Safety car-coureur wil tegen Verstappen racen: "Ik mis het"

Safety car-coureur wil tegen Verstappen racen: "Ik mis het"

Bernd Mayländer kijkt met lichte weemoed naar de actieve racerij. De ervaren Duitser, al jaren het vertrouwde gezicht achter de safety car in de Formule 1, sluit een terugkeer in de cockpit niet uit en wijst daarbij nadrukkelijk naar Max Verstappen als inspiratiebron.

De safety car-coureur geeft toe dat het competitieve vuur nog altijd ergens brandt. Vooral het idee om af en toe weer écht te racen, blijft door zijn hoofd spelen.

Meer over Max Verstappen Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

4 apr
 Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

10 apr

Mayländer lonkt naar GT3-rentree

In de Beyond the Grid-podcast maakt Mayländer duidelijk dat een volledig seizoen er niet meer in zit, maar dat hij wel openstaat voor losse uitstapjes. Hij ziet hoe Verstappen het aanpakt en dat spreekt hem aan. “Ik mis vooral het echte racen nog wel eens, dat pure competitieve gevoel”, klinkt het. “Een volledig seizoen met tien races zie ik mezelf niet meer doen, maar af en toe instappen in een GT3-auto, zoals Max dat doet, dat zou ik geweldig vinden.”

Volgens Mayländer is dat gevoel moeilijk te vervangen. “Als je je helm opzet en in een serieuze raceauto stapt, schakel je meteen weer om naar die racemodus”, legt hij uit. “Dat blijft toch iets speciaals.”

Van Nürburgring-winnaar tot safety car-icoon

De Duitser weet als geen ander hoe het is om op hoog niveau te racen. In 2000 schreef hij de 24 uur van de Nürburgring op zijn naam en tot en met 2004 was hij actief als coureur. Inmiddels staat de teller op meer dan vijfhonderd Grands Prix als safety car-bestuurder, een rol waarin hij een compleet andere verantwoordelijkheid draagt.

Dat verschil voelt hij nog altijd. “In de safety car moet je jezelf er constant aan herinneren dat je niet aan het racen bent”, aldus Mayländer. “Je zit in een totaal andere mindset, want je bent er juist om het veld te controleren en veiligheid te garanderen.” Toch blijft het racen trekken, zeker nu hij ziet hoe Verstappen naast de Formule 1 actief blijft op circuits als de Nordschleife.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Nürburgring Nordschleife

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.687

    Groot zal zijn verbijstering - en blijdschap - zijn als hij weer eens de baan opdraait en in plaats van een Formule 1 auto de GT3 van Verstappen.com op millimeters van zijn achterbumper heeft ;)

    • + 0
    • 16 apr 2026 - 13:38
  • Larry Perkins

    Posts: 64.355

    55 jaar is die Bernd inmiddels, wellicht kan de rakker beter een potje gaan rallyen tegen good old Jos-still-The-Boss...

    • + 1
    • 16 apr 2026 - 13:43
  • f(1)orum

    Posts: 9.989

    “Ik mis vooral het echte racen nog wel eens, dat pure competitieve gevoel”, klinkt het.
    Missen. Het gevoel van competitie. Da's nostalgie, Bernd. Das war einmal. Dat is in de spiegels kijken naar de mooie, historische races van weleer.
    Wanneer je dit jaar in je spiegels kijkt, zie je helaas heel wat anders, Bernd.

    • + 0
    • 16 apr 2026 - 13:46

