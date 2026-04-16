De toekomst van Max Verstappen blijft voer voor speculatie, zeker nu er steeds vaker wordt gesproken over een mogelijk sabbatical-jaar. Volgens commentator David Croft zou zo’n pauze echter grote gevolgen kunnen hebben voor zijn opties in de Formule 1.

De Sky Sports-commentator denkt dat een tijdelijk afscheid van Verstappen hem weleens duur kan komen te staan als hij later wil terugkeren aan de top van de sport.

Beperkte opties na sabbatical-jaar

Croft schetst een duidelijk scenario als Verstappen daadwerkelijk een jaar zou stoppen. Volgens hem zouden de topteams tegen die tijd al hun line-ups rond hebben, waardoor de Nederlander naast de grootste kansen grijpt.

“Als hij er een jaar tussenuit gaat, is de kans groot dat de trein bij Mercedes, McLaren en Ferrari al vertrokken is”, klinkt het in de Sky Sports F1 Show. “Dan kom je in een situatie terecht waarin je niet zomaar kunt instappen bij een topteam.”

Daarmee lijken Mercedes, McLaren en Ferrari volgens Croft geen realistische opties meer na een sabbatical.

Volgens Croft blijft er in dat geval nog maar één serieuze mogelijkheid over: Aston Martin. Maar ook daar plaatst hij een duidelijke kanttekening bij.

“Het lijkt erop dat Aston Martin dan de enige optie is, omdat daar mogelijk nog ruimte ontstaat”, legt hij uit. “Maar dan moet dat team wel meedoen voor overwinningen. Uiteindelijk draait het voor Verstappen om prestaties op de baan, niet om wat er op papier staat.”

De boodschap van Croft is helder: een sabbatical klinkt aantrekkelijk, maar kan de carrière van Verstappen sportief flink compliceren als hij wil terugkeren aan de absolute top.