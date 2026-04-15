user icon
icon

Russell in de voetsporen van Verstappen: "Ik geniet hier echt van"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell in de voetsporen van Verstappen: "Ik geniet hier echt van"

George Russell heeft zich in lovende woorden uitgelaten over de Nürburgring. De Mercedes-coureur genoot zichtbaar van zijn rondjes op de iconische Duitse omloop en liet doorschemeren dat hij daar in de toekomst graag eens wil racen.

Russell kwam in actie op de Nordschleife en was na afloop duidelijk onder de indruk van het karakter van het circuit. De Brit spreekt zelfs van een van de meest bijzondere ervaringen die hij recent achter het stuur heeft gehad.

Meer over George Russell Verstappen, Russell én FIA om de tafel: 'Gesprek verliep positief'

Verstappen, Russell én FIA om de tafel: 'Gesprek verliep positief'

15 apr
 Russell en Piastri treden in voetsporen Verstappen en testen op Nürburgring

Russell en Piastri treden in voetsporen Verstappen en testen op Nürburgring

14 apr

Russell lyrisch over ‘ouderwetse’ Nürburgring

“Ik heb vanochtend echt genoten van het rijden”, stelt Russell in gesprek met Sky Sports. “Ik ben dol op de Nürburgring en heb ook rondjes gereden op de Nordschleife. Dat blijft iets speciaals.”

De Mercedes-rijder benadrukt vooral het unieke karakter van het circuit. “Het is een echte traditionele, ouderwetse baan. Dat voel je aan alles. Het zou geweldig zijn om hier ooit nog eens terug te keren om echt te racen.”

Toekomstige rentree lonkt

Met zijn uitspraken lijkt Russell voorzichtig te hinten op een mogelijke deelname aan races buiten de Formule 1. De Nürburgring, en dan met name de legendarische Nordschleife, is immers vooral bekend van endurance- en GT-races.

Hoewel concrete plannen nog ontbreken, maakt Russell geen geheim van zijn ambitie. “Ik zou hier absoluut nog eens willen racen. Dat is iets wat zeker op mijn lijstje staat”, besluit de Brit, die duidelijk gecharmeerd is van het historische asfalt in Duitsland.

Max Verstappen lijkt een trend te hebben gezet met zijn avonturen op de Nordschleife. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing deed vorig jaar een uitstapje in de GT-klassen, waarna Russell, Lando Norris en ook Lance Stroll hetzelfde kunstje probeerden.

 

f(1)orum

Posts: 9.982

Nu hebben we zo'n beetje iedereen al wel gehad van de F1 elite over hoe gaaf het is om hier te racen; ik zit alleen nog even te wachten op de mening van Alonso's kok.

  • 3
  • 15 apr 2026 - 14:58
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

Reacties (2)

Login om te reageren
  Dale U

    Posts: 1.884

    Alonso zijn kok zal cruciaal worden, wat hij er van vindt

    • + 0
    • 15 apr 2026 - 15:58

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.095
  • Podiums 26
  • Grand Prix 155
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar