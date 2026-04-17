De Formule 1 lijkt op weg naar een nieuwe bestemming in Azië. De Zuid-Koreaanse stad Incheon heeft namelijk groen licht gegeven voor de organisatie van een Grand Prix, nadat uit een uitgebreide haalbaarheidsstudie bleek dat het project financieel levensvatbaar is. De ambities zijn groot: de stad mikt op een plek op de mondiale kaart én een debuut in 2028.

Tijdens een persconferentie maakte burgemeester Yoo Jeong-bok bekend dat de plannen concreet worden. De regio rond Songdo International City is aangewezen als locatie voor een stratencircuit, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande wegen.

Stratencircuit moet F1 naar Incheon halen

De beoogde baan, vlak bij het Songdo Moonlight Festival Park, krijgt een lengte van 4,96 kilometer en moet snelheden tot 337 kilometer per uur mogelijk maken. Voor het ontwerp werd samengewerkt met het bureau van Hermann Tilke, dat eerder circuits als Sepang, Shanghai en stratencircuits in Bakoe en Las Vegas tekende.

Daarmee grijpt Zuid-Korea terug naar bekende expertise, nadat het eerdere Korea International Circuit tussen 2010 en 2013 geen succes bleek. De afgelegen ligging zorgde destijds voor tegenvallende belangstelling, iets wat men in Incheon koste wat kost wil vermijden.

Economische boost en wereldwijde ambities

De cijfers liegen er volgens de initiatiefnemers niet om. Met een baten-kostenverhouding van 1,45 en verwachte opbrengsten van ruim 1,16 biljoen won tegenover 802,8 miljard won aan kosten, ligt er een stevig financieel fundament. Het grootste deel van de investering moet uit de private sector komen, waardoor de druk op publieke middelen beperkt blijft.

Volgens burgemeester Yoo kan de impact enorm zijn. Hij benadrukt dat de Formule 1, naast evenementen als het WK voetbal en de Olympische Spelen, tot de absolute wereldtop behoort en ziet een mogelijke Grand Prix als hét moment waarop Incheon zich definitief kan profileren als internationale grootstad. De stad rekent op honderdduizenden bezoekers, duizenden extra banen en langdurige economische groei, met als doel een samenwerking van minimaal vijf jaar in plaats van een eenmalig spektakel.