Volgens George Russell is het pure onzin dat het team van Mercedes zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli een voorkeursbehandeling geeft. Russell en Antonelli hebben dit jaar al een aantal felle duels uitgevochten, terwijl de jonge Italiaan ook het wereldkampioenschap aanvoert. Russell stelt dat hij zich vooral op zichzelf focust, maar toch heeft hij deze geruchten gelezen.

Het team van Mercedes heeft een ijzersterke start van het seizoen achter de rug. In de eerste Grands Prix hadden Russell en Antonelli het rijk alleen, waarna Ferrari het gat redelijk wist te dichten. Tot verrassing van velen was het niet de ervaren Russell, maar de jonge Antonelli die de boventoon voerde in het onderlinge Mercedes-duel. Antonelli geldt als het toptalent van Mercedes, en hij lijkt dan ook uit te groeien tot het boegbeeld van het team.

Waarom Russell zich geen zorgen maakt

Russell probeert zich zo min mogelijk druk te maken over de wereld om hem heen. Hij focust zich vooral op zichzelf, zo legt hij uit in een interview met de Daily Mail: "Ik vroeg aan mijn psycholoog of het egoïstisch was door me meer te focussen op wat ik wil, dat ik mezelf op de eerste plaats zet. Hij zei: 'Nee, dat is gewoon zelfgerichtheid.'"

Russell zet tegenwoordig alles op alles om zo goed mogelijk te presteren: "Ik ben nu wel wat meedogenlozer geworden. Ik heb een uitnodiging voor een bruiloft van een vriend afgeslagen omdat het niet paste voor mij. Ik heb ook geen positieve reacties nodig, en die lees ik ook niet."

Welk gerucht heeft Russell wél gelezen?

Toch is er wel één verhaal dat Russell wél heeft gelezen: "Ik heb via via wel gehoord dat er verhalen rondgaan over voorkeursbehandelingen. Dat stoort me ook niet, en het is ook niet waar. Toen ik jonger was, zou ik dat gerucht misschien uit de wereld willen helpen. Maar er werken tweeduizend mensen bij het team en ze krijgen allemaal een bonus als we de constructeurstitel winnen, dus waarom zou er een voorkeursbehandeling zijn?"

Russell stelt dat er helemaal geen problemen zijn: "We mogen gewoon tegen elkaar racen, behalve als het algehele doel van het team om zoveel mogelijk punten te scoren onder druk staat."