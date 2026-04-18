Nürburgring-kwalificatie Verstappen stilgelegd na zware crash

Nürburgring-kwalificatie Verstappen stilgelegd na zware crash

De kwalificatie voor de eerste kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring is al na een paar minuten stilgelegd. Vlak voordat de equipe van Max Verstappen een tijd kon neerzetten, ging het mis op de Nordschleife en waren er werkzaamheden aan de vangrail nodig.

Het team van Verstappen Racing kwam na een paar minuten de baan op, maar het was al snel voorbij met de pret. Op de Nordschleife maakte een Aston Martin een foutje, waardoor de auto uitbrak en frontaal in de vangrail vloog. Er werd in eerste instantie gekozen voor een plaatselijke gele vlag, waardoor de sessie gewoon door kon gaan. De wedstrijdleiding besloot enkele minuten later in te grijpen, en de sessie werd stilgelegd.

De vangrail moest worden gerepareerd, en dat neemt veel tijd in beslag. Om de coureurs de kans te geven om voluit te kunnen pushen, werd de sessie dus stilgelegd. Normaal gesproken kunnen de sessies op de Nürburgring bij dit soort situaties wel doorgaan, omdat het circuit zeer lang is.

Zat Verstappen al achter het stuur?

Verstappen had zelf nog geen meters gemaakt in de kwalificatiesessie van vandaag. Zijn teamgenoot Lucas Auer kreeg de kans om de sessie af te trappen, en hij was net bezig met zijn opwarmrondjes toen er met de rode vlag werd gezwaaid. Het is de verwachting dat Verstappen later in de sessie weer achter het stuur plaatsneemt. Hoelaat de kwalificatie weer verdergaat, is nog niet duidelijk. De organisatie heeft de tijd, want er zit een gat tussen de race in het voorprogramma en de originele eindtijd.

Wanneer gaat de race van start?

De kwalificatierace staat vanavond pas op het programma, dus voor Verstappen en consorten maakt het weinig uit wat er gaat veranderen. Om 17:30 zal de 4-uursrace van start gaan en dat betekent dat er ook in het donker zal worden gereden. Voor Verstappen is dit een grote kans, want hij heeft nog niet eerder in het donker geracet. Voor zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring is dit echter wel belangrijk. 

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

