Hierom kan Verstappen zich niet met de top meten

Het seizoen 2026 is voor Max Verstappen dramatisch begonnen. De Nederlander stond vorig jaar nog op twee punten van een vijfde wereldtitel op rij, maar moet na drie races vooral achterom kijken. Red Bull Racing worstelt zichtbaar met de nieuwe RB22 en dat vertaalt zich direct in teleurstellende resultaten.

Met een zesde plaats, een uitvalbeurt en een achtste plek is de start van het seizoen allesbehalve wat Verstappen voor ogen had. De nieuwe reglementen - waar de Nederlander al geen fan van is - lijken de Oostenrijkse renstal voorlopig harder te raken dan verwacht. Formule 1-techneuten Mark Hughes en Giorgio Piola legden de pijnpunten van de RB22 zeer uitgebreid uit op F1.com

Nieuwe RB22 zorgt voor hoofdpijn

De problemen werden extra pijnlijk zichtbaar in Suzuka. Daar reed Verstappen met een zwaar aangepaste versie van de RB22, terwijl teamgenoot Isack Hadjar vasthield aan de oorspronkelijke specificatie. Het contrast was veelzeggend: Hadjar schopte het tot Q3, terwijl Verstappen al in Q2 strandde.

De verschillen tussen beide configuraties onderstrepen dat Red Bull nog zoekende is naar de juiste richting met de auto. De updates lijken voorlopig eerder vragen op te roepen dan antwoorden te geven.

Grote ingrepen, maar weinig resultaat

Voor Suzuka werd de RB22 op meerdere cruciale punten aangepast, met name rond de sidepods en de vloer. De nieuwe vorm van de sidepods moest de koeling verbeteren en de luchtstromen efficiënter maken, terwijl ook de diffuser en ondervloer stevig onder handen werden genomen.

Toch lijken die ingrepen voorlopig niet het gewenste effect te hebben. Binnen het team wordt inmiddels gekeken naar verdere aanpassingen, waaronder een mogelijke verschuiving van de gewichtsverdeling om de balans van de auto te verbeteren.

Het is duidelijk dat Red Bull Racing nog een lange weg te gaan heeft. Pas na verdere ontwikkeling zal blijken of Verstappen zich opnieuw kan mengen in de strijd om de overwinningen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • amigob

    Posts: 464

    Als de auto te zwaar is kun je niet naar gewichts-verdeling kijken

    • + 0
    • 16 apr 2026 - 12:48

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

