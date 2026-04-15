Rossi doet opmerkelijke uitspraak over Nürburgring-avontuur Verstappen

Max Verstappen beproeft dit jaar zijn geluk in de GT3-racerij. Naast zijn Formule 1-verplichtingen komt hij ook in actie op de Nürburgring Nordschleife, en dat levert hem veel lof op. Ook MotoGP-legende Valentino Rossi is onder de indruk, en hij grijnst dat hij de weg heeft vrijgemaakt voor Verstappen.

Rossi maakte na zijn lange MotoGP-loopbaan definitief de overstap naar de autosport. Hij verbond zich aan BMW en komt in actie in de GT3-racerij. In de afgelopen jaren reed hij onder meer in het WEC, en nam hij deel aan de 24 uur van Le Mans. Hij racet echter niet op de Nürburgring, en zal Verstappen voorlopig nog niet tegenkomen op de baan.

Meer over Max Verstappen Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

4 apr
 Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

10 apr

Hoe kijkt Rossi naar Verstappen?

Hij geniet van de GT3-avonturen van Verstappen, en sprak zich er met een grote grijns over uit voor de camera van Sky Sports Italia: "Ik heb de deur min of meer opengezet voor hem. Ik heb de weg een beetje vrijgemaakt!"

Rossi deed zijn uitspraken met een lach, en benadrukt dat hij enorm onder de indruk is van Verstappen: "Ik ben er erg blij mee. Ik weet natuurlijk ook wel dat het niet helemaal mijn verdienste is, maar het geeft wel een soort voldoening om een grootheid als Max in deze auto's te zien. Ik hoop echt dat we snel een keertje samen kunnen rijden, en dat we kunnen vechten op de baan."

Wél vechten met Verstappen Racing

Rossi komt tegenwoordig uit in de GT World Challenge Europe, waar hij het wel kan opnemen tegen het team van Verstappen. Hij bestuurt hier een BMW van Team WRT, en komt hiermee uit in dezelfde klasse als het raceteam van Verstappen. Afgelopen weekend werd dit seizoen afgetrapt op het circuit van Paul Ricard in Frankrijk, maar daar vochten beide auto's niet met elkaar. Voor Verstappens team besturen Chris Lulham, Daniel Juncadella en Jules Gounon hier een Mercedes-AMG GT3-bolide. Met dezelfde auto komt Verstappen uit op de Nürburgring.

The Wolf

Posts: 621

lekker met rechts doen dan, see if I care... Ik blijf het in ieder geval met links doen, is tevens m'n levensmotto, met links veeg ik m'n reet af

  • 1
  • 15 apr 2026 - 13:42
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Edgar

    Posts: 1.753

    Toen ik na het schijten met rechts afveegde, opende dat de deur voor meerdere mensen om dat ook te doen....ik doe deze uitspraak met een lach en ben onder de indruk van iedereen die nu ook met rechts afveegd

    • + 0
    • 15 apr 2026 - 13:32
    • The Wolf

      Posts: 621

      lekker met rechts doen dan, see if I care... Ik blijf het in ieder geval met links doen, is tevens m'n levensmotto, met links veeg ik m'n reet af

      • + 1
      • 15 apr 2026 - 13:42
    • f(1)orum

      Posts: 9.981

      "Toen ik na het schijten met rechts afveegde, opende dat de deur"
      Nou, dan moet dat toch wel een enorme bout zijn geweest.

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 14:01
    • markos

      Posts: 985

      Ik zou het waarderen als je tijdens het schijten de deur vooral niet opent!

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 14:08

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
