Max Verstappen heeft het momenteel niet makkelijk in de Formule 1. De Red Bull-coureur kan zich nog niet mengen in de strijd om de zeges, en dat zorgt voor frustratie. Volgens Marc Surer herhaalt de geschiedenis zich nu, en hij wijst naar de laatste periode van Sebastian Vettel bij Red Bull.

Verstappen hoopte zich dit jaar weer te kunnen mengen in de strijd om de topposities. Zijn Red Bull-bolide is echter niet goed genoeg, waardoor het haast onmogelijk is om écht het gevecht aan te gaan met Mercedes, McLaren en Ferrari. De frustratie neemt toe, en Verstappen dreigde zelfs de Formule 1 te gaan verlaten. Inmiddels wordt er ook gesteld dat hij simpelweg gaat overstappen naar een ander team.

Waarom lijkt dit op de situatie van Vettel?

Oud-coureur Marc Surer stelt dat deze situatie hem bekend voorkomt. Bij Formel1.de wijst hij naar Vettel: "Het is precies dezelfde situatie. Vettel werd wereldkampioen met de geblazen diffuser. Maar toen kwamen de nieuwe reglementen, en ineens was zijn voordeel helemaal verdwenen. Hij was echt een genie als het gaat om het al accelererend insturen van een bocht, waardoor je meer downforce kan genereren."

Welke kracht mist Verstappen?

Ook Verstappen moet zich nu aanpassen aan de nieuwe regels, en volgens Surer is het bijna dezelfde situatie: "Het is vergelijkbaar met wat we nu zien bij Max Verstappen. Deze regels hebben zijn grootste kracht weggenomen. Hij had altijd een enorm voordeel in de snelle bochten, simpelweg omdat hij meer lef had. Op die manier kon hij zijn teamgenoten er ook langzaam uit laten zien. Dat kan hij nu niet meer doen."

Wat is het grote verschil met Vettel?

Verstappen staat in de strijd om het wereldkampioenschap nog wel voor op zijn teamgenoot Isack Hadjar. De jonge Fransman toonde meermaals zijn snelheid, maar Verstappen is simpelweg nog steeds beter. Dat is een groot verschil met Vettel die in 2014, het jaar van de grote veranderingen, naar huis werd gereden door zijn nieuwe teamgenoot Daniel Ricciardo. Na dit teleurstellende jaar stapte Vettel over naar Ferrari, waar hij geen titels meer wist te winnen.