user icon
icon

Russell ontkent veelgehoord Mercedes-gerucht

<< Naar nieuwsoverzicht
Russell ontkent veelgehoord Mercedes-gerucht

Volgens George Russell is het pure onzin dat het team van Mercedes zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli een voorkeursbehandeling geeft. Russell en Antonelli hebben dit jaar al een aantal felle duels uitgevochten, terwijl de jonge Italiaan ook het wereldkampioenschap aanvoert. Russell stelt dat hij zich vooral op zichzelf focust, maar toch heeft hij deze geruchten gelezen.

Het team van Mercedes heeft een ijzersterke start van het seizoen achter de rug. In de eerste Grands Prix hadden Russell en Antonelli het rijk alleen, waarna Ferrari het gat redelijk wist te dichten. Tot verrassing van velen was het niet de ervaren Russell, maar de jonge Antonelli die de boventoon voerde in het onderlinge Mercedes-duel. Antonelli geldt als het toptalent van Mercedes, en hij lijkt dan ook uit te groeien tot het boegbeeld van het team.

Meer over Mercedes Mercedes-coureurs onthullen flink probleem aan Verstappen

Mercedes-coureurs onthullen flink probleem aan Verstappen

28 jun
 McLaren moet opschieten: "Mercedes aast nog steeds op Verstappen"

McLaren moet opschieten: "Mercedes aast nog steeds op Verstappen"

8 jul

Waarom Russell zich geen zorgen maakt

Russell probeert zich zo min mogelijk druk te maken over de wereld om hem heen. Hij focust zich vooral op zichzelf, zo legt hij uit in een interview met de Daily Mail: "Ik vroeg aan mijn psycholoog of het egoïstisch was door me meer te focussen op wat ik wil, dat ik mezelf op de eerste plaats zet. Hij zei: 'Nee, dat is gewoon zelfgerichtheid.'"

Russell zet tegenwoordig alles op alles om zo goed mogelijk te presteren: "Ik ben nu wel wat meedogenlozer geworden. Ik heb een uitnodiging voor een bruiloft van een vriend afgeslagen omdat het niet paste voor mij. Ik heb ook geen positieve reacties nodig, en die lees ik ook niet."

Welk gerucht heeft Russell wél gelezen?

Toch is er wel één verhaal dat Russell wél heeft gelezen: "Ik heb via via wel gehoord dat er verhalen rondgaan over voorkeursbehandelingen. Dat stoort me ook niet, en het is ook niet waar. Toen ik jonger was, zou ik dat gerucht misschien uit de wereld willen helpen. Maar er werken tweeduizend mensen bij het team en ze krijgen allemaal een bonus als we de constructeurstitel winnen, dus waarom zou er een voorkeursbehandeling zijn?"

Russell stelt dat er helemaal geen problemen zijn: "We mogen gewoon tegen elkaar racen, behalve als het algehele doel van het team om zoveel mogelijk punten te scoren onder druk staat."

F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (3)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 42.353

    .Ik heb een uitnodiging voor een bruiloft van een vriend afgeslagen omdat het niet paste voor mij.


    Eens een matennaaier, altijd een matennaaier!

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 08:22
  • jd2000

    Posts: 7.815

    Vraag me af wat de definitie van vriend is voor George. .....

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 08:36
    • schwantz34

      Posts: 42.353

      Een sjagerijnige knuppel zxoals @Ouw?

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 08:38

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.163
  • Podiums 28
  • Grand Prix 160
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar