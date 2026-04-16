Gianpiero Lambiase zorgde vorige week voor een aardschok in de Formule 1-wereld. Het werd bekend dat hij Red Bull gaat verruilen voor McLaren, en dat is iets wat weinig mensen zagen aankomen. Lambiase werd eerder in verband gebracht met Aston Martin, en nu wordt gesuggereerd dat hij dit nieuws mogelijk bewust liet uitlekken.

Lambiase is bij Red Bull de rechterhand van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlander beschouwt hem als meer dan alleen zijn race-engineer, en stelde eerder al hem als vriend te zien. Verstappens band met Lambiase is zo sterk, dat hij eerder al stelde dat hij zou stoppen als zijn engineer zou stoppen. Dat lijkt echter niet te gebeuren, maar het is wel weer een volgende klap voor Verstappen en Red Bull.

Heeft Lambiase iets gelekt?

De overstap van Lambiase naar McLaren kwam als een grote verrassing. F1-verslaggeefster Julianne Cerasoli geeft bij UOL Sporte aan dat er achter de schermen mogelijk meer speelde: "Ik had niets gehoord van McLaren. Het was duidelijk dat hij Red Bull wilde verlaten. Als zoiets als dit, zoals een gerucht over Aston Martin, naar buitenkomt, dan moet hij dat aan iemand hebben gevraagd om te kijken of zijn naam op de markt kon worden gezet."

"Dat is gewoon wat er gebeurt. Het is ergens wel logisch, want Rob Marshall zit bij McLaren, en Will Courtenay ook. Het feit dat er daar mensen uit zijn inner circle zitten, heeft hem waarschijnlijk over de streep getrokken."

Wat is het verschil tussen Red Bull en McLaren?

McLaren heeft in de afgelopen jaren meerdere grote namen aangetrokken, en Cerasoli trekt dan ook een pijnlijke conclusie: "Het lijkt erop dat ze bij McLaren momenteel een betere werkcultuur hebben dan het geval is bij Red Bull."

Lambiase maakt het huidige seizoen 'gewoon' af bij Red Bull, en zal dus voorlopig nog te horen zijn in de oren van Max Verstappen. Volgens Red Bull vertrekt Lambiase pas na het aflopen van zijn contract eind 2027 naar het team van McLaren.