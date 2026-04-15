George Russell heeft zich in lovende woorden uitgelaten over de Nürburgring. De Mercedes-coureur genoot zichtbaar van zijn rondjes op de iconische Duitse omloop en liet doorschemeren dat hij daar in de toekomst graag eens wil racen.

Russell kwam in actie op de Nordschleife en was na afloop duidelijk onder de indruk van het karakter van het circuit. De Brit spreekt zelfs van een van de meest bijzondere ervaringen die hij recent achter het stuur heeft gehad.

Russell lyrisch over ‘ouderwetse’ Nürburgring

“Ik heb vanochtend echt genoten van het rijden”, stelt Russell in gesprek met Sky Sports. “Ik ben dol op de Nürburgring en heb ook rondjes gereden op de Nordschleife. Dat blijft iets speciaals.”

De Mercedes-rijder benadrukt vooral het unieke karakter van het circuit. “Het is een echte traditionele, ouderwetse baan. Dat voel je aan alles. Het zou geweldig zijn om hier ooit nog eens terug te keren om echt te racen.”

Toekomstige rentree lonkt

Met zijn uitspraken lijkt Russell voorzichtig te hinten op een mogelijke deelname aan races buiten de Formule 1. De Nürburgring, en dan met name de legendarische Nordschleife, is immers vooral bekend van endurance- en GT-races.

Hoewel concrete plannen nog ontbreken, maakt Russell geen geheim van zijn ambitie. “Ik zou hier absoluut nog eens willen racen. Dat is iets wat zeker op mijn lijstje staat”, besluit de Brit, die duidelijk gecharmeerd is van het historische asfalt in Duitsland.

Max Verstappen lijkt een trend te hebben gezet met zijn avonturen op de Nordschleife. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing deed vorig jaar een uitstapje in de GT-klassen, waarna Russell, Lando Norris en ook Lance Stroll hetzelfde kunstje probeerden.