De nieuwe motorregels hebben het nodige stof doen opwaaien in de Formule 1-wereld. Er is veel kritiek, maar CEO Stefano Domenicali wil er niet te lang bij stilstaan. De Italiaan kijkt vooruit, en wil dat er al dit jaar een knoop wordt doorgehakt over de volgende generatie regels.

De motorregels in de Formule 1 zijn dit jaar over de kop gegaan. De helft van het vermogen wordt geleverd door de elektrische componenten, terwijl de verbrandingsmotor wordt aangedreven door een nieuwe klimaatneutrale brandstof. Hierdoor is de sport veel groener geworden, maar bestaat er ook zeer veel frustratie over hoe de krachtbronnen zich gedragen. Coureurs kunnen immers niet vol pushen, omdat ze meer op hun energiemanagement moeten letten.

Wat moet er gebeuren?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali haalde hard uit naar de kritiek, en hij wil al vooruit gaan kijken. Hij wil werk maken van de volgende motorregels, en dat moet snel gaan. In het interview met Motorsport.com doet hij daar niet geheimzinnig over: "We kunnen geen tijd verliezen, want die gaat heel snel. We moeten robuust genoeg zijn om niet in een hoek te belanden. We moeten zo snel mogelijk beslissen wat de volgende stap wordt, en dat moet dit jaar gebeuren."

De komst van nieuwe fabrikanten

De huidige motorregels hebben de aandacht getrokken van onder meer Audi, Ford en Honda, terwijl ook General Motors bezig is met het ontwikkelen van een eigen motor. Volgens Domenicali is dit allemaal heel erg belangrijk: "Dat fabrikanten investeren in de Formule 1 is iets bijzonders en dat verdient ook veel respect. We mogen dat gewoon niet als vanzelfsprekend gaan beschouwen."

Terug naar het verleden?

De elektrische componenten zijn voor veel puristen een doorn in het oog, maar mogelijk gaat dit veranderen bij de volgende regelcyclus. De duurzame brandstoffen kunnen de verbrandingsmotor terug in het zadel gaan helpen.

Domenicali vindt dat ook belangrijk: "Ik zie duurzame brandstoffen als een essentieel onderdeel van de toekomst, met een andere balans tussen elektrificatie en een sterke verbrandingsmotor. Dat hoort gewoon bij de autosport."