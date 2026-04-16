user icon
icon

"Verstappen neemt mogelijk sabbatical en keert dan terug bij Aston Martin"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
"Verstappen neemt mogelijk sabbatical en keert dan terug bij Aston Martin"

De toekomst van Max Verstappen blijft voer voor speculatie, zeker nu er steeds vaker wordt gesproken over een mogelijk sabbatical-jaar. Volgens commentator David Croft zou zo’n pauze echter grote gevolgen kunnen hebben voor zijn opties in de Formule 1.

De Sky Sports-commentator denkt dat een tijdelijk afscheid van Verstappen hem weleens duur kan komen te staan als hij later wil terugkeren aan de top van de sport.

Beperkte opties na sabbatical-jaar

Croft schetst een duidelijk scenario als Verstappen daadwerkelijk een jaar zou stoppen. Volgens hem zouden de topteams tegen die tijd al hun line-ups rond hebben, waardoor de Nederlander naast de grootste kansen grijpt.

“Als hij er een jaar tussenuit gaat, is de kans groot dat de trein bij Mercedes, McLaren en Ferrari al vertrokken is”, klinkt het in de Sky Sports F1 Show. “Dan kom je in een situatie terecht waarin je niet zomaar kunt instappen bij een topteam.”

Daarmee lijken Mercedes, McLaren en Ferrari volgens Croft geen realistische opties meer na een sabbatical.

Aston Martin als enige uitweg

Volgens Croft blijft er in dat geval nog maar één serieuze mogelijkheid over: Aston Martin. Maar ook daar plaatst hij een duidelijke kanttekening bij.

“Het lijkt erop dat Aston Martin dan de enige optie is, omdat daar mogelijk nog ruimte ontstaat”, legt hij uit. “Maar dan moet dat team wel meedoen voor overwinningen. Uiteindelijk draait het voor Verstappen om prestaties op de baan, niet om wat er op papier staat.”

De boodschap van Croft is helder: een sabbatical klinkt aantrekkelijk, maar kan de carrière van Verstappen sportief flink compliceren als hij wil terugkeren aan de absolute top.

 

Damon Hill

Posts: 19.764

Voor mij blijft Aston Martin echt by far het meest onsympathieke team op de grid. Een team waarin alles draait om dat verwende rotjoch Lance, die al jaren duidelijk heeft gemaakt niet goed genoeg te zijn en ook niet beter wordt. Maar niet alleen dat, want als je bij Aston Martin werkt moet je con... [Lees verder]

  • 4
  • 16 apr 2026 - 08:19
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Aston Martin

Reacties (5)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 9.987

    “Als hij er een jaar tussenuit gaat, is de kans groot dat de trein bij Mercedes, McLaren en Ferrari al vertrokken is”
    Lijkt me geen enkel probleem, want dan gebruikt Max toch gewoon z'n privé jet?

    • + 0
    • 16 apr 2026 - 07:41
  • Damon Hill

    Posts: 19.764

    Voor mij blijft Aston Martin echt by far het meest onsympathieke team op de grid. Een team waarin alles draait om dat verwende rotjoch Lance, die al jaren duidelijk heeft gemaakt niet goed genoeg te zijn en ook niet beter wordt. Maar niet alleen dat, want als je bij Aston Martin werkt moet je continu roepen hoe goed Lance is. Je mag geen kritiek op hem hebben. Het is feitelijk een soort dictatuur binnen een team: een eigen mening mag je niet hebben en je moet in de pas lopen. Is dat een team waar Verstappen in past? No way! Daarom zou ik hem liever nooit bij Aston Martin zien. Moet je je voorstellen zeg, Max die ineens gaat roepen dat Lance potentieel wereldkampioen is. Juist van Max, een uitgesproken karakter, zou dat knettergek zijn.

    Hoe Newey momenteel ingezet wordt, op een positie waar hij niet thuishoort, en hoe hij nu deels de schuld krijgt, vind ik ook echt heel jammer.

    Aston Martin is echt een team dat je lekker links moet laten liggen, tenzij Lance misschien een keer oprot maar dat gaat niet gebeuren.

    Voor mij, wat ik al een paar jaar roep, zou Max in een zilver Mercedes pakje echt zo gek nog niet zijn. Of anders misschien zelfs in het rood bij Ferrari. Maar alsjeblieft niet in een groen Lance-pakje!

    • + 3
    • 16 apr 2026 - 08:19
    • Joeppp

      Posts: 8.506

      Zou het niet wat zijn als Verstappen racing AM koopt?

      • + 0
      • 16 apr 2026 - 08:43
    • markos

      Posts: 986

      Ik kan me niet voorstellen dat Verstappen zich zou inhouden over Lance. Lijkt me ook wel zeer vermakelijk eigenlijk!

      • + 0
      • 16 apr 2026 - 09:24
  • Regenrace

    Posts: 2.580

    Ik had 't gisteren al voorspeld - elke dag husselen, lootjes trekken en dan volgen weer nieuwe combinaties. Blijf dit "nieuws' volgen, er gaan nog vele afleveringen komen.

    • + 0
    • 16 apr 2026 - 09:09

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar