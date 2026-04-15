Max Verstappen beproeft dit jaar zijn geluk in de GT3-racerij. Naast zijn Formule 1-verplichtingen komt hij ook in actie op de Nürburgring Nordschleife, en dat levert hem veel lof op. Ook MotoGP-legende Valentino Rossi is onder de indruk, en hij grijnst dat hij de weg heeft vrijgemaakt voor Verstappen.

Rossi maakte na zijn lange MotoGP-loopbaan definitief de overstap naar de autosport. Hij verbond zich aan BMW en komt in actie in de GT3-racerij. In de afgelopen jaren reed hij onder meer in het WEC, en nam hij deel aan de 24 uur van Le Mans. Hij racet echter niet op de Nürburgring, en zal Verstappen voorlopig nog niet tegenkomen op de baan.

Hoe kijkt Rossi naar Verstappen?

Hij geniet van de GT3-avonturen van Verstappen, en sprak zich er met een grote grijns over uit voor de camera van Sky Sports Italia: "Ik heb de deur min of meer opengezet voor hem. Ik heb de weg een beetje vrijgemaakt!"

Rossi deed zijn uitspraken met een lach, en benadrukt dat hij enorm onder de indruk is van Verstappen: "Ik ben er erg blij mee. Ik weet natuurlijk ook wel dat het niet helemaal mijn verdienste is, maar het geeft wel een soort voldoening om een grootheid als Max in deze auto's te zien. Ik hoop echt dat we snel een keertje samen kunnen rijden, en dat we kunnen vechten op de baan."

Wél vechten met Verstappen Racing

Rossi komt tegenwoordig uit in de GT World Challenge Europe, waar hij het wel kan opnemen tegen het team van Verstappen. Hij bestuurt hier een BMW van Team WRT, en komt hiermee uit in dezelfde klasse als het raceteam van Verstappen. Afgelopen weekend werd dit seizoen afgetrapt op het circuit van Paul Ricard in Frankrijk, maar daar vochten beide auto's niet met elkaar. Voor Verstappens team besturen Chris Lulham, Daniel Juncadella en Jules Gounon hier een Mercedes-AMG GT3-bolide. Met dezelfde auto komt Verstappen uit op de Nürburgring.