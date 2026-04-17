Zuid-Korea wil terug op F1-kalender: Stad krijgt groen licht

De Formule 1 lijkt op weg naar een nieuwe bestemming in Azië. De Zuid-Koreaanse stad Incheon heeft namelijk groen licht gegeven voor de organisatie van een Grand Prix, nadat uit een uitgebreide haalbaarheidsstudie bleek dat het project financieel levensvatbaar is. De ambities zijn groot: de stad mikt op een plek op de mondiale kaart én een debuut in 2028.

Tijdens een persconferentie maakte burgemeester Yoo Jeong-bok bekend dat de plannen concreet worden. De regio rond Songdo International City is aangewezen als locatie voor een stratencircuit, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande wegen.

Stratencircuit moet F1 naar Incheon halen

De beoogde baan, vlak bij het Songdo Moonlight Festival Park, krijgt een lengte van 4,96 kilometer en moet snelheden tot 337 kilometer per uur mogelijk maken. Voor het ontwerp werd samengewerkt met het bureau van Hermann Tilke, dat eerder circuits als Sepang, Shanghai en stratencircuits in Bakoe en Las Vegas tekende.

Daarmee grijpt Zuid-Korea terug naar bekende expertise, nadat het eerdere Korea International Circuit tussen 2010 en 2013 geen succes bleek. De afgelegen ligging zorgde destijds voor tegenvallende belangstelling, iets wat men in Incheon koste wat kost wil vermijden.

Economische boost en wereldwijde ambities

De cijfers liegen er volgens de initiatiefnemers niet om. Met een baten-kostenverhouding van 1,45 en verwachte opbrengsten van ruim 1,16 biljoen won tegenover 802,8 miljard won aan kosten, ligt er een stevig financieel fundament. Het grootste deel van de investering moet uit de private sector komen, waardoor de druk op publieke middelen beperkt blijft.

Volgens burgemeester Yoo kan de impact enorm zijn. Hij benadrukt dat de Formule 1, naast evenementen als het WK voetbal en de Olympische Spelen, tot de absolute wereldtop behoort en ziet een mogelijke Grand Prix als hét moment waarop Incheon zich definitief kan profileren als internationale grootstad. De stad rekent op honderdduizenden bezoekers, duizenden extra banen en langdurige economische groei, met als doel een samenwerking van minimaal vijf jaar in plaats van een eenmalig spektakel.

F1 Nieuws Formule 1 F1

Reacties (4)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 629

    yes! Stratencircuit, Tilke, liefst nog een nachtrace ook.
    ik zeg: straatfeest!

    • + 1
    • 17 apr 2026 - 14:49
  • Joeppp

    Posts: 8.514

    Daar ligt nog een fantastische baan als die inmiddels niet helemaal vergaan is. Maar daar zijn weinig maar mooie races geweest. kan mij nog 1 regenrace herinneren waar geen houden meer aan was.

    • + 1
    • 17 apr 2026 - 15:00
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.045

    De vrouw van Yoo Jeong-bok, Ya Yong-geit, hoopt wel dat Max tegen die tijd zijn racehelm nog niet aan de kastanjeboom heeft gehangen..

    • + 0
    • 17 apr 2026 - 16:17
  • Larry Perkins

    Posts: 64.407

    Burgemeester Yoo: "Het is een won-won situatie."

    • + 1
    • 17 apr 2026 - 16:43

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

