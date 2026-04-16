Red Bull moet vrezen: Geschiedenis herhaalt zich met Verstappen

Max Verstappen heeft het momenteel niet makkelijk in de Formule 1. De Red Bull-coureur kan zich nog niet mengen in de strijd om de zeges, en dat zorgt voor frustratie. Volgens Marc Surer herhaalt de geschiedenis zich nu, en hij wijst naar de laatste periode van Sebastian Vettel bij Red Bull.

Verstappen hoopte zich dit jaar weer te kunnen mengen in de strijd om de topposities. Zijn Red Bull-bolide is echter niet goed genoeg, waardoor het haast onmogelijk is om écht het gevecht aan te gaan met Mercedes, McLaren en Ferrari. De frustratie neemt toe, en Verstappen dreigde zelfs de Formule 1 te gaan verlaten. Inmiddels wordt er ook gesteld dat hij simpelweg gaat overstappen naar een ander team.

Waarom lijkt dit op de situatie van Vettel?

Oud-coureur Marc Surer stelt dat deze situatie hem bekend voorkomt. Bij Formel1.de wijst hij naar Vettel: "Het is precies dezelfde situatie. Vettel werd wereldkampioen met de geblazen diffuser. Maar toen kwamen de nieuwe reglementen, en ineens was zijn voordeel helemaal verdwenen. Hij was echt een genie als het gaat om het al accelererend insturen van een bocht, waardoor je meer downforce kan genereren."

Welke kracht mist Verstappen?

Ook Verstappen moet zich nu aanpassen aan de nieuwe regels, en volgens Surer is het bijna dezelfde situatie: "Het is vergelijkbaar met wat we nu zien bij Max Verstappen. Deze regels hebben zijn grootste kracht weggenomen. Hij had altijd een enorm voordeel in de snelle bochten, simpelweg omdat hij meer lef had. Op die manier kon hij zijn teamgenoten er ook langzaam uit laten zien. Dat kan hij nu niet meer doen."

Wat is het grote verschil met Vettel?

Verstappen staat in de strijd om het wereldkampioenschap nog wel voor op zijn teamgenoot Isack Hadjar. De jonge Fransman toonde meermaals zijn snelheid, maar Verstappen is simpelweg nog steeds beter. Dat is een groot verschil met Vettel die in 2014, het jaar van de grote veranderingen, naar huis werd gereden door zijn nieuwe teamgenoot Daniel Ricciardo. Na dit teleurstellende jaar stapte Vettel over naar Ferrari, waar hij geen titels meer wist te winnen.

koppie toe

Posts: 5.247

Weer zo'n l*lverhaal van iemand die het niet snapt of het niet wil begrijpen.

  • 16 apr 2026 - 09:05
Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

