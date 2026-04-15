Verstappen-effect: Ook Norris gespot op de Nordschleife

De Nürburgring-hype lijkt te zijn losgebarsten in de Formule 1-wereld. Waar Max Verstappen werk maakt van zijn GT3-avonturen op de Ring, is nu ook regerend wereldkampioen Lando Norris gespot op de iconische Nordschleife. Hij nam echter niet deel aan een competitieve sessie.

Norris is in Duitsland, omdat hij met zijn team McLaren een bandentest afwerkt op het Grand Prix-circuit van de Nürburgring. Gisteren kwam zijn teamgenoot Oscar Piastri in actie tijdens de test, maar dat betekent niet dat Norris niet achter het stuur is gekropen. Hij werd namelijk gespot op de iconische Nordschleife, waar de toeristenritjes plaatsvonden. Dat houdt in dat in principe iedereen met zijn of haar auto de Ring op mocht.

Meer over Max Verstappen Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

4 apr
 Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

10 apr

Wat spookte Norris uit op de Nordschleife?

Norris mengde zich tussen het normale 'verkeer', en hij nam plaats achter het stuur van een knaloranje McLaren. Hij werd gespot vlakbij de ingang van de Nordschleife waar hij stond te praten met personeel van McLaren en een aantal cameramensen. De rondjes van Norris op de Nordschleife zijn dan ook waarschijnlijk bedoeld voor promotiedoeleinden, en het is de verwachting dat ze op zijn YouTube-kanaal of die van McLaren zullen verschijnen. Fans genoten in ieder geval van het feit dat er wéér een F1-coureur op de Nordschleife is verschenen.

Wat staat er vandaag op het programma?

Vandaag zal Norris weer achter het stuur kruipen. Hij neemt weer plaats in de cockpit van zijn F1-wagen, want hij staat voor vandaag ingeroosterd voor de bandentest van Pirelli. Samen met het team van Mercedes is McLaren deze week aanwezig op de Nürburgring om banden te testen voor het komende seizoen. Ze maken dan ook gebruik van de auto's van dit jaar, maar het is niet zo dat ze veel kunnen met deze data. Ze werken een programma voor Pirelli af en het draait puur om de banden.

Na afloop van de Japanse Grand Prix kwamen Red Bull en Racing Bulls in actie tijdens een bandentest op Suzuka, terwijl Lewis Hamilton vorige week namens Ferrari een regenbandentest afwerkte op het circuit van Fiorano.

Larry Perkins

Posts: 64.327

Da's dus wellicht voor de laatste keer, of niet...

instagram(.)com/p/DMzqkRZNFqQ/

[i] * haakjes verwijderen [/i]

  • 1
  • 15 apr 2026 - 13:13
  • ADN

    Posts: 394

    Gewoon alle formule 1 coureurs tegen elkaar laten racen in GT3 auto's op de Nordschleife!

  • Larry Perkins

    Posts: 64.327

    Oh ooohh, is het weer uit met Margarida Corceiro en heeft Lando de zonvakantie met haar afgebroken?

    • Pietje Bell

      Posts: 34.306

      Zou je even haar mooiste foto willen plaatsen voor de mensen hier
      die haar nog steeds niet kennen?
      Ze zit nog steeds in Comporta en Lando kan niet wachten
      om haar weer te zien. 😁

    • Larry Perkins

      Posts: 64.327

      Da's dus wellicht voor de laatste keer, of niet...

      instagram(.)com/p/DMzqkRZNFqQ/

      * haakjes verwijderen

    • Pietje Bell

      Posts: 34.306

      Super!!😁

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

