Opinie: Cultuurbewaker Verstappen beschermt Formule 1 juist met keiharde kritiek

Cultuurbewaker Verstappen beschermt Formule 1 juist met keiharde kritiek

Het is geen geheim dat Max Verstappen geen fan is van de nieuwe generatie Formule 1-auto’s. De Nederlander haalde al meermaals uit naar de bolides en stelde zonder omwegen dat zijn geliefde sport is veranderd in een ‘Formule E op steroïden’. Stefano Domenicali probeerde Verstappen tot de orde te roepen, maar doet er juist goed aan die kritiek te omarmen.

Verstappen zei wat velen denken, maar niet durven uitspreken. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing zette al vraagtekens vooraf, uitte zijn frustratie na de wintertests in Bahrein en liet zich ook in Japan weer gelden. Daar stak hij cynisch zijn hand op richting Pierre Gasly toen hij werd ingehaald — een beeld dat boekdelen sprak.

Domenicali mist de kern van het probleem

De kritiek van Verstappen is inmiddels ook aangekomen bij Domenicali. De F1-CEO, die een goede band onderhoudt met de Nederlander, gaf aan een ‘goed gesprek’ te hebben gevoerd, maar hamerde daarbij vooral op respect voor de sport.

“Hij benadrukte dat we respect moeten tonen voor de Formule 1, omdat die ons de kans heeft gegeven om te groeien, goed te verdienen en onszelf wereldwijd te profileren”, zo klonk het. “Dat is de boodschap die hij wilde meegeven, en volgens hem is die ook aangekomen.”

Maar daar gaat het mis. Domenicali focust op de toon, terwijl de inhoud van Verstappens boodschap juist de kern raakt.

Verstappen als cultuurbewaker

Als er iemand is die de Formule 1 een spiegel voorhoudt, is het Verstappen wel. Door het DNA van de sport te verbouwen — met name door de zware nadruk op elektrische componenten — is de balans zoekgeraakt. De races in Australië, China en Japan waren daar het pijnlijke bewijs van.

Natuurlijk moet de sport blijven innoveren, maar de huidige koers schiet door. De balans tussen technologie, sport en spektakel is verdwenen — en dat voelt iedereen.

Dat Domenicali inmiddels ook met Verstappen en George Russell om tafel heeft gezeten, biedt hoop. Maar die gesprekken moeten snel iets opleveren. Als Verstappen op zijn 28ste besluit dat de lol eraf is en de sport de rug toekeert, dan praat je over een historische misser van de Formule 1 zelf.

Reacties (2)

  • Beri

    Posts: 6.867

    Cultuur van Formule 1 is juist verandering. Dus in dat aspect doet de FIA niks verkeerd.
    Maar waar er eerder veranderingen waren vooral voor veiligheid en een gelijkwaardige omgeving te creëeren voor teams en fabrikanten, zijn de veranderingen nu enkel om fabrikanten te plezieren. En dan zie je wat er fout kan gaan als die teveel invloed krijgen. Dat is waar Verstappen tegen ageert. Niet tegen de cultuur of dat deze veranderd zou zijn, want die is niet veranderd.

    • + 0
    • 16 apr 2026 - 08:36
  • Joeppp

    Posts: 8.506

    Haha, leuk dat er een column is gemaakt aan de hand van de reacties van gisteren.

    • + 0
    • 16 apr 2026 - 09:11

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

