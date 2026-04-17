Lando Norris blijft worstelen met zijn mening over de nieuwe Formule 1-reglementen. De McLaren-coureur uitte eerder stevige kritiek, maar lijkt daar nu deels op terug te komen. In een recente Q&A nuanceert hij zijn standpunten en geeft hij zelfs op bepaalde vlakken Max Verstappen gelijk.

De regerend wereldkampioen ziet zowel positieve als negatieve kanten aan de nieuwe generatie auto’s, waardoor zijn oordeel allesbehalve zwart-wit is. Daar waar hij in het spoor van Max Verstappen nog beweerde dat de F1 van de beste auto's naar de slechtste auto's ooit zijn gegaan, stelt hij nu dat er ook positieve punten zijn.

Norris ziet opnieuw rol voor de coureur

Volgens Norris zijn de verschillen met vorig seizoen groot. “Deze auto’s voelen compleet anders aan en zijn een stuk complexer om te begrijpen”, stelt hij. “Sommige aspecten bevallen me, maar er zijn ook dingen waar ik nog niet helemaal mijn draai in vind.”

Toch ziet hij ook duidelijke verbeteringen ten opzichte van 2025. “Vorig jaar had je enorm veel downforce en leek de auto soms bijna op rails te rijden”, legt Norris uit. “Maar als je één fout maakte, was het meteen gedaan. Nu zitten de auto’s vaker op de limiet en kun je ze nog opvangen. Dat maakt het rijden leuker en zorgt er weer voor dat de coureur meer verschil kan maken.”

Kritiek op regels blijft knelpunt

Waar Norris minder enthousiast over is, zijn de regels rondom de krachtbron. “Het probleem zit voor mij niet zozeer in de auto, maar in wat er achter zit”, klinkt het kritisch. “In Japan kreeg ik bijvoorbeeld automatisch extra vermogen op een moment dat ik dat niet wilde. Daardoor moest ik iemand inhalen, maar op het volgende rechte stuk kwam ik juist tekort.”

Volgens de Brit neemt dat een belangrijk deel van de controle weg bij de coureur. “Je wilt zelf bepalen wanneer je die energie gebruikt. Nu voelt het soms alsof het systeem dat voor je doet, en dat is frustrerend.” Tegelijkertijd blijft hij hoopvol. “Er wordt veel over gesproken met de FIA en ik verwacht dat er richting Miami aanpassingen komen.”

Ondanks zijn kritiek sluit Norris positief af. “Uiteindelijk draait het ook om de fans, en die krijgen momenteel wel spannende races te zien”, zegt hij. “Als we de balans vinden tussen techniek en controle voor de coureur, dan hebben we een heel sterk reglement in handen.”