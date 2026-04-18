Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

Max Verstappen gaat vandaag weer op jacht naar succes op de Nürburgring Nordschleife. Op het iconische Duitse circuit staat vandaag de eerste kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring op het programma. De race zelf wordt pas aan het einde van de dag verreden, maar de kwalificatie vindt in de ochtenduren plaats.

Kijk hier naar de kwalificatie!

Verstappen begint vandaag aan zijn laatste voorbereidingen op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Samen met Lucas Auer komt hij dit weekend in actie in de Mercedes-AMG GT3 met startnummer 3. Om 08:30 beginnen ze aan de kwalificatie, die zal duren tot 10:00.

De kwalificatie is te volgen via onderstaande livestream, en is alleen beschikbaar met Duits commentaar. Via deze livestream zijn de hele dag alle evenementen op de Nürburgring te volgen, waar ook nog een voorprogramma wordt afgewerkt. Verstappen zal zich eerst op deze kwalificatie gaan focussen, waar hij waarschijnlijk de nodige meters zal gaan maken.

Kijk hier naar de race!

Verstappen en Auer zullen na de kwalificatie genoeg tijd hebben om de data door te nemen, want de kwalificatierace begint pas aan het einde van de middag. Om 17:30 zal er met de vlag worden gezwaaid, en Verstappen krijgt hierdoor de kans om ook in de avonduren te rijden. Hij heeft nog geen meters gemaakt in het donker, en deze vier uur durende race biedt hem de kans om voor het eerst te racen op de Nordschleife in het pikkedonker.

De race is te volgen via Viaplay, maar ook via verschillende livestreams op het internet. Via onderstaande livestream is de volledige race te volgen met Engelstalig commentaar, de kwalificatie is niet te volgen via deze stream. Of Verstappen de race zal starten, of pas in de tweede stint gaat rijden, is nog niet bekend. Aangezien hij graag in het donker wil rijden, is het aannemelijk dat Auer de start op zich neemt.