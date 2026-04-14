Christijan Albers begrijpt maar al te goed waarom Gianpiero Lambiase ervoor kiest om Red Bull Racing te verlaten. De Nederlander stelt zelfs dat de rechterhand van Max Verstappen later spijt zou hebben gekregen als hij deze kans had laten liggen. Lambiase maakt naar verwachting uiterlijk in 2028 de overstap naar McLaren.

Volgens Albers is de keuze van Lambiase eigenlijk vrij logisch te verklaren. Binnen de Formule 1 wil iedereen vooruit, ongeacht de rol binnen een team. De voormalig coureur wijst erop dat kansen op dit niveau schaars zijn en je die simpelweg moet grijpen wanneer ze zich aandienen.

‘Zo’n kans moet je gewoon pakken’

Albers, die Lambiase persoonlijk goed kent en hem recent nog sprak, is duidelijk in zijn oordeel. “In deze sport wil iedereen stappen zetten, of je nu achter het stuur zit of in de garage werkt”, klinkt het in de F1-podcast van de Telegraaf. “Als er dan een kans voorbij komt om hogerop te raken, dan moet je die gewoon grijpen.”

Volgens de analist is het blijven hangen uit loyaliteit geen slimme zet. “Hij is altijd enorm loyaal geweest aan Max, dat staat buiten kijf. Maar op een bepaald moment moet je ook naar jezelf kijken. Dit is zo’n mogelijkheid die je niet mag laten lopen.”

‘Zelfs Verstappen zal dit begrijpen’

De voormalig F1-coureur benadrukt dat dit soort keuzes niet over één nacht ijs gaan. “Ik weet zeker dat dit besproken is met Max en zijn omgeving. Zij snappen ook hoe dit werkt en zullen hem eerder hebben aangemoedigd dan tegengehouden”, stelt Albers.

Hij ziet bovendien nog veel groeimarge voor Lambiase bij McLaren. “Dit is een stap waarmee hij zich verder kan ontwikkelen binnen een team. Als hij het goed aanpakt, kan hij daar uiteindelijk zelfs doorgroeien richting een rol als teambaas. Als hij dit had laten schieten, was de kans groot geweest dat hij daar later spijt van had gekregen.”