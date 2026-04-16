user icon
icon

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Formule 1 moet dit jaar besluit nemen over nieuwe motorregels

De nieuwe motorregels hebben het nodige stof doen opwaaien in de Formule 1-wereld. Er is veel kritiek, maar CEO Stefano Domenicali wil er niet te lang bij stilstaan. De Italiaan kijkt vooruit, en wil dat er al dit jaar een knoop wordt doorgehakt over de volgende generatie regels.

De motorregels in de Formule 1 zijn dit jaar over de kop gegaan. De helft van het vermogen wordt geleverd door de elektrische componenten, terwijl de verbrandingsmotor wordt aangedreven door een nieuwe klimaatneutrale brandstof. Hierdoor is de sport veel groener geworden, maar bestaat er ook zeer veel frustratie over hoe de krachtbronnen zich gedragen. Coureurs kunnen immers niet vol pushen, omdat ze meer op hun energiemanagement moeten letten.

Nieuwe auto's blameren Formule 1: Kijkcijfers drastisch gedaald

Goed nieuws voor Verstappen: 'F1 wil Nederlander tegemoetkomen met regelwijziging'

Wat moet er gebeuren?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali haalde hard uit naar de kritiek, en hij wil al vooruit gaan kijken. Hij wil werk maken van de volgende motorregels, en dat moet snel gaan. In het interview met Motorsport.com doet hij daar niet geheimzinnig over: "We kunnen geen tijd verliezen, want die gaat heel snel. We moeten robuust genoeg zijn om niet in een hoek te belanden. We moeten zo snel mogelijk beslissen wat de volgende stap wordt, en dat moet dit jaar gebeuren."

De komst van nieuwe fabrikanten

De huidige motorregels hebben de aandacht getrokken van onder meer Audi, Ford en Honda, terwijl ook General Motors bezig is met het ontwikkelen van een eigen motor. Volgens Domenicali is dit allemaal heel erg belangrijk: "Dat fabrikanten investeren in de Formule 1 is iets bijzonders en dat verdient ook veel respect. We mogen dat gewoon niet als vanzelfsprekend gaan beschouwen."

Terug naar het verleden?

De elektrische componenten zijn voor veel puristen een doorn in het oog, maar mogelijk gaat dit veranderen bij de volgende regelcyclus. De duurzame brandstoffen kunnen de verbrandingsmotor terug in het zadel gaan helpen.

Domenicali vindt dat ook belangrijk: "Ik zie duurzame brandstoffen als een essentieel onderdeel van de toekomst, met een andere balans tussen elektrificatie en een sterke verbrandingsmotor. Dat hoort gewoon bij de autosport."

Pietje Bell

Posts: 34.323

Domenicali wil voor de races niets veranderd zien.
Méér dan genoeg spannende inhaalacties toch?!
Dàt is wat de mensen willen zien!!

  • 2
  • 16 apr 2026 - 11:21
F1 Nieuws Stefano Domenicali

Reacties (4)

Login om te reageren
  • OrangeArrows

    Posts: 3.378

    Op korte termijn de verhouding aanpassen van 50/50 naar 70/30. Rijder zelf controle over inzet van het elektrische gedeelte ter verdediging of aanval. Lange termijn een V8 of V10 turbo op duurzame brandstoffen met simpel hybride systeem.

    • + 1
    • 16 apr 2026 - 11:03
  • OrangeArrows

    Posts: 3.378

    Benieuwd waar ze de komende weken mee gaan komen en of de races er echt beter van worden. Tot dan wacht ik met het afsluiten van een abonnement

    • + 1
    • 16 apr 2026 - 11:12
    • Pietje Bell

      Posts: 34.323

      Domenicali wil voor de races niets veranderd zien.
      Méér dan genoeg spannende inhaalacties toch?!
      Dàt is wat de mensen willen zien!!

      • + 2
      • 16 apr 2026 - 11:21
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.257

      De tiktok jeugd vind dit geweldig. Ik vind het niet om aan te zien.

      • + 1
      • 16 apr 2026 - 12:28

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Stefano Domenicali -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 11 mei 1965 (60)
  • Geb. plaats Imola, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar