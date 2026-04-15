De Nürburgring-hype lijkt te zijn losgebarsten in de Formule 1-wereld. Waar Max Verstappen werk maakt van zijn GT3-avonturen op de Ring, is nu ook regerend wereldkampioen Lando Norris gespot op de iconische Nordschleife. Hij nam echter niet deel aan een competitieve sessie.

Norris is in Duitsland, omdat hij met zijn team McLaren een bandentest afwerkt op het Grand Prix-circuit van de Nürburgring. Gisteren kwam zijn teamgenoot Oscar Piastri in actie tijdens de test, maar dat betekent niet dat Norris niet achter het stuur is gekropen. Hij werd namelijk gespot op de iconische Nordschleife, waar de toeristenritjes plaatsvonden. Dat houdt in dat in principe iedereen met zijn of haar auto de Ring op mocht.

Wat spookte Norris uit op de Nordschleife?

Norris mengde zich tussen het normale 'verkeer', en hij nam plaats achter het stuur van een knaloranje McLaren. Hij werd gespot vlakbij de ingang van de Nordschleife waar hij stond te praten met personeel van McLaren en een aantal cameramensen. De rondjes van Norris op de Nordschleife zijn dan ook waarschijnlijk bedoeld voor promotiedoeleinden, en het is de verwachting dat ze op zijn YouTube-kanaal of die van McLaren zullen verschijnen. Fans genoten in ieder geval van het feit dat er wéér een F1-coureur op de Nordschleife is verschenen.

Wat staat er vandaag op het programma?

Vandaag zal Norris weer achter het stuur kruipen. Hij neemt weer plaats in de cockpit van zijn F1-wagen, want hij staat voor vandaag ingeroosterd voor de bandentest van Pirelli. Samen met het team van Mercedes is McLaren deze week aanwezig op de Nürburgring om banden te testen voor het komende seizoen. Ze maken dan ook gebruik van de auto's van dit jaar, maar het is niet zo dat ze veel kunnen met deze data. Ze werken een programma voor Pirelli af en het draait puur om de banden.

Na afloop van de Japanse Grand Prix kwamen Red Bull en Racing Bulls in actie tijdens een bandentest op Suzuka, terwijl Lewis Hamilton vorige week namens Ferrari een regenbandentest afwerkte op het circuit van Fiorano.