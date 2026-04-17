user icon
icon

Norris baart opzien: "Dit maakt het rijden met deze auto's leuker"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris baart opzien: "Dit maakt het rijden met deze auto's leuker"

Lando Norris blijft worstelen met zijn mening over de nieuwe Formule 1-reglementen. De McLaren-coureur uitte eerder stevige kritiek, maar lijkt daar nu deels op terug te komen. In een recente Q&A nuanceert hij zijn standpunten en geeft hij zelfs op bepaalde vlakken Max Verstappen gelijk.

De regerend wereldkampioen ziet zowel positieve als negatieve kanten aan de nieuwe generatie auto’s, waardoor zijn oordeel allesbehalve zwart-wit is. Daar waar hij in het spoor van Max Verstappen nog beweerde dat de F1 van de beste auto's naar de slechtste auto's ooit zijn gegaan, stelt hij nu dat er ook positieve punten zijn. 

Volgens Norris zijn de verschillen met vorig seizoen groot. “Deze auto’s voelen compleet anders aan en zijn een stuk complexer om te begrijpen”, stelt hij. “Sommige aspecten bevallen me, maar er zijn ook dingen waar ik nog niet helemaal mijn draai in vind.”

Toch ziet hij ook duidelijke verbeteringen ten opzichte van 2025. “Vorig jaar had je enorm veel downforce en leek de auto soms bijna op rails te rijden”, legt Norris uit. “Maar als je één fout maakte, was het meteen gedaan. Nu zitten de auto’s vaker op de limiet en kun je ze nog opvangen. Dat maakt het rijden leuker en zorgt er weer voor dat de coureur meer verschil kan maken.”

Kritiek op regels blijft knelpunt

Waar Norris minder enthousiast over is, zijn de regels rondom de krachtbron. “Het probleem zit voor mij niet zozeer in de auto, maar in wat er achter zit”, klinkt het kritisch. “In Japan kreeg ik bijvoorbeeld automatisch extra vermogen op een moment dat ik dat niet wilde. Daardoor moest ik iemand inhalen, maar op het volgende rechte stuk kwam ik juist tekort.”

Volgens de Brit neemt dat een belangrijk deel van de controle weg bij de coureur. “Je wilt zelf bepalen wanneer je die energie gebruikt. Nu voelt het soms alsof het systeem dat voor je doet, en dat is frustrerend.” Tegelijkertijd blijft hij hoopvol. “Er wordt veel over gesproken met de FIA en ik verwacht dat er richting Miami aanpassingen komen.”

Ondanks zijn kritiek sluit Norris positief af. “Uiteindelijk draait het ook om de fans, en die krijgen momenteel wel spannende races te zien”, zegt hij. “Als we de balans vinden tussen techniek en controle voor de coureur, dan hebben we een heel sterk reglement in handen.”

Norris baart opzien met Mario kart sluit positief af (nieuwe high score en het publiek juicht)

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren

Reacties (2)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 20.604

    Ik geloof direct dat de huidige auto’s het racen tov de vorige generatie auto’s een stuk verbeterd heeft.
    Het probleem is dat ze er een draak van een aandrijflijn in hebben gezet, wat al het positive aan deze auto meteen de nek om draait.
    Weet zeker dat als ze de regels aanpassen de coureurs een stuk vrolijker worden om met deze auto’s te racen.

    • + 2
    • 17 apr 2026 - 20:45

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.455
  • Podiums 44
  • Grand Prix 155
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar